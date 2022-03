Wallpapers Apple’s maart 2022-event

Ons geduld werd even op de proef gesteld, maar deze week kregen we dan eindelijk te horen wat de datum van Apple’s voorjaarsevent van 2022 is. Op dinsdag 8 maart presenteert Apple een aantal nieuwe producten (en misschien ook nog wel wat verrassingen), dus e ris weer genoeg om naar uit te kijken. Op veler verzoek (en om alvast in de sfeer voor het event te komen), hebben we hier een aantal mooie wallpapers van het maart 2022-event voor je klaargezet. En voor de widgetliefhebber is er ook weer een mooie countdownwidget van onze huisdesigner @basvanderploeg die helemaal past bij de wallpapers.

Wallpaperexpert @AR72014 heeft de uitnodiging van Apple zoals altijd weer omgezet in een aantal mooie wallpapers. Er zijn twee versies: een zwarte wallpaper met uitgezoomd Apple -logo voor iPhone iPad en Mac en een ingezoomde versie met kleurrijk Apple-logo voor de iPhone . De zwarte versie zal vooral goed tot zijn recht komen op OLED- en mini-LED modellen, zodat het kleurrijke Apple-logo er echt uit springt.

Klik op de links hieronder en hou de afbeelding ingedrukt om hem toe te voegen aan je fotobibliotheek, waarna je hem eenvoudig kan instellen als wallpaper. Wil je meer weten hoe je een wallpaper moet instellen op je iPhone of iPad, lees dan onze tip.

Apple maart 2022 event wallpapers voor iPhone, iPad en Mac

Zwart met uitgezoomd Apple-logo

Ingezoomd Apple-logo

Credits voor wallpapers: @AR72014

Tel af naar het event met deze countdown widget

iCulture-huisdesigner @basvanderploeg heeft ook deze keer weer een bijbehorende widget gemaakt. Je kunt deze eenvoudig combineren met de wallpapers hierboven. De widget telt af naar de dag waarop het event plaatsvindt (al weet je de datum misschien zelf ook wel) en fleurt tegelijkertijd je beginscherm op. Volg deze stappen om de widget toe te voegen aan je beginscherm:

Download de app Glimpse 2 via deze link. De app is gratis. Ga op je iPhone in de browser naar deze link. Dit is de website waar de widget opgeslagen is. Kopieer de volledige link vanuit je browser of hieronder: https://basvanderploeg.nl/widgets/appleevent-march22/?dev=true&animate=true Open de Glimpse-app en tik op het plusje. Voer een naam voor de widget in en plak de gekopieerde link bij Page URL. Tik op Next. Vervolgens tik je onderaan op de knop Turn off preview. Tik op de knop met het vierkantje rechtsonder en versleep het kader zo zodat de widget mooi in het bovenste kader past. Tik op Add.

Voeg nu de widget van Glimpse 2 toe. Hou een lege plek op het beginscherm ingedrukt en tik op het plusje bovenaan je scherm. Zoek Glimpse op en tik op Voeg widget toe bij de eerste brede widget die je ziet. De widget staat nu op je beginscherm. Hou eventueel de widget weer ingedrukt en kies voor Wijzig widget. Schakel de Bottom Bar uit.

Als het goed is staat de widget nu correct op je beginscherm. Linksboven zie je precies over hoeveel dagen het event van start gaat.

Benieuwd welke aankondigingen je mag verwachten van het maart 2022-event? Lees dan onze uitgebreide vooruitblik!