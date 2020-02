Apple heeft een gloednieuwe serie aan Apple TV+ toegevoegd. Mythic Quest: Raven's Banquet is een komedieserie over een groep gameontwikkelaars. In de serie zie je hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.

Tussen alle dramaseries, documentaires en boeklezingen van Oprah Winfrey valt er nu ook weer eens wat te lachen op Apple TV+. Onlangs kon je al kijken naar Little America en nu is daar Mythic Quest: Raven’s Banquet aan toegevoegd. De serie is van de makers van de komedieserie It’s Always Sunny in Philadelphia en bestaat uit in totaal negen aflevering van elk ongeveer 25 minuten.



Mythic Quest: Raven’s Banquet kijken

De serie is geproduceerd door Rob McElhenney, die ook in de voeten stapt van Ian Grimm, de hoofdrolspeler. Iam is de ontwikkelaar van de razend populaire multiplayergame Mythic Quest en in de serie volg je het wel en wee binnen het ontwikkelteam. Hedendaagse elementen zoals populaire streamers, game-updates en meer passeren de revue. De serie is gemaakt in samenwerking met Ubisoft, één van ‘s werelds grootste gamebedrijven. Ubisoft was voorantwoordelijk voor de spelwereld en personages van Mythic Quest en gaf input aan de schrijvers van de serie over het ontwikkelen van videogames.

Naast Rob McElhenney spelen F. Murray Abraham (Homeland) en David Hornsby (It’s Always Sunny in Philadelphia) een hoofdrol in de serie. Op Rotten Tomatoes krijgt Mythic Quest een goede score, met momenteel ruim 80% positieve reacties. Je kan de serie in één keer helemaal kijken, dus je hoeft niet te wachten tot er weer een nieuwe afleveringen komt. De serie is al vernieuwd voor een tweede seizoen, maar wanneer deze verschijnt is nog niet bekend.

Ini Apple TV+ vind je nu veertien series en films die je in zijn geheel kunt bekijken. Volgende maand komt daar de langverwacht film The Banker nog bij. Van andere series zijn al nieuwe seizoenen aangekondigd, zoals See, The Morning Show en Servant. Iedereen die onlangs een Apple-apparaat gekocht heeft, kan een jaar lang gratis Apple TV+ kijken.