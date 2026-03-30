Nu te downloaden: eerste ontwikkelaarsbeta van macOS Tahoe 26.5
Apple komt na macOS Tahoe 26.4 alweer met macOS Tahoe 26.5, dat nu in betafase is. In deze versie test Apple verschillende verbeteringen en vernieuwingen. In deze round-up lees je het laatste nieuws over de beta’s en welke nieuwe functies Apple aan macOS Tahoe toevoegt.
Inhoudsopgave
Meest recente macOS Tahoe 26.5 Beta
macOS Tahoe 26.5 Beta 1
30 maart 2026 – Apple heeft de eerste beta van macOS Tahoe 26.5 uitgebracht voor ontwikkelaars. Wij weten nog niet specifiek wat er nieuw is in deze software-update. Zodra we nieuwe functies hebben gevonden lees je dit uiteraard op iCulture!
macOS Tahoe 26.5 beta download
Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.
De publieke betaversie van macOS Tahoe 26.5 is nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, kunnen testers zich aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.
Tijdlijn macOS Tahoe 26.5 beta
Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 26.5-beta’s:
- macOS Tahoe 26.5 Beta 1: 30 maart 2026 (verschenen; buildnummer 25F5042g)
- macOS Tahoe 26.5 definitief: mei 2026 (verwacht)
Over het testen van beta’s
Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.
macOS Tahoe
macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.