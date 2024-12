Gebruik tweedehands smartphones groeit in Nederland, vooral onder jongeren en Apple-gebruikers

De cijfers zijn verzameld door Telecompaper (€ paywall) en tonen een positief beeld voor aanbieders van refurbished iPhones. Vooral jongeren maken vaker gebruik van een tweedehands mobiele telefoon: in de leeftijdsgroep van 16 t/m 24 jaar heeft 28% een gebruikt toestel. In de leeftijdsgroep van 24- tot 35-jarigen is dit percentage 15%, maar ook hier is er groei te zien ten opzichte van 2021. De oorzaak is waarschijnlijk dat mobiele telefoons steeds duurder worden. Ook stimuleren fabrikanten en providers de inruil van oude toestellen, waardoor er simpelweg meer aanbod is van opgeknapte toestellen.

Volgens senior analist Ed Achterberg van Telecompaper wordt de populariteit van tweedehands toestellen inderdaad aangedreven door de steeds maar stijgende prijzen van nieuwe telefoons:

Nieuwe toestellen worden steeds duurder, waardoor ze minder bereikbaar zijn voor veel consumenten, met name jongeren. Tegelijkertijd stimuleren operators en fabrikanten het inruilen van oude toestellen, wat deze trend verder aanwakkert.

Niet geheel verrassend is dat de tweedehands mobiele telefoons vooral populair zijn bij budgetproviders. Bij de duurdere merken zoals KPN, Odido en Vodafone heeft minder dan 14 procent van de klanten een tweedehands toestel, terwijl dit bij goedkopere merken zoals Simyo, 50+ Mobiel en Hollandsnieuwe meer dan 20 procent is. Dit zal waarschijnlijk te maken hebben met beperktere budgetten: de kleinere providers bieden vaak databundels van rond de 10 euro, terwijl je bij de drie grote aanbieders al snel meer dan 20 euro aan kwijt bent.

Apple-gebruikers lopen voorop met tweedehands toestellen: 24% van hen gebruikte in 2024 een tweedehands toestel, waarbij 54% dit toestel bewust heeft aangeschaft en niet gratis heeft gekregen van een familielid of vriend. In het algemeen koopt 47% van de gebruikers een tweedehands toestel zelf, terwijl dit in 2021 nog op 41% lag. Het belangrijkste verkoopkanaal zijn winkels. Als mensen een tweedehands toestel gratis krijgen, dan is dat in de meeste gevallen een afdankertje van een familielid.

