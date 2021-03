We beginnen de week met leuk nieuws, want Apple heeft weer een nieuwe functie in Nederland vrijgegeven. Het gaat om het tonen van flitsers in Apple Kaarten in Nederland. En als je je nu afvraagt of je geen Flitsmeister meer nodig hebt, lees je in onze vergelijking tussen Flitsmeister en Apple Kaarten het antwoord. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



In onze vergelijking tussen Flitsmeister en Apple Kaarten lees je of je de populaire flitsapp nog wel nodig hebt, nu Apple Kaarten ook flitspalen toont.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

New York Pizza (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Ondersteuning voor Log in met Apple.

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Krijg pushberichten van de chat met de klantenservice. Ook zie je binnenkort een vernieuwd transactieoverzicht.

Darkroom: Foto- & video-editor (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Nieuwe reviewfunctie voor het bewerken van je foto’s. Je kan daarmee een stuk sneller foto’s markeren of weigeren.

radioNED+ (€3,49, iPhone/iPad/ TV , iOS 12.0+) - Je ziet nu de albumhoezen in de mediaspeler van iOS. Ook zijn er verbeteringen aan CarPlay toegevoegd.