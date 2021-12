Het is vanaf nu mogelijk om apps te maken en in te dienen voor de App Store op de iPad dankzij de komst van Swift Playgrounds 4.

Swift Playgrounds is Apple’s app waarmee je kunt leren programmeren in Apple’s eigen programmeertaal Swift. De app bestaat al heel wat jaar en wordt veelgebruikt door beginnende ontwikkelaars en studenten, bijvoorbeeld voor het WWDC Swift Student Challenge. Tijdens de afgelopen WWDC kondigde Apple een onverwachte uitbreiding voor de app aan: vanaf versie 4 van Swift Playgrounds is het mogelijk om echt apps te maken en rechtstreeks in te dienen voor de App Store. Vanaf nu is dit mogelijk dankzij de release van Swift Playgrounds 4.



Swift Playgrounds 4: apps bouwen en indienen voor App Store

Normaal gesproken moeten ontwikkelaars een speciaal betaald account aanmaken en gebruikmaken van Xcode om hun apps te maken en bij Apple in te dienen voor verkoop in de App Store. Dat gaat via App Store Connect. Omdat dit alleen via de ontwikkelapp Xcode werkt, heb je daarvoor ook nog eens een Mac nodig. Maar dat is nu geen vereiste meer, want Swift Playgrounds 4 heeft dus een rechtstreekse verbinding met App Store Connect.

Het is alleen mogelijk om via Swift Playgrounds iPhone en iPad-apps te maken met SwiftUI. Alles is rechtstreeks vanaf de iPad te maken: van een de app zelf tot het uploaden van het appicoontje. Behalve het direct maken en uploaden van apps naar Apple, is er nog meer verbeterd in deze versie van Swift Playgrounds. Je kan App Previews bekijken waardoor je wijzigingen aan je app direct worden weergegeven. Ook zijn er nieuwe slimme codesuggesties en er is ondersteuning voor Swift-pakketten, waarmee je openbaar beschikbare code direct aan je app kan toevoegen.

Om iPhone- en iPad-apps op de iPad te kunnen maken en indienen bij Apple, heb je wel iPadOS 15.2 nodig. Deze update kwam eerder deze week beschikbaar. Er zitten nog veel meer andere nieuwe functies in iOS 15.2 en iPadOS 15.2.