iOS 16.7.14 verschenen voor deze oudere iPhones en iPads: wat zit er deze keer in?

Apple heeft opnieuw een update voor een aantal oudere iPhones en iPads uitgebracht. Deze volgt een week na een eerdere reeks updates van vroegere iOS-versies. Wat is hier aan de hand?

Vorige week bracht Apple een hele reeks aan updates uit voor oudere iPhones en iPads, waardoor zelfs de iPhone 5s uit 2013 ineens weer een update kreeg. Dit had allemaal te maken met verlopen certificaten, waardoor diensten als FaceTime en iMessage in de toekomst niet meer gebruikt konden worden. Dat probleem heeft Apple met al die updates opgelost, maar zorgde in het geval van de iOS 16-update ook voor een probleem. Daarom heeft Apple nu opnieuw een update uitgebracht in de vorm van iOS 16.7.14.

Kort na het verschijnen van de vorige updates voor iOS 12, iOS 15, iOS 16 en iOS 18, kwam een Australische provider met het bericht dat er problemen konden optreden met de verbinding. Apple besloot snel te handelen en de updates tijdelijk terug te trekken, om ze vervolgens weer opnieuw uit te geven. Op eentje na: iOS 16.7.13 werd niet meer opnieuw aangeboden. Apple had het probleem kunnen identificeren, waardoor gebruikers in Australië niet meer het noodnummer konden bellen. Er volgde een aanbiederupdate, maar nu is er toch ook nog een extra iOS-update verschenen.

iOS 16.7.14 en iPadOS 16.7.14 zijn beschikbaar voor alle modellen die niet bijgewerkt kunnen worden naar iOS 17 of nieuwer. Het gaat dan om deze modellen:

De releasenotes zijn als volgt:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

Opmerkelijk genoeg gaat het dus om updates voor zowel iPhone als iPad, ook modellen die alleen wifi hebben. Het zou kunnen dat Apple nog meer problemen opgelost heeft dan alleen die zorgde voor verbindingsproblemen met een Australische provider.

