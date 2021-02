B2002: wat is het?

Vooral het B2002-product wekt daarbij de interesse op, omdat het een niet-officiële naam is. Als modelnummer wordt ‘TBD’ aangegeven, oftewel ‘To Be Determined‘. Het lijkt erop dat de B2002 niet verwijst naar een bestaande Mac of iPad. Ook is de omschrijving iets anders, als je het vergelijkt met de reeds geregistreerde Macs. Het wordt beschreven als een ‘controller subsystem + host + profile’. Eén mogelijkheid is dat het gaat om de M1-chip zelf en niet om een complete computer. Apple heeft eerder al chips vastgelegd in de Bluetooth SIG-database, bijvoorbeeld de H-serie voor de AirPods en de W-serie voor de Apple Watch.



De geregistreerde Macs die Apple op 10 februari bij de Bluetooth SIG heeft vastgelegd, zijn een stuk minder spannend. Ze zijn namelijk niet nieuw: het gaat om de nieuwste MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini, allemaal voorzien van M1-chip. Eerder legde Apple al de volledige iPhone 12-serie, de Apple Watch Series 6 en Se, HomePod mini, AirPods Max en diverse iPads vast.

Wat nog niet is uitgebracht is de AirTag, de geruchtmakende tracker die je aan je tas kunt hangen. Ook zijn een nieuwe Apple TV, een tweede generatie AirPods Pro en een derde generatie AirPods nog onderweg.

