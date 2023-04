Drie nieuwe Macs op komst

De ontdekking werd gedaan door Nicolás Álvarez. De Macs worden aangeduid met Mac14,8, Mac14,13 en Mac14,14 en staan in een lijst met de al eerder verschenen Mac14,3 en Mac14,12 (dit zijn de Mac mini’s met M2 en M2 Pro). Er zijn aanwijzingen dat het hier gaat om Macs voor de desktop, die niet actief hoeven te worden gevolgd in de Zoek mijn-app. Het configuratiebestand noemt namelijk dat er geen “separation monitoring” hoeft plaats te vinden. Dit is de melding die je krijgt dat je iets hebt achtergelaten, maar bij desktopcomputers hoeft dat niet.



Om welke Mac -modellen het gaat is nog onduidelijk, omdat Apple is overgestapt naar een nieuw systeem om te nummeren. Voorheen bleek uit het modelnummer ‘MacBookAir10,1’ duidelijk dat het om een MacBook Air ging, maar Apple gebruikt nu de algemene naam ‘Mac’ voor elk model. Toch kunnen we met wat voorkennis wel voorspellen wat eraan zit te komen.

De Mac-update waar het meest op wordt gewacht is de Mac Pro. Het is al meer dan 400 dagen geleden dat Apple’s hoofd hardware-engineering John Ternus beloofde dat er nog één product met Apple Silicon moet worden uitgebracht: de “Mac Pro, maar dat is voor een andere dag”. Die dag laat nog lang op zich wachten. Ternus zei dit vorig jaar bij de aankondiging van de Mac Studio.

Over de Mac Studio gesproken: Bloomberg’s Mark Gurman denkt niet dat deze Mac nu al een update krijgt, omdat Apple zou willen wachten tot de M3-chip uit is. De Pro-, Max- en Ultra-varianten daarvan kunnen we wellicht pas begin 2024 verwachten. De Mac mini valt ook af, want die is eerder dit jaar nog vernieuwd.

Is het dan misschien de iMac? Ook die zou volgens geruchten pas vernieuwd worden als de M3-chip klaar is en dat zal tijdens WWDC 2023 waarschijnlijk nog niet het geval zijn. De meest waarschijnlijke gok is daarom dat het in ieder geval om twee verschillende modellen van de Mac Pro gaat. Bij de Mac mini bleek al dat modellen met verschillende chips (M2 en M2 Pro) elk een eigen modelnummer krijgen.

Daarnaast wordt al langere tijd gesproken over een 15-inch MacBook Air, die we wellicht ook op WWDC 2023 te zien zullen krijgen en die nog voorzien is van een M2-chip. Bij dit model zou je echter wel een melding willen krijgen dat je hem hebt achtergelaten. Er blijven daardoor nog genoeg vraagtekens over in aanloop naar WWDC 2023 en dat is goed: ook op de iCulture-redactie zien we graag dat er nog wat verrassingen over blijven en dat niet alles is uitgelekt.