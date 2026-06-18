Niet vergeten: Apple stopt dit najaar met ondersteuning van AirPort Time Capsule voor Time Machine-backups
Apple’s AirPort-lijn van routers is al in 2018 gestopt, maar ze zijn nog altijd populair bij veel Apple-gebruikers. De Time Capsule-variant, de meest dure en uitgebreide versie, had een ingebouwde schijf waarmee je eenvoudig draadloos backups van je Mac kunt maken via de ingebouwde Time Machine-functie. Ondanks dat de AirPort-modellen niet meer verkocht worden, was er wel nog gewoon ondersteuning voor het maken van dit soort backups met de Time Capsule-versie. Dat stopt binnenkort, zo bleek een jaar geleden al. Nu weten we ook precies wanneer Time Capsule-backups niet meer werken.
Update 18 juni 2026: Vanaf macOS 27 Golden Gate, de volgende grote macOS-versie, kun je voor de Mac geen Time Machine-backups meer maken via een Time Capsule. We wisten een jaar geleden al dat “toekomstige versies van macOS” geen ondersteuning meer bieden, maar nu macOS 27 officieel aangekondigd is, weten we ook om welke versie het exact gaat.
De reden is dat macOS 27 geen ondersteuning meer biedt voor AFP, het protocol voor het delen van bestanden. Time Machine vereist bovendien versie 2 of nieuwer van het SMB-protocol, dat eveneens gebruikt wordt voor het delen van bestanden over het netwerk.
Een engineer van Microsoft heeft nog wel een tool gemaakt die een Time Capsule geschikt maakt voor SMB3, zodat je via deze omweg alsnog backups kan maken. Het nadeel is wel dat hiermee een volledig nieuwe backup gemaakt wordt en dat je dus niet terug in de tijd kan in je oorspronkelijke backup. Ook zul je het telkens opnieuw moeten activeren als het stroom van de Time Capsule af gaat, behalve bij de laatste generatie. Deze tool is via GitHub te downloaden.
Als je via de officiële weg Time Machine-backups van je Mac wil maken, zul je daar dus een externe schijf voor moeten gebruiken die je aan je netwerk kan koppelen.
Hieronder lees je ons eerdere artikel van 30 juni 2025, dat bijgewerkt is voor de actualiteit:
Time Capsule backups stoppen
In de beta van macOS Tahoe voegde Apple al een waarschuwing toe dat “de volgende grote macOS-versie niet langer AirPort- of Time Capsule-schijven ondersteunt voor het maken van Time Machine-backups. Ook in macOS Sequoia 15.6 geeft Apple een waarschuwing voor het einde van de ondersteuning, zodra je een backup probeert te maken. De waarschuwing is als volgt:
Schijf niet aanbevolen voor back-ups
Toekomstige versies van macOS bieden geen ondersteuning meer voor Time Machine-back-ups op Time Capsule-schijven.
Apple verwijst daarbij naar een supportdocument over het maken van Time Machine-backups en welke schijven daarvoor geschikt zijn. Bij het kopje over de AirPort Extreme en Time Capsule-schijven, staat het volgende:
Deze oplossingen worden niet langer aanbevolen omdat ze Apple Filing Protocol (AFP) gebruiken, dat niet wordt ondersteund in een toekomstige versie van macOS.
Het stoppen van de ondersteuning voor Time Capsule en AirPort Extreme voor het maken van Time Machine-backups, heeft dus te maken met het naderende einde van AFP. Eerder op iCulture kon je al lezen wat het stoppen van AFP gaat betekenen.
Wanneer stopt ondersteuning van Time Capsule?
De ondersteuning voor Time Capsule stopt dus met ingang van macOS 27. Deze verschijnt in september 2026, waarvan de eerste beta sinds juni 2026 beschikbaar is.
Na het stopzetten van de support voor Time Capsule voor Time Machine, kun je het AirPort-station nog wel gewoon blijven gebruiken. Hij blijft functioneren als router (hoewel de techniek inmiddels wel verouderd is) en je kunt hem ook nog gebruiken als losse opslagschijf voor het bewaren van bestanden. Alleen het maken van Time Machine-backups werkt niet meer. De Time Machine-functie blijft verder wel gewoon functioneel, bijvoorbeeld via een netwerkschijf. Lees ook onze tip over Time Machine-backups maken.
Met dank aan iCulture-lezer Rob voor de tip!
- 18 juni 2026, 11:20: Artikel bijgewerkt na aankondiging van macOS 27.
7 reacties
Jasper
Maar je kan de Time Capsule toch ook benaderen via SMB? Dan zou het toch gewoon moeten werken?
Joost
Dat klopt, maar alleen met SMB V1, en dat is onveilig.
Chris Laarman
De ondersteuning stopt met ingang van zekere macOS-versie. (Zeg je, en neem ik aan.)
Dan houden oudere macOS-versies toch die ondersteuning! Dus vanzelf ook de Macs die bedoelde macOS-versie niet meer krijgen. 🙂
(Goed, de vraag is, wat de gebruiker ermee opschiet. – Ik heb drie Macs die nu al “oud” zijn, en ik heb nog ergens een AirPort.)
kbm
Ik vind het vrij opmerkelijk. Niet dat ze stoppen met een product wat verouderd is, maar wel dat er eigenlijk geen enkel alternatief bestaat. Terwijl ik wel echt zo een zelfde volautomatische backup wil hebben voor het geval dat. Dit heeft meer dan eens mijn leven ‘gered’.
Ergens ga ik er vanuit dat er iets van een alternatief komt, en anders is het gewoon schandelijk dat ze een functionaliteit elimineren waar veel mensen niet meer zonder kunnen.
Kom op Apple!
Waarom is het bv niet mogelijk die time machine backup op mijn 2TB icloud abonnement te uploaden?
Waarom verkoopt apple geen alternatief in hun shop met dezelfde mogelijkheid, van een ander merk?
Zou dit echt onbegrijpelijk vinden. Ik kan een SSD aansluiten en daarop een backup maken, maar gezien het aantal poorten kan die niet constant er aan hangen, terwijl ik nu geen omkijken heb en het gewoon draadloos gebeurt een aantal keer per dag.
Voelt net alsof ze ineens weer een iphone van 16gb op de markt brengen waar je niet eens 1 video mee kunt maken. Blijkbaar zijn er te weinig mensen die echt afhankelijk zijn om dit in het assortiment te houden..
Rob
Weten jullie of het een oplossing is om de schijf anders te formatteren? Ik heb niet al te lang geleden een nieuwe schijf in mijn TC ingebouwd. Er uit halen en anders formatteren is geen probleem voor mij…
Redactie iCulture.nl iCulture
(Red.) Artikel bijgewerkt na aankondiging van macOS 27.
jw
Ik kwam hier alleen om te zeggen dat dit de enige router was die ik ooit gehad heb die werkelijk NOOIT herstart hoefde te worden. Prachtig ontwerp ook. Ik heb hem nog enige tijd in gebruik gehad als een soort NAS, helaas was hij eigenlijk te traag hiervoor en de harde schijf te luidruchtig.
Heel jammer dat er nooit een opvolger is gekomen.