T-Mobile en KPN zetten 5G-netwerk aan

Met een grote roze schakelaar hebben T-Mobile CEO Søren Abildgaard en de Haagse wethouder voor Economie, Internationaal en Dienstverlening, Saskia Bruines, symbolisch de schakelaar omgezet. Vanaf nu beschikt Den Haag en een groot deel van Nederland over 5G. Eind 2020 moet het 5G-netwerk van T-Mobile landelijk dekkend zijn. KPN biedt alleen in Eindhoven en de Randstad 5G aan en wil volgend jaar landelijke dekking hebben. VodafoneZiggo claimt al landelijke dekking voor 5G te hebben, maar maakt daarbij gebruik van het bestaande 4G-netwerk. Echte 5G met hoge snelheden wordt pas na 2022 mogelijk, omdat dan pas de juiste frequenties beschikbaar komen.



‘Wekker communiceert met koffiemachine’

T-Mobile legt in de aankondiging van vandaag sterk de nadruk op digitale innovaties in Den Haag, de thuisbasis van de provider. Er komen daardoor “ongekende mogelijkheden voor innovaties voor maatschappelijke vraagstukken” beschikbaar, aldus de provider. Wethouder Bruines ziet ook allerlei mogelijkheden voor maatschappelijk relevante toepassingen, zoals zorg op zorg op afstand en actuelere verkeersdata. Hoogwaardige connectiviteit is volgens de wethouder onmisbaar voor de economische ontwikkeling van de stad en de regio. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland, ziet ook toepassingen dichterbij huis: “Jouw wekker communiceert straks direct met je koffiemachine, zodat jouw verse kopje koffie iedere dag klaar staat.”

Alle klanten met een T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus-abonnement krijgen vandaag al toegang tot het 5G-netwerk. Wie een Go-bundel heeft kan 5G als extra optie toevoegen. Bij KPN krijgen klanten ook meteen al toegang tot 5G. Maar er zullen weinig mensen zijn die er vandaag al iets van merken. Nog lang niet overal is dekking en er zijn nog maar weinig mensen met geschikte toestellen.

5G-toestellen van Samsung en Motorola

Wie haast heeft kan voor €700 de Samsung Galaxy S10 5G aanschaffen, of vanaf €900 de Samsung Galaxy S20 5G in drie uitvoeringen. Een goedkopere optie is de Motorola Moto G 5G Plus van rond de €350. Op iPhones met 5G-ondersteuning wachten we nog. Ze zouden dit najaar in de winkel moeten liggen. Hoewel veel mensen er eentje zullen kopen om alvast op de toekomst voorbereid te zijn, moeten we voor supersnel downloaden en sneller online gamen wachten tot na 2022 als meer frequenties te gebruiken zijn.

Ook op zakelijk gebied zijn er nog geen grote aankondigingen van 5G-toepassingen, zoals in de zorg. Dat heeft ermee te maken dat de echt snelle verbindingen pas na 2022 mogelijk worden. Wel heeft KPN al ideeën hoe bepaalde toepassingen voorrang kunnen krijgen met 5G, bijvoorbeeld het laten zakken van paaltjes in de binnenstad als hulpdiensten snel op locatie moeten zijn. Of realtime informatie over parkeerplaatsen, zodat je niet voor niets naar een inmiddels bezet parkeervak rijdt. Winkels kunnen bijvoorbeeld zorgen dat het pinverkeer voorrang krijgt, zodat afrekenen aan de kassa vlotter verloopt. De kassa’s moeten dan wel worden voorzien van een snelle verbinding.

5G-connectiviteit in apparaten

Meer apparaten zullen met internet verbonden zijn en onderling gegevens uitwisselen, maar daarvoor moet wel 5G-connectiviteit worden ingebouwd. Gezien het feit dat het nog niet eens in smartphones zit, kan het nog wel even duren voordat wasmachines en printers op 5G werken. De meeste smart home-apparaten zullen de komende jaren nog gewoon gebruik maken van Wi-Fi voor de verbinding met internet. T-Mobile spreekt over laagdrempelige IoT-toepassingen, maar die kunnen nog wel even op zich laten wachten. Wel heeft de provider al enkele voorbeelden op de website staan: zo kan een landbouwer hagelschade beperken met een slim weerstation en kan een bedrijf dat koelcontainers vervoert een probleem met slecht bereik oplossen. Daarvoor wordt echter geen 5G gebruikt, maar NarrowBand IoT.