Het gaat om een subtiele verandering in het design, die in de iOS-app is doorgevoerd. Het wordt daardoor gemakkelijker om het overzicht te houden als meerdere mensen reageren op een bericht. Ook kun je makkelijker inhaken op een conversatie, zonder verwarring te veroorzaken. Je hoeft hiervoor je app niet te updaten, want het wordt op serverniveau ingeschakeld. Voorheen was het lastig om het verschil te zien tussen een originele tweet en een antwoord.



Er verschijnt nu een duidelijke lijn tussen de oorspronkelijke tweet en het antwoord. Ook reacties op antwoorden zijn duidelijker te herkennen, omdat ze inspringen en zijn verbonden door een serie verticale lijntjes. In het voorjaar van 2019 liet Twitter het al als demo zien in de experimentele beta twttr-app.

Twitter geeft aan dat de nieuwe layout het hopelijk gemakkelijker maakt om te antwoorden en mee te doen aan bestaande conversaties. Daarmee wil Twitter ook stimuleren dat er meer gereageerd wordt, in plaats van het domweg doorbladeren van je tijdlijn.

Je krijgt threads te zien van mensen die je wel en niet volgt, dus als je bekende Nederlander bent kunnen de antwoorden op je superbelangrijke tweet nog steeds onoverzichtelijk worden.

We’ve given conversations a makeover on iOS. When people you follow are in a conversation, you’ll see their replies in a new way in your Home timeline.

This new layout makes it easier to see who's replying to who so you can join in on relevant conversations. pic.twitter.com/xNmnAtQFeI

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 31, 2020