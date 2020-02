De Belgische provider Orange heeft een primeur, want het is de eerste provider die in België de eSIM aanbiedt. Met de eSIM kun je twee nummers op één toestel gebruiken.

Al sinds de iPhone XS ondersteunen de iPhones de eSIM, maar er zijn nog maar weinig providers die het ondersteunen. Sinds de zomer van vorig jaar biedt T-Mobile in Nederland de eSIM aan, maar in België waren er nog geen providers die dit ondersteunden. Vandaag laat Orange aan de Belgische krant Le Soir weten dat ze de eSIM aan gaan bieden.



Belgische Orange nu met eSIM

De eSIM is een ingebouwde elektronische simkaart waar je je abonnement op laadt. Meestal gebeurt dit met een QR-code. Je hoeft dus geen plastic simkaartje meer in je iPhone te steken, hoewel daar nog wel steeds plek voor is. De combinatie tussen de eSIM en een gewone simkaart zorgt ervoor dat je dualsim op je iPhone kan gebruiken. Op deze manier kun je twee nummers (bijvoorbeeld zakelijk en privé) op één iPhone gebruiken.

Een ander voordeel is dat je eenvoudig in het buitenland een lokaal fysiek simkaartje kunt halen voor voordelige dataroaming, bijvoorbeeld in de VS. Je blijft dan evengoed bereikbaar via je eigen nummer op de eSIM, maar maakt gebruik van mobiele data via de fysieke kaart. In onze tip over het instellen van de dualsim op de iPhone lees je hier meer over.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De iPhone XS (Max) en iPhone XR beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Geschikte toestellen zijn de iPhone XS (Max), iPhone XR, iPhone 11 en iPhone 11 Pro (Max). Ook toekomstige modellen zullen werken met de eSIM. Orange laat weten dat ze de eSIM eerst gaan aanbieden aan consumenten en dat het later ook voor zakelijke gebruikers beschikbaar komt. Op de website van de provider is nog nauwelijks iets te vinden over de ondersteuning van de eSIM. Wel hebben ze een supportartikel waarop je kan lezen hoe je de eSIM instelt.

Nog geen duidelijkheid over de Apple Watch

Hoe het zit met de Apple Watch met 4G, is nog niet duidelijk. Op Twitter hint de provider dat het er mogelijk wel snel aan zit te komen. Mocht dat zo zijn, dan betekent het dat de Apple Watch binnenkort ook weer in andere uitvoeringen, zoals roestvrij staal, in België verkrijgbaar zou moeten zijn.

Zodra er meer bekend is over Belgische (of Nederlandse) providers met ondersteuning voor de eSIM en de 4G Apple Watch, lees je dat uiteraard op iCulture.

In onze eSIM FAQ lees je antwoorden op veelgestelde vragen over de eSIM.

Bekijk ook eSIM FAQ: veelgestelde vragen over de eSIM op de iPhone In deze eSIM FAQ lees je antwoorden op veelgestelde vragen over de ingebouwde simkaart. Op welke toestellen is het beschikbaar, welke aanbieders zijn er, hoe activeer je het?