Open oordopjes zijn een hit: Bose Ultra Open Earbuds en meer

Bose’s nieuwe oortjes hangen buiten je oor

Het viel ons voor het eerst op bij de aankondinging van de Bose Ultra Open Earbuds, oortjes die los in je oor hangen. Maar er zijn nog veel meer: Huawei heeft nog maar net de FreeClip oortjes aangekondigd en ook bij budgetmerken kun je ze nu kopen: open-ear oordopjes. Ze hangen in je oor, in plaats van in je gehoorgang. Het grote voordeel daarvan is dat je muziek kunt luisteren in omgevingen waar dat normaal gesproken niet kan. Tijdens het werk of tijdens het sporten moet je kunnen luisteren wat je collega’s en/of de trainer te zeggen hebben. Met open oortjes kan dat: je hoort de hele wereld om je heen. Naast in-ear en on-ear audioproducten zijn er vanaf nu ook open-ear oortjes.

Eerder probeerden fabrikanten zoals Sony het al met de Sony LinkBuds en bij het voormalige Aftershokz vind je de Shokz OpenFit en modellen met nekbanden waarmee je kunt hardlopen. Maar die zijn toch anders en hebben een ring in je oorschelp of een haak, die je over je oor moet hangen. Deze nieuwe oortjes hangen áán je oorschelp, zoals op onderstaande foto is te zien.

Zo hangt open-ear oordopjes in je oor, in dit geval de Huawei FreeClip.

Deze oortjes zijn ook een uitkomst voor mensen die het niet prettig vinden dat er iets in hun gehoorgang zit. Draag je liever de gewone AirPods omdat ze losjes in je oor hangen, in plaats van de AirPods Pro, dan zouden deze nieuwe oorhangers wel eens iets voor jou kunnen zijn.

Zelfs Apple heeft al open oordopjes, al zullen weinig mensen zich daarvan bewust zijn. Ze zitten in de Vision Pro: twee speakers die vlak vóór je oor zitten spelen de audio af, zonder dat je iets in je gehoorgang hoeft te steken. Ook daarbij hoor je dus omgevingsgeluiden.

Bose Ultra Open Earbuds

We beginnen met de duurste open-ear oortjes die nu zijn aangekondigd: de Bose Ultra Open Earbuds. Ze kosten maar liefst 300 euro en dat is een opmerkelijke keuze, want voor dat geld kun je ook high-end oortjes met een veel betere audiokwaliteit aanschaffen. Bij deze open oortjes moet je op een aantal punten inleveren. Er zit geen ruisonderdrukking op (dat kan ook niet bij dit type oortje), maar ook op andere punten ontbreken er functies. Zo kun je het oplaaddoosje niet draadloos opladen en is er geen multipoint Bluetooth. Bose zegt dat ze dit in een latere software-update nog wel gaan toevoegen.

Eén pluspunt van dit type oortjes, is dat je oorbellen, brillen, mutsen en andere accessoires gewoon kunt blijven gebruiken, zonder dat de oordopjes in de weg zitten. Voor Bose betekent het een compleet ander design dan je van deze fabrikant gewend bent, al experimenteerden ze eerder al eens met ‘open’ audio, zoals bij de Bose Frames. Dit zijn zonnebrillen met een speakertje aan de zijkant.

Wat ook opvalt is dat er geen Bose-logo op de oortjes staat. Ze zijn dan ook deels bedoeld als lifestyle- en modeaccessoire en niet zozeer als high-end audioproduct. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart of rookwit. Een flexibele arm van siliconenrubber leidt naar de ronde batterij, die achter je oor hangt. Met een knop bedien je de muziek. En met een rating van IPx4 kun je er wel mee door de regen lopen en sporten, maar echt waterbestendig zijn ze niet.

De oortjes werken met Bose’s OpenAudio tech, waarbij het geluid op je oren is gericht, zonder dat anderen alles kunnen meeluisteren. De oortjes gaan ongeveer 7,5 uur mee op een batterij. Het oplaaddoosje – goed voor nog eens 19,5 uur extra luisterplezier – ziet er heel normaal uit; de oortjes echter niet. Het is dan ook bij het uitpakken niet altijd meteen duidelijk hoe je ze aan je oor hangt. Heb je dat eenmaal onder de knie, dan kun je deze oortjes de hele dag dragen, zonder dat het gaat knellen. Je kunt het dan ook het beste beschouwen als een persoonlijke speaker die voor je oor hangt en waar anderen niet te veel last van hebben. Tja, totdat je in een volle bus zit en iedereen z’n open oortjes op vol volume aan heeft staan….

Het open design van de Ultra Open Earbuds zorgt ervoor dat je altijd bewust bent wat er om je heen gebeurt. Je hoort dus ook alle omgevingsgeluiden. Niets wordt gedempt en dat kan een nadeel zijn in een drukke stad. Met deze oortjes is het onmogelijk om je even af te sluiten van brullende motoren en bouwgeluiden. Via de instellingen kun je eventueel ervoor zorgen dat het volume automatisch wordt aangepast aan het omgevingsgeluid. Dit staat standaard uit.

Bose heeft de oortjes voorzien van Qualcomm’s AptX Adaptive voor draadloze audio in een hogere bitrate. Je krijgt ook de eigen Bose-variant van ruimtelijke audio, genaamd Immersive Audio, maar daarmee gaat de batterijduur wel fors omlaag: van 7,5 uur naar 4,5 uur.

De eerste reviews van deze nieuwe Bose-oortjes zijn redelijk positief: ze dragen lekker, ze klemmen niet en na meerdere uren dragen zit het nog steeds comfortabel. Je kunt ook je hoofd schudden zonder dat ze uitvallen. Ze zijn daarom geschikt voor hardlopers. Maar door het open design moet je wel inleveren op de bas. En voor de prijs van 300 euro zou je ook normale oordopjes met betere features kunnen kopen, waarbij je de transparantiemodus aan zet. Maar ja, die dragen misschien wat minder lekker.

Huawei FreeClip

Apple-gebruikers zullen liever voor Bose dan voor Huawei kiezen. Toch willen we deze even bespreken, omdat ze met hun prijs van tweehonderd euro toch wel wat meer beloven dan een flutproduct. De Huawei FreeClip hebben de vorm van een hoefijzer en klemmen om je oor, zoals de foto aan het begin van dit artikel liet zien. Ook deze oortjes hebben een bijzondere form, met een zogenaamde Acoustic Ball (waar de muziek uit komt) en een Comfort Bean (een boonvormig gedeelte achter je oor). Beide zijn met elkaar verbonden door een C-vormig buisje.

Huawei belooft hoogwaardige audio met een zogenaamd reverse sound wave-systeem voor het maskeren van omgevingsgeluid en een dual magnetic moving coil voor krachtigere luidsprekers. Deze oortjes bieden wél ruisonderdrukking, een batterijduur van 8 uur (uitbreidbaar tot 36 uur met het oplaaddoosje), een IP54-classificatie voor water- en stofbestendigheid en multi-point pairing. Je kunt kiezen uit zwart of lichtpaars voor een prijs van €199,-.

Veel goedkoper: Baseus AirGo AS01

Bose is niet de enige met open-ear oordopjes. Wil je het echt heel goedkoop hebben, dan kun je bij Baseus aankloppen. Deze fabrikant heeft de Baseus AirGo AS01 open-ear oortjes aangekondigd – en ze kosten maar 15 euro bij AliExpress. Dat scheelt dus een factor 20 met de prijs bij Bose.

Nu zullen Apple-gebruikers waarschijnlijk eerder naar een A-merk zoals Bose grijpen. Maar wil je dit type oordopje uit nieuwsgierigheid eens proberen zonder dat het meteen veel geld kost, dan kun je deze Baseus-dopjes in huis halen. En bovendien: als dergelijke namaakmerken ook met open oordopjes komen, moet er toch wel sprake zijn van en trend.

De Baseus AirGo AS01 open oortjes hebben hetzelfde klemmechanisme als de Bose en hangen dus aan de zijkant van je oor. Ze zijn superlicht, met een gewicht van nog geen 5 gram. De oortjes gaan 6 uur mee en met de oplaadcase kun je dit verlengen naar 25 uur. Ze gebruiken geleiding via de lucht (air conduction) om het geluid richting je gehoorgang te sturen, met zo weinig mogelijk lekkage.

In elk oortje zitten twee microfoons, die er in combinatie met ruisonderdrukking voor zorgen dat je tijdens een telefoongesprek aan de andere kant verstaanbaar bent. Net als bij de Bose-oortjes blijf je je omgeving horen, waardoor ze handig zijn voor hardlopen, wandelen en fietsen buitenshuis. Gaat het je niet om ultieme audiokwaliteit (dat krijg je bij dit open design toch niet), dan kan het niet eens zo’n gek idee zijn om voor goedkopere Baseus-oortjes te gaan. Je hoort nog steeds de muziek en kunt ondertussen met anderen blijven praten.

Toch liever een lekker grote hoofdtelefoon met ruisonderdrukking? Dat kan ook.