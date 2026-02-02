Jouw Apple Watch heeft mogelijk een nieuwe update: check het hier

Nieuws iDevices
Apple heeft voor diverse watchOS-versies nieuwe updates uitgebracht. Het gaat om updates van watchOS 10, watchOS 9 en zelfs watchOS 6. Wat zit hierin?
Benjamin Kuijten -

We zien regelmatig dat Apple nieuwe updates voor oudere iPhones en iPads uitbrengt, maar het gebeurt niet vaak dat er ook nog voor enkele oudere Apple Watch-modellen nieuwe updates verschijnen. Toch is dat nu het geval, want Apple heeft watchOS 6.3.1, watchOS 9.6.4 én watchOS 10.6.2 uitgebracht. Deze updates zijn specifiek voor oudere modellen die anders geen updates meer krijgen, maar ook voor modellen die gekoppeld zijn aan oudere iPhones.

Nieuwe updates voor oudere Apple Watch-modellen

Om te beginnen met de oudste versie, watchOS 6. De laatste update van watchOS 6 stamt alweer uit december 2020, in de vorm van watchOS 6.3. Nu is daar dus een opvolger, bedoeld voor de enkele oudere modellen. Je kunt watchOS 6.3.1 installeren op de volgende modellen:

Hoewel de Apple Watch Series 4 en Series 5 geüpdatet kunnen worden naar een veel latere watchOS-versie (in dit geval watchOS 10), heeft Apple toch een watchOS 6-update uitgebracht voor deze modellen. In sommige gevallen kan het namelijk zo zijn dat een Apple Watch niet geüpdatet kan worden naar een nieuwere watchOS-update, omdat de iPhone waar hij aan gekoppeld is te oud is.

Voor watchOS 9.6.4 geldt nagenoeg hetzelfde verhaal. Deze is beschikbaar voor diverse modellen die latere watchOS-versies wel ondersteunen, maar niet bijgewerkt kunnen worden door de te oude iPhone waar hij aan gekoppeld is. Dit gaat om deze modellen:

Tot slot is er nog watchOS 10.6.2. Deze update is alleen beschikbaar voor toestellen die afvielen bij de overstap naar watchOS 11. Het maakt dus in dit geval niet uit aan welke iPhone die gekoppeld is. Deze modellen hebben nu watchOS 10.6.2 gekregen:

  • Apple Watch Series 4
  • Apple Watch Series 5
  • Apple Watch SE 1e generatie

Vandaag verscheen ook nog iOS 16.7.14, dat een ander probleem oplost. Daarnaast heeft Apple nog macOS Big Sur 11.7.11 en een beveiligingsupdate voor macOS Catalina uitgebracht. Mocht je Mac hier nog op draaien, check dan je instellingen voor updates.

Wat zit er in deze oudere watchOS-updates?

Zeer vermoedelijk hebben de updates te maken met de verlopen certificaten voor het activeren van het toestel, alsmede het gebruik van iMessage en FaceTime (audio). Door de certificaten die in de code zijn ingevoerd, zouden de desbetreffende Apple Watch-modellen vanaf januari 2027 niet meer goed werken. Met de nieuwe updates is dit opgelost, dus het is belangrijk om de updates te installeren. Vorige week bracht Apple al talloze updates uit voor oudere iOS-versies die hetzelfde probleem opgelost hebben.

Bekijk ook
iOS 11 op iPhone 5s

Update voor tot 12 jaar oude iPhone: nieuwe versies van iOS 12, iOS 15, iOS 16 én iOS 18 beschikbaar

Apple heeft speciaal voor oudere iPhones en iPads nieuwe updates uitgebracht. Het gaat om updates tot maar liefst iOS 12. Lees hier welke modellen bijgewerkt kunnen worden.

Het laatste nieuws over idevices van iCulture

Deze Face ID-functie zou iedereen met een iPhone direct aan moeten zetten
16:25
In navolging van Samsung: 'Apple overweegt ook een iPhone Flip'
14:28
Gerucht: 'Zo groot wordt de batterij van de iPhone Fold'
11:10
'Vanafprijzen iPhone 18-serie blijven gelijk, ondanks stijgende kosten werkgeheugen': dit kun je verwachten
28-01-2026
AirTag 2 vs AirTag 1: zoek de verschillen van de locatietracker (en welke moet je nu hebben?)
27-01-2026

watchOS 9

watchOS 9 is de grote update voor je Apple Watch van 2022. Er zitten heel wat nieuwe functies in watchOS 9, vooral op het gebied van sport en gezondheid. Lees hier of jouw Apple Watch voor watchOS 9 geschikt is. De officiële release van watchOS 9 was 12 september 2022, tegelijk met iOS 16 en tvOS 16. Lees ook onze watchOS 9 review en onze watchOS 9 FAQ met vragen en antwoorden. watchOS 9 is in 2023 opgevolgd door watchOS 10.

watchOS 9 functies
Overzicht: alles over watchOS 9 De beste watchOS 9 functies Geschikte Apple Watches voor watchOS 9 Gezondheidsfuncties in watchOS 9 Sportfuncties in watchOS 9 Wijzerplaten in watchOS 9 watchOS 9 review Alles over watchOS 10

Ook interessant

Apple Watch Series 6 onderkant hartslagmeter

Zo gebruik je de Hartslag-app en hartslagmeter in de Apple Watch

Gidsen
08-01-2025
watchOS 10 Update

watchOS 10.6.1 is beschikbaar: fixt bug waar je in Nederland waarschijnlijk geen last van hebt

Nieuws
19-08-2024
watchOS 10 Update

watchOS 10.6 nu beschikbaar: nieuwe update staat klaar voor je Apple Watch

Nieuws
29-07-2024
watchOS 10 beta V2

Release Candidate van watchOS 10.6 nu te testen op de Apple Watch

Nieuws
23-07-2024
iMessage op Apple Watch in watchOS 10

Zo werkt iMessage op je Apple Watch

Tips
05-07-2024
watchOS 10 Update

watchOS 10.5 staat voor je klaar met nieuwe Pride-wijzerplaat

Nieuws
13-05-2024

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.