Overcast laat gebruikers nu luisteren via AirPlay 2, zodat je moeiteloos kunt streamen naar elk geschikt apparaat: een HomePod, Apple TV, of iets anders. Dit betekent dat je ook multiroom de podcasts kan afpellen, of audio kunt streamen naar een stereo-speakerpaar. De buffering is ook verbeterd, zodat je minder last hebt van haperingen. Hiervoor heb je wel een geschikte AirPlay 2-speaker nodig, maar op dat punt is er gelukkig keuze genoeg.

Overcast met Voice Boost 2

Overcast had al sinds 2014 de functie Voice Boost. Het zorgt ervoor dat stemmen beter verstaanbaar zijn, zodat je ook in een rumoerige omgeving de spraak goed kunt verstaan. Ontwikkelaar Marco Arment heeft de functie opnieuw gebouwd zodat het nog beter werkt. In een blogposting legt hij uit hoe het werkt. Het gebruikt een combinatie van dynamische compressie en equalizer-functies. Daardoor wordt het geluidsvolume gelijkgetrokken. De methoden die Arment daarvoor gebruikt zijn nog geavanceerder, met als resultaat een betere geluidskwaliteit.

Bij de oorspronkelijke versie van Voice Boost had Arment nog maar weinig kaas gegeten van audioprocessing. Hij gebruikte Apple’s AudioUnits, die een vast aantal parameters toepast op alle podcasts, onafhankelijk van de karakteristieke audio. Het werkte, maar niet zo heel nauwkeurig. Soms werd de audio iets te rigoureus toegepast, waarna de equalizer ervoor moest zorgen dat de compressie minder opviel. Sindsdien heeft Arment meer dan 500 podcasts bewerkt en geleerd hoe audiobewerking moet. Dit stelde hem in staat om een subtielere vorm van Voice Boost te ontwikkelen. Het geluidsvolume is daarbij consistenter. Arment koos daarbij voor de ITU BS.1770–4 standaard, een van de beste.

Voice Boost 2 normaliseert alle podcasts naar –14 LUFS. Hij heeft hiervoor gekozen omdat het aansluit op het geluidsvolume van Siri en de navigatiestemmen in iOS. Luister je naar een podcast tijdens het navigeren, dan krijg je (als het goed is) geen verschil in geluidsniveau te horen als er een aanwijzing tussendoor komt.

Verder is het in de app nu mogelijk om intro’s van podcasts over te slaan, zodat je sneller kunt beginnen met luisteren naar de nieuwste content. De app werkt nu ook weer op toestellen met iOS 12. Arment koos er eerst voor om alleen iOS 13 te ondersteunen, maar dat bleek een foutje.

De app is gratis te downloaden, met de mogelijkheid om te betalen als je de app waardeert.