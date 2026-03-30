Nu te downloaden: eerste ontwikkelaarsbeta van macOS Tahoe 26.5

Nieuws Mac en macOS
Er staat weer een nieuwe beta klaar – in de vorm van macOS Tahoe 26.5. In deze aankomende update wordt er weer het een en ander vernieuwd.
Sasha Koevoets -

Apple komt na macOS Tahoe 26.4 alweer met macOS Tahoe 26.5, dat nu in betafase is. In deze versie test Apple verschillende verbeteringen en vernieuwingen. In deze round-up lees je het laatste nieuws over de beta’s en welke nieuwe functies Apple aan macOS Tahoe toevoegt.

Inhoudsopgave

Meest recente macOS Tahoe 26.5 Beta

macOS Tahoe 26.5 Beta 1

30 maart 2026 – Apple heeft de eerste beta van macOS Tahoe 26.5 uitgebracht voor ontwikkelaars. Wij weten nog niet specifiek wat er nieuw is in deze software-update. Zodra we nieuwe functies hebben gevonden lees je dit uiteraard op iCulture!

macOS Tahoe 26.5 beta download

Voor de beta’s van macOS heb je geen macOS betaprofiel meer nodig. Dit geldt dus ook voor de beta van macOS Tahoe. Als geregistreerde ontwikkelaar kun je een schakelaar omzetten om mee te doen aan de beta. Ook als niet-betalende ontwikkelaar kun je meedoen. Het enige wat je nodig hebt is een Apple Account.

De publieke betaversie van macOS Tahoe 26.5 is nog niet beschikbaar. Zodra dit wel het geval is, kunnen testers zich aanmelden voor de beta’s van macOS. Na het aanmelden vind je – net als de ontwikkelaars – een schakelaar in de Systeeminstellingen.

Bekijk ook
Publieke beta van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe installeren? Zo doe je dat

Ben je van plan om de publieke beta’s te installeren van iOS 26, iPadOS 26 en macOS Tahoe? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta’s van Apple en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta’s kunt installeren met een simpel stappenplan.

Tijdlijn macOS Tahoe 26.5 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS 26.5-beta’s:

  • macOS Tahoe 26.5 Beta 1: 30 maart 2026 (verschenen; buildnummer 25F5042g)
  • macOS Tahoe 26.5 definitief: mei 2026 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS Tahoe ook op een aparte partitie installeren.

Bekijk ook

Zo installeer je de macOS beta op een aparte schijf

De nieuwste macOS beta laat je kennismaken met functies die er binnenkort aan komen. Durf je de overstap nog niet volledig aan, dan raden we aan om de macOS beta te installeren op een apart volume of op een externe schijf. Zo kan er niets misgaan.

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over Mac en macOS van iCulture

macOS Tahoe

macOS Tahoe is de nieuwste grote update voor de Mac. In macOS Tahoe, ook bekend als macOS 26, heeft Spotlight een grote update gekregen, is het Bedieningspaneel vernieuwd, zijn er nieuwe apps op de Mac (zoals Dagboek en Telefoon) en is alles in een nieuw jasje gestoken met het nieuwe design genaamd Liquid Glass. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor personalisatie met aanpasbare appicoontjes en meer. Lees ook ons overzicht van de beste functies in macOS Tahoe en de pagina met geschikte Macs voor macOS Tahoe om te weten of jouw Mac de update heeft. De update is beschikbaar sinds 15 september 2025.

macOS Tahoe bento overzicht
Alles over macOS Tahoe macOS Tahoe review De beste functies in macOS Tahoe Geschikte Macs voor macOS Tahoe Bedieningspaneel in macOS Tahoe Spotlight in macOS Tahoe Toegankelijkheid in macOS Tahoe Liquid Glass: het nieuwe design van Apple macOS Tahoe installeren

Ook interessant

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar