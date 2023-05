Reparatiebedrijven klagen over ‘originele onderdelen’-programma van Apple

Originele onderdelen met obstakels

Het leek zo mooi: reparatiebedrijven kunnen originele onderdelen aanschaffen bij Apple, zonder dat ze aan de strenge regels van een Apple Authorised Service Provider hoeven te voldoen. Apple gaat reparatiebedrijven ondersteunen met originele, schreven we toen het programma in 2019 werd aangekondigd. Maar van ondersteunen is niet echt sprake: de reparateurs voelen zich vooral in de kou gezet.



Eén bedrijf waarmee The Guardian heeft gesproken meldt dat er sinds juni 2022 ongeveer 80 orders niet zijn geleverd, waardoor het niet aantrekkelijk is om onderdelen vooruit te bestellen. De vertragingen in het proces en de hoge kosten van de originele onderdelen maken het vrijwel onmogelijk om met Apple zelf te concurreren, zeggen anderen. Apple’s onderdelenprogramma voor third party-reparatiebedrijven ontstond onder druk van overheden. Apple heeft daarnaast nu een self-service reparatieprogramma voor consumenten, die zelf hun Apple-device willen repareren. Erg aantrekkelijk is dat niet: de originele onderdelen zijn vrij prijzig en als je de kosten van alle benodigde gereedschappen meerekent kun je het net zo goed door Apple laten doen.

Apple presenteerde het reparatieprogramma voor kleine bedrijven als een manier om beter met Apple te kunnen concurreren, door originele onderdelen en gereedschappen ter beschikking te stellen. Critici vonden dat Apple het alleen maar deed om te voorkomen dat er Right to Repair-wetgeving zou komen. The Guardian sprak met reparatiebedrijven in Australië en de VS en kreeg klachten te horen over trage responstijden en hoge kosten. Reparatiebedrijven wilden niet onder eigen naam reageren, uit angst voor repressailles vanuit Cupertino.

Bekijk ook Apple gaat reparatiebedrijven ondersteunen met speciaal programma voor originele onderdelen Apple gaat het bedrijven makkelijker maken om reparaties uit te voeren. Kleine en grote bedrijven krijgen van Apple de juiste geschikte onderdelen, die ook beschikbaar zijn voor de huidige erkende partijen.

Volgens Apple duurt het gemiddeld 8 weken voordat je wordt toegelaten tot het programma, maar reparateurs zeggen dat het wel een halfjaar kan duren, zonder dat er enige communicatie is. Zit je eenmaal in het programma, dan krijg je een training om vertrouwd te raken met de onderdelen, handleidingen en diagnostische software. Inkoop van onderdelen is echter heel duur. Na aftrek van arbeidsuren en vaste kosten zoals huur van een bedrijfsruimte, blijft er feitelijk niets meer over.

Reparatiebedrijven krijgen korting op onderdelen als ze het kapotte onderdeel meteen terugsturen naar Apple. Dit levert ze credits op, maar die zijn al maandenlang niet verwerkt, zeggen de getroffenen. Ook wordt er geklaagd dat er geen contact met Apple mogelijk is.

Wil je weten wat je opties voor iPhone-reparaties zijn? Daar hebben we een aparte artikel over. Je kunt ook lezen wat de iPhone-reparatiekosten bij Apple zijn.