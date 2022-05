Anker heeft nu een 10-in-1 docking station, die je niet alleen extra usb-poorten geeft. Dankzij de ondersteuning van Multi-Stream Transport kun je meerdere videosignalen over een enkele connectie sturen. Maar aangezien dit over een enkele usb-c-kabel gaat zijn er wel beperkingen aan de bandbreedte. De resolutie van je scherm is bepalend voor de verversingsfrequentie. Zo kun je een 4K-monitor alleen gebruiken op 30Hz. Een tweede monitor op 2K-resolutie kan op 50Hz of 60Hz draaien. Het accessoire meet 18 bij 7,5 cm en is nog gemakkelijk in een tas mee te nemen.



Technisch gezien kunnen de M1 Macs maar één externe monitor aan, dus dit kan een goede oplossing zijn voor mensen die meer schermen nodig hebben om hun werk te overzien. De inhoud van je scherm mag echter niet té dynamisch zijn. Gigantische spreadsheets zijn prima, maar gamen op meerdere displays kan een no-go zijn vanwege de lage bandbreedte.

Je krijgt bij de Anker 563 twee HDMI-poorten en een DisplayPort-aansluiting. Daarnaast is er een usb-c Power Delivery-poort die 100 Watt levert aan de computers. De twee andere usb-poorten leveren 5 Gbps downloadsnelheden: de ene is een usb-c-poort van maximaal 30 Watt en de andere een usb-a-poort van 7,5 Watt.

Daarnaast zijn er nog twee usb-a 2.0 poorten voor simpele accessoires zoals een muis en toetsenbord. Met een Gigabit Ethernet-poort en een AUX ingang/uitgang ben je compleet voorzien. Om dit alles draaiend te houden moet je een 180 Watt stroomadapter aansluiten. Hij kost rond de $250,- via de fabrikant en Amazon.

Anker heeft ook nog andere accessoires in de verkoop gedaan. Zo is er nu de nieuwe MagSafe-accu Anker MagGo 633 met een capaciteit van 10.000 mAh. Daarmee heb je tweemaal zoveel inhoud als de vorige MagSafe-accu’s van Anker (622 en 521). Er zit bij de 633 een uitklapbaar voetje aan de achterkant, zodat je tijdens het opladen kunt videobellen, video’s kijken of iets anders doen. Dit kan in twee richtingen: staand of liggend. De accu is voorzien van een usb-c- en een usb-a-poort. Hij kost €80 in het wit. Anker heeft ook een nieuwe Nebula Cosmos Laser 4K Projector van ruim €2.000 aangekondigd en een Anker 736 GaN-oplader van 100 Watt in het wit. De eerdere variant in het zwart was bij verschijning meteen uitverkocht.