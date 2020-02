Microsoft wil Defender antivirus-app voor iOS uitbrengen

Microsoft heeft beloofd dat er volgende week meer details bekend zullen worden gemaakt over de Defender Advanced Threat Protection voor iOS en Android. Dan vindt namelijk de RSA-conferentie plaats. De Mac-versie biedt bescherming tegen virussen en scant je hele computer naar mogelijke dreigingen. Bij de iOS-versie is dat niet mogelijk. Dit komt vooral door de beperkingen die Apple heeft gesteld aan apps voor derden. Antivirus voor iOS bestaat dan ook niet. Apps opereren in een sandbox-omgeving en kunnen niet in de gaten houden wat andere apps doen. De meeste ‘antivirus’-apps die in dit genre worden uitgebracht, leggen dan ook de accent op andere dingen, zoals phishing en voorkomen dat je gevaarlijke sites bezoekt.



Microsoft wil nog niet verklappen wat je allemaal met de apps kunt doen, maar dat gaan we volgende week zien. De antivirus-apps van Microsoft heetten voorheen Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), maar kregen de nieuwe naam Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) omdat ze niet meer alleen voor Windows zijn bedoeld. Op de Mac krijg je dan ook de volledige functionaliteit, zoals je van malware-pakketten gewend bent.

Wat heb je uiteindelijk aan Defender voor iOS? Waarschijnlijk als consument niet eens zo veel. Microsoft lijkt van plan om de apps uit te brengen als onderdeel van het enterprise security platform en dat is gericht op zakelijke gebruikers. Daarnaast lijkt Microsoft vooral van plan om de aandacht op phishing te richten, om te voorkomen dat gebruikersnamen, wachtwoorden, accountinformatie en bedrijfsgeheimen uitlekken.

Verder gaat Microsoft een Defender ATP voor Linux uitbrengen. Bedrijven kunnen nu al een preview installeren.