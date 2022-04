Apple heeft de winnaars van de Shot on iPhone-uitdaging over macrofoto's bekendgemaakt. Bekijk hier de winnaars van de, volgens Apple, mooiste macrofoto's die met de iPhone 13 Pro (Max) gemaakt zijn.

Eerder dit jaar organiseerde Apple de Shot on iPhone-uitdaging voor macrofoto’s. In deze (bijna) jaarlijkse uitdaging is aan iPhone-gebruikers om de mooiste foto’s te maken. De afgelopen maanden hebben vele iPhone-gebruikers hun inzendingen opgestuurd en uit de vele aanmeldingen heeft de jury, die bestond uit diverse experts op het gebied van fotografie, tien winnaars uitgekozen. Helaas zit er dit jaar geen Nederlandse winnaar bij.



Winnaars Shot on iPhone macro-uitdaging

Alle winnaars hebben één ding met elkaar gemeen: op de foto’s zijn kleine objecten uitvergroot en tot in het kleinste detail te bewonderen. Dat is dan ook een belangrijk kenmerk van macrofotografie en de eisen van de uitdaging. Onder de winnaars zien we vooral veel bloemen en planten voorbij komen, maar ook (delen van) dieren. De meest unieke foto is die van zeeglas, gemaakt door Guido Cassanelli uit Argentinië. Zeeglas is glas dat is aangespoeld op stranden en door verwering is aangetast is en daardoor een unieke structuur krijgt. De jury was vooral onder de indruk van het kleurgebruik en hoe zoiets kleins tot zo groots gefotografeerd kan worden.

Een ander mooi beeld is er van Prajwal Chougule uit India. Hij is naar eigen zeggen een natuurliefhebber en fotografeerde tijdens het golden hour de dauwdruppels op een spinnenweb. Volgens de jury lijken de druppels op het spinnenweb op kleine parels en is de afbeelding zo perfect dat het op een illustratie lijkt. Ook de manier hoe de achtergrond in de afbeelding verwerkt is, ontvangt lof van de jury.

De derde winnaar die we nog uit willen lichten, komt uit de VS. In de foto, gemaakt door Ashley Lee, zien we een hele aardbei in een glas frisdrank. Door de prik in het drinken klemmen de bubbeltjes zich vast aan de aardbei, wat een leuk effect geeft. Er zit beweging in de foto en in combinatie met de kleur van de aardbei levert dit een mooi plaatje op, aldus de jury. Het is volgens de jury één van de meest creatieve toepassingen van macrofotografie.

De overige zeven winnaars, waarin vooral bloemen en planten te zien zijn, vind je op de website van Apple. De overige winnaars zijn afkomstig uit de VS, China, Thailand, Hongarije en Italië. De komende weken zul je de afbeeldingen voorbij zien komen op Apple’s social media-kanalen zoals Instagram en in exposities in bijvoorbeeld de Apple Stores. De winnende fotografen krijgen een zogenaamde licensing fee voor het gebruik van de beelden. Lees ook onze tip over hoe je macrofoto’s met de iPhone maakt.