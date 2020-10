Gedetailleerde Apple Kaarten in Londen

Je krijgt meer gedetailleerde kaarten te zien, gebouwen zijn beter te herkennen en het is gemakkelijker om te navigeren. Je krijgt ook een Google Street View-achtige Look Around-functie in bepaalde steden. In 2019 rondde Apple de gedetailleerde kaarten in de VS af en nu is Europa aan de beurt. Apple maakt gebruik van eigen kaartgegevens, die met rondrijdende auto’s en via satellietbeelden is verzameld. In iOS 14 voegt Apple ook flitspalen en waarschuwingen voor verkeerslichten toe aan de app. Later dit jaar komt er ook nog fietsnavigatie bij.



Voor Look Around kun je terecht in de steden Londen, Edinburgh en Dublin. In iOS 13 en nieuwer is de Look Around-verrekijker te zien, waarmee je kunt rondkijken. Vervolgens zie een 3D-weergave van de omgeving ter plaatse. Je kunt 360 graden rondkijken op de plek waar je de pin hebt geplaatst. Er komen nog meer steden bij voor Look Around.

Je kunt bijvoorbeeld de Apple Stores in Londen en Edinburgh opzoeken:

Apple probeert met de Kaarten-app meer eigen data te verzamelen en betere beelden aan te bieden. Door het in eigen huis te doen kan het nauwkeuriger en kan het bedrijf sneller reageren op veranderingen, vindt Apple. Voorheen maakte Apple gebruik van kaartdata van onder andere TomTom.