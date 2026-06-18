Apple gaat stoppen met de ondersteuning van de eigen Time Capsule-schijven voor het maken van een Time Machine-backup op de Mac. Vanaf macOS 27 Golden Gate kun je geen Mac-backups meer maken op Apple's Time Capsule.

Apple’s AirPort-lijn van routers is al in 2018 gestopt, maar ze zijn nog altijd populair bij veel Apple-gebruikers. De Time Capsule-variant, de meest dure en uitgebreide versie, had een ingebouwde schijf waarmee je eenvoudig draadloos backups van je Mac kunt maken via de ingebouwde Time Machine-functie. Ondanks dat de AirPort-modellen niet meer verkocht worden, was er wel nog gewoon ondersteuning voor het maken van dit soort backups met de Time Capsule-versie. Dat stopt binnenkort, zo bleek een jaar geleden al. Nu weten we ook precies wanneer Time Capsule-backups niet meer werken.

Update 18 juni 2026: Vanaf macOS 27 Golden Gate, de volgende grote macOS-versie, kun je voor de Mac geen Time Machine-backups meer maken via een Time Capsule. We wisten een jaar geleden al dat “toekomstige versies van macOS” geen ondersteuning meer bieden, maar nu macOS 27 officieel aangekondigd is, weten we ook om welke versie het exact gaat.

De reden is dat macOS 27 geen ondersteuning meer biedt voor AFP, het protocol voor het delen van bestanden. Time Machine vereist bovendien versie 2 of nieuwer van het SMB-protocol, dat eveneens gebruikt wordt voor het delen van bestanden over het netwerk.

Een engineer van Microsoft heeft nog wel een tool gemaakt die een Time Capsule geschikt maakt voor SMB3, zodat je via deze omweg alsnog backups kan maken. Het nadeel is wel dat hiermee een volledig nieuwe backup gemaakt wordt en dat je dus niet terug in de tijd kan in je oorspronkelijke backup. Ook zul je het telkens opnieuw moeten activeren als het stroom van de Time Capsule af gaat, behalve bij de laatste generatie. Deze tool is via GitHub te downloaden.

Als je via de officiële weg Time Machine-backups van je Mac wil maken, zul je daar dus een externe schijf voor moeten gebruiken die je aan je netwerk kan koppelen.

Hieronder lees je ons eerdere artikel van 30 juni 2025, dat bijgewerkt is voor de actualiteit:

Time Capsule backups stoppen

In de beta van macOS Tahoe voegde Apple al een waarschuwing toe dat “de volgende grote macOS-versie niet langer AirPort- of Time Capsule-schijven ondersteunt voor het maken van Time Machine-backups. Ook in macOS Sequoia 15.6 geeft Apple een waarschuwing voor het einde van de ondersteuning, zodra je een backup probeert te maken. De waarschuwing is als volgt:

Schijf niet aanbevolen voor back-ups Toekomstige versies van macOS bieden geen ondersteuning meer voor Time Machine-back-ups op Time Capsule-schijven.

Apple verwijst daarbij naar een supportdocument over het maken van Time Machine-backups en welke schijven daarvoor geschikt zijn. Bij het kopje over de AirPort Extreme en Time Capsule-schijven, staat het volgende:

Deze oplossingen worden niet langer aanbevolen omdat ze Apple Filing Protocol (AFP) gebruiken, dat niet wordt ondersteund in een toekomstige versie van macOS.

Het stoppen van de ondersteuning voor Time Capsule en AirPort Extreme voor het maken van Time Machine-backups, heeft dus te maken met het naderende einde van AFP. Eerder op iCulture kon je al lezen wat het stoppen van AFP gaat betekenen.

Bekijk ook Apple neemt afscheid van AFP in macOS: wat betekent dit voor jou? In de volgende update van macOS, Sequoia 15.5, is het einde nabij voor een oudgediende binnen het Mac-ecosysteem: het Apple Filing Protocol (AFP). Apple heeft aangekondigd dat de ondersteuning voor AFP binnenkort volledig uit macOS wordt verwijderd. Wat betekent dat voor jou als gebruiker? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Wanneer stopt ondersteuning van Time Capsule?

De ondersteuning voor Time Capsule stopt dus met ingang van macOS 27. Deze verschijnt in september 2026, waarvan de eerste beta sinds juni 2026 beschikbaar is.

Na het stopzetten van de support voor Time Capsule voor Time Machine, kun je het AirPort-station nog wel gewoon blijven gebruiken. Hij blijft functioneren als router (hoewel de techniek inmiddels wel verouderd is) en je kunt hem ook nog gebruiken als losse opslagschijf voor het bewaren van bestanden. Alleen het maken van Time Machine-backups werkt niet meer. De Time Machine-functie blijft verder wel gewoon functioneel, bijvoorbeeld via een netwerkschijf. Lees ook onze tip over Time Machine-backups maken.

Bekijk ook Time Machine backups maken van je Mac: dit moet je weten Met Time Machine kun je backups maken van je Mac, waardoor je verloren of verwijderde bestanden kunt terugvinden. Time Machine voorkomt dat je iets kwijtraakt op je Mac en in deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Met dank aan iCulture-lezer Rob voor de tip!