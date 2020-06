iCulture Vandaag: dit was donderdag 18 juni 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 18 juni 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we terug op het design van de iMac-generaties. Apple staat namelijk op het punt om een nieuw model aan te kondigen, zo voorspellen bronnen. We zijn dan ook benieuwd wat jouw favoriet is. Verder vandaag hebben we een aantal interessante app-updates voor je klaar staan en een gerucht over de AirPower. Komt de oplaadmat nu toch echt terug? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Grammarly Keyboard (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.2+) - Verbeterde ondersteuning voor hardware-keyboards.

, iOS 11.2+) - Verbeterde ondersteuning voor hardware-keyboards. Appie van Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - De check-out is in een nieuw jasje gestoken.

Castro Podcast Player (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Ondersteuning voor Siri en Shortcuts voor je podcasts.