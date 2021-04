Testers kunnen aan de slag met de nieuwste beta van tvOS 14.6. Of er nog nieuwe functies in zitten is zeer de vraag, want Apple voegt slechts sporadisch vernieuwingen toe aan de Apple TV. Maar wellicht zit er deze keer toch iets nieuws is vanwege de nieuwe Siri Remote.

Terwijl Apple de beta’s van iOS 14.6 en iPadOS 14.6 heeft uitgebracht gaat het testen van nieuwe software voor de Apple TV ook gewoon door. Deze keer kunnen testers met tvOS 14.6 aan de slag, waarvan de nummering gelijk loopt aan de iPhone en iPad. Qua functies is er echter wel degelijk verschil. In de beta van tvOS 14.6 verwachten we vooral bugfixes.



Meest recente tvOS 14.6 beta

tvOS 14.6 Beta 1

22 april 2021 – De eerste beta van tvOS 14.6 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars en heeft buildnummer 18L5546f.

tvOS 14.6 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De tvOS 14.6 beta download is beschikbaar voor de Apple TV HD (voorheen Apple TV 4) en Apple TV 4K. Heb je eerder beta’s van tvOS 13 of 14 geïnstalleerd, dan kan het nodig zijn om eerst het betaprofiel daarvan te verwijderen, voordat je kunt doorgaan met deze nieuwe beta. Publieke testers kunnen zich direct aanmelden via de Apple TV (Instellingen > Systeem > Ontvang beta-updates).

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn tvOS 14.6 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de tvOS 14.6-beta’s:

tvOS 14.6 Beta 1: 22 april 2021 (verschenen, buildnummer 18L5546f)

tvOS 14.6 definitief: mei of juni 2021 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten.