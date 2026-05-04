watchOS 11 op Apple Watches

‘Nieuwe wijzerplaat in watchOS 27 komt naar alle Apple Watch-modellen: dit kun je ermee’

De eerste details over een nieuwe wijzerplaat in watchOS 27 zijn gelekt. Apple werkt aan meerdere nieuwe wijzerplaten, maar van eentje in het bijzonder weten we nu al meer.
Benjamin Kuijten

Apple brengt zo nu en dan nieuwe wijzerplaten uit voor de Apple Watch, meestal gecombineerd met de nieuwe grote software-update of nieuwe modellen van de Apple Watch. Zo werden er in watchOS 26 uiteindelijk vier nieuwe wijzerplaten toegevoegd, al werden er ook weer vijf verwijderd. Volgens Mark Gurman heeft Apple voor watchOS 27 weer een aantal nieuwe wijzerplaten in de maak, waaronder een versimpelde versie van de Modulair Ultra-wijzerplaat.

‘Nieuwe versie Modulair Ultra wijzerplaat in watchOS 27’

Een paar jaar geleden kwam Apple met de Modulair Ultra-wijzerplaat, specifiek voor de Apple Watch Ultra-modellen. Door het grotere scherm van deze modellen kun je op deze wijzerplaat extra veel complicaties plaatsen, inclusief een interactieve ring aan de randen waar je ook nog informatie kon aflezen (zoals de actuele hoogte). Het is de meest rijke wijzerplaat op de Apple Watch. Voor watchOS 27 zou Apple werken aan een vernieuwde en versimpelde versie, die beschikbaar komt voor alle Apple Watch-modellen.

Apple Watch Ultra 2 met Modular Ultra 2 watchface

De nieuwe versie heeft dezelfde grote digitale klok, maar de grote complicatie in het midden (in de afbeelding het kompas), de drie kleinere complicaties boven de klok en de info rondom de rand ontbreken. Wat overblijft is een wijzerplaat met een grote digitale klok, met daaronder drie kleinere complicaties. Het lijkt daarmee meer op de al bestaande standaard Modulair-wijzerplaat, maar dan dus met een grotere weergave van de tijd.

Voordat Apple watchOS 27 gaat aankondigen en uitbrengen, kun je binnenkort al een nieuwe wijzerplaat verwachten. Binnenkort komt Apple met een nieuwe versie van de Pride-wijzerplaat, genaamd Pride Luminance. Deze wordt naar verwachting deze week officieel aangekondigd, met een release in combinatie met watchOS 26.5. Die wordt binnenkort voor iedereen verwacht.

Apple Watch met drukke wijzerplaat

Apple Watch-wijzerplaat aanpassen en wisselen: zo werkt het

Bij de Apple Watch heb je de keuze uit allerlei wijzerplaten. Maar hoe stel je een nieuwe wijzerplaat in? Dat lees je hier! We vertellen over Apple Watch wijzerplaten wisselen, extra widgets toevoegen en aanpassen. Zorg dat de wijzerplaat helemaal naar jouw persoonlijke smaak is!

watchOS 27 wordt tijdens de WWDC 2026 op 8 juni 2026 aangekondigd. De nieuwe grote update brengt waarschijnlijk nog talloze andere nieuwe functies en verbeteringen, waar we in juni meer over horen. In de zomer volgen er regelmatig nieuwe beta’s, maar de uiteindelijke release van deze update volgt pas in september.

watchOS 27: alles wat we tot nu toe weten over de grote update voor Apple Watch

watchOS 27 wordt de grote update van 2026 voor je Apple Watch, maar wat worden de nieuwe functies voor deze update? Wij zetten alles wat we weten over deze update op een rijtje.

