Weber slimme barbecue

Toen Weber de slimme vleesthermometers van iGrill overnam, leidde dat tot boze reacties. Weber bleek cruciale functies weggehaald en de fans van de iGrill-thermometers vreesden dat hun thermometers onbruikbaar waren geworden. Zo was er geen temperatuurweergave meer in de app en kreeg je geen alarm meer als het vlees klaar was. Weber leek ook weinig moeite te steken in nieuwe producten. Maar achter de schermen werd toch gewerkt aan iets nieuws: barbecues die met internet zijn verbonden en voorzien zijn van een digitaal display. Ze maken verbinding via WiFi en Bluetooth.



Vorig jaar verscheen al de tweede generatie Weber Connect, een slim accessoire die samenwerkt met de verbeterde Weber Connect-app. Van de SmokeFire houtgestookte pelletbarbecue was er ook al een slimme versie, zodat je temperatuur en gaarheid op afstand kunt controleren zonder steeds de tuin in te hoeven lopen. Bij een houtgestookte pelletbarbecue duurt het heel lang voordat je eten klaar is, waardoor je niet steeds erbij wil blijven. Bij een normale gasbarbecue, waarbij je meestal binnen een paar uur alweer klaar bent met grillen en opeten, heeft het minder zin om allerlei functies voor afstandsbediening in te bouwen. Daar kun je beter even bij blijven.

Toch heeft Weber dat nu gedaan met de nieuwe Weber Genesis-modellen EX-315, EX-335 en SX-335, in oplopende volgorde van prijs. Ze kosten iets meer dan duizend euro en bieden bijvoorbeeld ingebouwde ledlampjes om ook in het duister nog te kunnen barbecuen. Verder is er een goedkopere Weber Spirit SX-315 voor de kleiner behuisden. Dit is het topmodel uit de Spirit-lijn en is ook voorzien van slimme functies die je via de app kunt bedienen. De nieuwe modellen moeten dit voorjaar in de winkels verkrijgbaar zijn.

In Nederland kun je momenteel in de Smart Serie de Spirit EPX-325S, Spirit EPX-315, Genesis II EX-315 en Genesis II EX-335 aanschaffen. Je kunt het beste even bij je dealer informeren of die wel de functies bieden die je zoekt en welke nieuwe modellen eraan komen.

Wie liever niet investeert in een nieuwe BBQ kan beter een losse slimme vleesthermometer kopen. Je betaalt namelijk een paar honderd euro extra voor de nieuwe ‘connected’ modellen. Ook dan kun je via een app kijken hoe de verschillende gerechten gebakken moeten worden. Er zijn timers in de app, je krijgt instructies welke temperatuur je moet instellen voor elke fase van de bereiding en krijgt meldingen als je bijvoorbeeld je hamburgers moet omdraaien. Bij de gasbarbecues is wel handig dat je via de app kunt zien hoeveel propaan er nog in de tank zit en je krijgt een melding als het tijd is om de gasfles te vervangen.