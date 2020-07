Belgische bezoekers van de Albert Heijn hebben nu ook de beschikking over de app. De Albert Heijn-app is nu beschikbaar in de Belgische App Store.

De app van Albert Heijn bestaat al ruim tien jaar. In het najaar van 2009 werd de eerste Appie-app uitgebracht. En terwijl er inmiddels in België tientallen vestigingen van de supermarktketen zijn, ontbrak de app nog altijd in de Belgische App Store. Daar is nu verandering in gekomen, want de Albert Heijn-app is in België te downloaden. Tegelijkertijd is Albert Heijn ook gestart met thuisbezorging.



Albert Heijn app nu ook in België

De app is gratis beschikbaar en het gaat om dezelfde app als die in de Nederlandse App Store staat. Je vindt er het complete assortiment van de supermarkt, maakt een boodschappenlijstje en bekijkt welke producten in de aanbieding zijn. Ook vind je er heel veel recepten om inspiratie mee op te doen. Voor Nederlandse gebruikers die op vakantie zijn in België en graag bij de Albert Heijn boodschappen doen, komt de app ook goed van pas. In de app zie je precies wat er zoal verkrijgbaar is.

Belgische klanten vinden in de app ook hun digitale bonuskaart. Wat helaas nog niet mogelijk is, is het scannen van boodschappen in de winkel en het sparen van digitale koopzegels. Naar verwachting wordt dit later wel toegevoegd.

In totaal heeft de supermarkt 52 vestigingen in België. In de regio Antwerpen kunnen klanten nu ook hun producten laten thuisbezorgen. Daar kan je ook de Albert Heijn-app voor gebruiken, maar het kan ook via de website.