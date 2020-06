De nieuwe privacyfunctie in iOS 14 geeft de gebruiker een kleine melding wanneer apps gevraagd of ongevraagd het klembord uitlezen. Hierin staat bijvoorbeeld gekopieerde tekst. Al voordat deze functie bestond ontdekten onderzoekers in maart al dat TikTok vrijwel continu het klembord bespioneert. Daarop beloofde TikTok destijds binnen een paar weken de functie te schrappen, maar dat is niet gebeurd.

Deze week gaf Apple de eerste beta van iOS 14 uit. Testers ontdekten dankzij de nieuwe iOS 14 functie dat TikTok nog steeds het klembord uitleest. Ze zien vrijwel continu meldingen verschijnen over dat het klembord is uitgelezen. Tegenover het Britse Telegraph vertelt TikTok dat de app niet opslaat wat er wordt uitgelezen. De reden van het uitlezen is volgens het bedrijf om spam tegen te gaan. Desalniettemin belooft het bedrijf (opnieuw) hiermee te stoppen.

Hey @tiktok_us, why do you paste from my clipboard every time I type a LETTER in your comment box? Shout out to iOS 14 for shining a light on this HUGE invasion of privacy. inb4 they say it was a "bug" pic.twitter.com/MHv10PmzZS — Maxel (@MaxelAmador) June 25, 2020

In maart werd onderzoek gedaan naar populaire apps en hoe zij omgaan met het klembord. Op zowel Android als iPhone kwamen verschillende apps ‘slecht’ uit de test. Dit zijn onder meer AccuWeather, AliExpress, Call of Duty Mobile, Google Nieuws en dus ook TikTok. De ontwikkelaars van TikTok beloofden te stoppen binnen enkele weken, maar stoppen bleek lastiger dan gedacht.

Van de bovengenoemde apps weten we niet wat hun bedoelingen zijn met het uitlezen van het klembord. Toch blijkt al binnen een week dat Apple’s nieuwe privacyfuncties in iOS 14 hun vruchten afwerpen. Naast dat de meldingen simpelweg irritant zijn is het voor gebruikers geen fijne gedachte dat een app continu het klembord uitleest.

Automatisch klembord uitlezen kan nuttig zijn

Je vraagt je misschien af waarom het überhaupt mogelijk is voor apps om je klembord zonder vragen uit te lezen. Dit kan bijvoorbeeld door een bankapp worden gebruikt om te checken of je een IBAN-nummer hebt gekopieerd. Je krijgt dan een melding om naar dat nummer over te schrijven. Ook als je een adres gekopieerd hebt kan een navigatie-app dit gebruiken om snel een route naar het adres te starten.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om apps toestemming te geven of ontnemen voor het automatisch uitlezen van je klembord. We zouden het niet raar vinden als Apple dit misschien zelfs in iOS 14 nog toevoegt, maar daarover is niets bekend. Het gebeurt vaker dat Apple in betaversies nog nieuwe functies in iOS stopt.