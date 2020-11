Het is bijna Singles Day 2020!

Singles Day is al jaren een begrip in China. Het was ooit bedoeld als een soort tegenhanger voor Valentijnsdag, met als doel om jezelf te verwennen met iets leuks. Er zijn steeds meer webshops in Nederland die eraan meedoen. Het is misschien een beetje raar om tradities uit andere landen zomaar over te nemen, maar als er koopjes te halen zijn is het mooi meegenomen! Ook dit jaar doen winkels als Bol.com, MediaMarkt en BCC weer mee en geven het hele weekend voorafgaand an Singles Day flinke kortingen. Wij zoeken de beste deals voor Apple-fans voor je uit.



Wanneer is Singles Day 2020?

Singles Day vindt plaats op woensdag 11 november (11-11) maar veel winkels beginnen al eerder met de aanbiedingen. Daarnaast is het natuurlijk ook een opwarmertje voor dat andere grote koopfestijn, Black Friday! Je vindt onder andere korting op smartphonehoesjes, smart home-producten en Apple-producten zoals iPhones en iPads.

Singles Day Apple-deals

Deze winkels doen onder andere mee aan Singles Day:

Speciale Singles Day Apple-koopjespagina’s

Veel winkels hebben ook een speciale pagina voor het event gemaakt:

Geen Singles Day, wel korting

Daarnaast zijn er winkels die geen speciale acties voor Singles Day hebben, maar in deze najaarsperiode wel korting geven:

Zodra de eerste Singles Day Apple-deals bekend zijn vind je die natuurlijk hier!