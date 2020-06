Verbeterde Apple Kaarten komt naar Nederland en België

Apple is in Europa de afgelopen tijd bezig met het verzamelen van gegevens voor de verbeterde Apple Kaarten. Nu is duidelijk dat Apple deze maand ook begint met rondrijden in Nederland. De verbeterde Apple Kaarten komt dus spoedig ook in Nederland beschikbaar.

Begin dit jaar maakte Apple bekend dat de uitrol van de verbeterde Apple Maps in de VS afgerond was. Daarbij kwam ook meteen de belofte dat de verbeterde Apple Kaarten in 2020 naar Europa komt. Het was nog lange tijd onduidelijk of Nederland hier ook bij zat, maar nu is er goed nieuws. Op de speciale pagina houdt Apple bij in welke landen ze gegevens verzamelen en nu staan Nederland en België hier ook bij. Vanaf deze maand gaat Apple met eigen auto’s rondrijden, zowel door enkele gebieden in Nederland als in België.



Verbeterde Apple Kaarten naar Nederland en België

Sinds kort staan zowel Nederland als België genoemd op Apple’s eigen pagina voor de verbeterde Apple Kaarten. Voor Nederland begint Apple met rondrijden in de regio Noord-Brabant, om precies te zijn in Best, Eindhoven, Geldrop, Neunen, Veldhoven en Waalre. Apple’s auto’s gaan in juni in de omgeving rijden om beelden vast te leggen met de speciaal geprepareerde auto’s. Daarop zitten allerlei sensoren en camera’s, die de omgeving analyseren en in kaart brengen. Uiteindelijk levert dit een veel gedetailleerde weergave van de omgeving op, zoals je hieronder kan zien. Op een later moment volgen waarschijnlijk andere regio’s.

Voor België pakt Apple het iets grootser aan. In juni 2020 gaat Apple rondrijden in regio Brussel (Anderlecht, Brussel centrum, Forest, Ixelles, St-Gilles en Uccle) en Vlaanderen (Dilbeek, Groot Bijgaarden en Sint-Pieters-Leeuw). Naast auto’s gebruikt Apple ook verkenners te voet om bepaalde autoluwe gebieden te analyseren.

Wanneer de verbeterde kaarten zichtbaar zijn, is nog niet duidelijk. Mogelijk wacht Apple met de uitrol tot meer regio’s geanalyseerd zijn. We verwachten niet dat Nederland en België van heel Europa als eerste aan de beurt zijn, omdat er in veel andere landen al langer rondgereden wordt. Wellicht duurt het daarom nog tot 2021 voordat we de verbeteringen gaan zien.

Met dank aan iCulture-lezer Corneel!