Een blauwe supermaan is erg zeldzaam en deze keer is hij door de positie van Saturnus nog specialer. Dit moment wil je niet missen! Wij leggen uit hoe je de maan het beste fotografeert met jouw iPhone.

Blauwe supermaan: wat is het?

In de nacht van 30 op 31 augustus 2023 is een supermaan aan de hemel te zien. Daardoor lijkt de volle maan groter en helderder dan normaal. Bij een supermaan is de maan 7 procent groter en het licht 16 procent feller. De maan staat op dat moment het dichtst bij de aarde, op een afstand van ongeveer 363.667 kilometer. Een supermaan is erg zeldzaam en komt slecht 1 tot 3 keer per jaar voor. Als er dan ook nog een tweede supermaan in dezelfde maand te zien is, spreken we van een ‘blauwe’ supermaan. Daarom luidt het spreekwoord dan ook: ‘once in a blue moon’ (ook al is de maan niet echt blauw). Eerder deze maand op 1 augustus was er namelijk ook al een supermaan te zien.



Supermaan fotograferen: de beste tijd en plaats

In de nacht van 30 op 31 augustus rond 23:00 uur komt de maan op. Hij is het beste te zien in het oosten van Nederland en beweegt zich gedurende de nacht richting het zuiden. Om 4:00 uur s’ nachts gaat hij weer onder. In het kustgebied zal de maan wat slechter te zien zijn door de verwachte bewolking. Wil je de beste foto’s kunnen maken, wacht dan tot het helemaal donker is en de maan laag boven de horizon staat. Voor het mooiste resultaat raden wij aan om een plek op te zoeken met zo min mogelijk omgevingslicht, bijvoorbeeld een weiland.

Supermaan fotograferen met je iPhone

Heb jij een iPhone 11 of nieuwer, dan beschikt deze over de nachtmodus. Hiermee laat de lens van de camera meer en langer licht naar binnen komen. Dit zorgt ervoor dat je ook in de nacht als er weinig tot geen licht is, prachtige foto’s kunt maken. Gebruik deze modus tijdens het fotograferen van de maan.

Wil je de maan duidelijk en groot op de foto zetten? Maak dan gebruik van de telelens op jouw iPhone, waarmee je tot 3x optisch kunt inzoomen. Je hebt hier wel een iPhone Pro-model voor nodig. De normale toestelen beschikken niet over deze lens. De nachtmodus via de telelens werkt alleen met een iPhone 13 Pro of nieuwer.

Houd tijdens het fotograferen je iPhone zo stabiel en stil mogelijk vast. Beschik je over een statief, maak daar dan zeker gebruik van! Daarmee weet je zeker dat het toestel perfect stil staat tijdens het maken van de foto.

Is de maan overbelicht, dan kan je gemakkelijk het helderheidsniveau van de nachtmodus aanpassen. Druk hiervoor op het pijltje bovenin, om het verborgen menu te openen. Klik op het maan-icoon en er verschijnt een draaiwiel waarmee je de helderheid kunt aanpassen (zie hieronder).

Om nog betere controle te krijgen over de instellingen van de camera op je iPhone, raden wij aan om te kijken naar geavanceerde camera-apps voor de iPhone. Bekijk hiervoor onze speciale gids.

Op deze manier maak je de mooiste foto’s van de supermaan. Veel succes!