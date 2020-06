Fixers en FixjeiPhone krijgen officiële erkenning

Fixers is nu Apple Authorised Service Provider

Alle Fixers repair stores zijn nu AASP. Dit houdt in dat je je iPhone, MacBook en andere Apple-producten bij ze kunt inleveren ter reparatie en daarbij dezelfde kwaliteit kan verwachten dan bij Apple zelf. Ook kan Apple je op een later moment niet verwijten dat je met een inferieur reparatiebedrijf in zee bent gegaan, want AASP worden opgeleid en gecontroleerd door Apple zelf. Amac en CARD Services zijn twee andere Apple Authorised Service Providers.



Fixers introduceert ook een gratis ophaal- en bezorgservice voor kapotte Apple-devices. Overigens biedt Apple dit zelf ook, waarbij een derde partij wordt ingeschakeld. Fixers heeft 7 winkelvestigingen in Nederland waar je je defecte Apple-devices naartoe kunt brengen. Vaak is het klaar terwijl je wacht, waarbij originele onderdelen worden gebruikt. Ook als je toestel buiten de garantie is kun je er terecht. Verder kondigt Fixers een samenwerking met Rabobank aan om via het platform Rabo&Crowd een obligatielening aan te bieden voor verdere groei. En binnenkort komt er nog een nieuwe repair store in Brabant bij.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Fixers begon eind 2019 met twee repair stores in Amstelveen en Utrecht. De afgelopen maanden zijn daar vier vestigingen bijgekomen: Amsterdam, Blaricum, Leiden en Nieuw Vennep, bij Schiphol. De zevende store is te vinden in Rosmalen en daarmee is er voor het eerst een officiële Apple-reparatiepartner in de omgeving van Den Bosch. Je kunt via fixers.nl je reparatie aanmelden, zowel binnen als buiten de garantie. Verder kun je er terecht voor reparatie van je Samsung- en Windows-apparatuur, zoals laptops en pc’s.

FixjeiPhone heeft Keurmerk Refurbished

Ook bij FixjeiPhone kan de vlag uit. Dit reparatiebedrijf heeft namelijk het Keurmerk Refurbished van Techniek Nederland ontvangen. FixjeiPhone staat er vooral om bekend dat je er onderdelen kunt kopen waarmee je je toestel zelf kunt repareren. Daarnaast verkoopt het bedrijf ook refurbished iPhones.

Het Keurmerk Refurbished houdt in dat toestellen die je bij FixjeiPhone koopt op meer dan 50 punten zijn gecontroleerd. Ook krijg je twee jaar garantie op je refurbished toestel. Technische controle is er door TÜV en wat betreft de financiële soliditeit controleert EDR Credit Services de boeken. Je betaalt voor refurbished iPhones meestal wel wat meer dan via een particulier op Marktplaats, maar het voorkomt dat je een kat in de zak koopt. Je hebt meer zekerheden. Er zijn nu 6 aanbieders van refurbished iPhones in Nederland die bij het Keurmerk Refurbished zijn aangesloten, waaronder iUsed.nl en Swoop.