Jouw Apple Watch heeft mogelijk een nieuwe update: check het hier

Apple heeft voor diverse watchOS-versies nieuwe updates uitgebracht. Het gaat om updates van watchOS 10, watchOS 9 en zelfs watchOS 6. Wat zit hierin?

We zien regelmatig dat Apple nieuwe updates voor oudere iPhones en iPads uitbrengt, maar het gebeurt niet vaak dat er ook nog voor enkele oudere Apple Watch-modellen nieuwe updates verschijnen. Toch is dat nu het geval, want Apple heeft watchOS 6.3.1, watchOS 9.6.4 én watchOS 10.6.2 uitgebracht. Deze updates zijn specifiek voor oudere modellen die anders geen updates meer krijgen, maar ook voor modellen die gekoppeld zijn aan oudere iPhones.

Om te beginnen met de oudste versie, watchOS 6. De laatste update van watchOS 6 stamt alweer uit december 2020, in de vorm van watchOS 6.3. Nu is daar dus een opvolger, bedoeld voor de enkele oudere modellen. Je kunt watchOS 6.3.1 installeren op de volgende modellen:

Apple Watch Series 1

Apple Watch Series 2

Apple Watch Series 3 (in combinatie met een oudere iPhone)

Apple Watch Series 4 (in combinatie met een oudere iPhone)

Apple Watch Series 5 (in combinatie met een oudere iPhone)

Hoewel de Apple Watch Series 4 en Series 5 geüpdatet kunnen worden naar een veel latere watchOS-versie (in dit geval watchOS 10), heeft Apple toch een watchOS 6-update uitgebracht voor deze modellen. In sommige gevallen kan het namelijk zo zijn dat een Apple Watch niet geüpdatet kan worden naar een nieuwere watchOS-update, omdat de iPhone waar hij aan gekoppeld is te oud is.

Voor watchOS 9.6.4 geldt nagenoeg hetzelfde verhaal. Deze is beschikbaar voor diverse modellen die latere watchOS-versies wel ondersteunen, maar niet bijgewerkt kunnen worden door de te oude iPhone waar hij aan gekoppeld is. Dit gaat om deze modellen:

Tot slot is er nog watchOS 10.6.2. Deze update is alleen beschikbaar voor toestellen die afvielen bij de overstap naar watchOS 11. Het maakt dus in dit geval niet uit aan welke iPhone die gekoppeld is. Deze modellen hebben nu watchOS 10.6.2 gekregen:

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE 1e generatie

Vandaag verscheen ook nog iOS 16.7.14, dat een ander probleem oplost. Daarnaast heeft Apple nog macOS Big Sur 11.7.11 en een beveiligingsupdate voor macOS Catalina uitgebracht. Mocht je Mac hier nog op draaien, check dan je instellingen voor updates.

Zeer vermoedelijk hebben de updates te maken met de verlopen certificaten voor het activeren van het toestel, alsmede het gebruik van iMessage en FaceTime (audio). Door de certificaten die in de code zijn ingevoerd, zouden de desbetreffende Apple Watch-modellen vanaf januari 2027 niet meer goed werken. Met de nieuwe updates is dit opgelost, dus het is belangrijk om de updates te installeren. Vorige week bracht Apple al talloze updates uit voor oudere iOS-versies die hetzelfde probleem opgelost hebben.