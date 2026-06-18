Tim Cook, op dit moment nog Apple's huidige CEO, kondigt prijsverhogingen voor Apple-producten aan. Dit heeft alles te maken met de stijgende kosten voor geheugen.

Wie de techindustrie de afgelopen maanden een beetje gevolgd heeft, weet dat heel veel bedrijven onlangs hun prijzen voor producten verhoogd hebben. Zo kondigde Nintendo onlangs al een prijsverhoging aan voor de Nintendo Switch 2 en verhoogde Sony eerder dit jaar al de prijs van onder andere de PlayStation 5. Nu heeft Tim Cook in een interview tegen The Wall Street Journal gezegd dat ook Apple haar prijzen zal moeten verhogen.

Prijsverhoging bij Apple: ‘Onvermijdelijk’

Voor dergelijke prijsverhogingen zijn momenteel twee oorzaken: de huidige economische en politieke situatie in de wereld en de hogere prijzen voor geheugen en opslag. Apple noemt het duurdere werkgeheugen nu als reden voor de aankomende prijsverhogingen. Tim Cook zegt daarover het volgende (vertaald):

Helaas zijn prijsstijgingen onvermijdelijk. We doen ons best om de enorme verhogingen die aan ons berekend worden te verzachten. We hebben geprobeerd onze klanten te beschermen tegen de verhogingen, maar de situatie is onhoudbaar geworden.

Hij doelt hiermee dus op de stijgende prijzen van werkgeheugen. Door schaarste zijn de prijzen die leveranciers doorberekenen aan bedrijven als Apple door het dak gegaan. Onder andere Samsung en Micron fabriceren dergelijke geheugenchips en zij profiteren enorm van de gestegen prijzen. De schaarste wordt vooral veroorzaakt doordat er plotseling enorme behoefte is aan meer werkgeheugen voor AI-servers. Ook consumentenproducten hebben steeds meer werkgeheugen nodig om AI-functies te ondersteunen. Zo heb je voor Apple Intelligence een iPhone met minimaal 8GB RAM nodig, maar voor de nieuwe krachtigere modellen en het kunnen aanpassen van de stem van Siri AI is een iPhone met 12GB vereist.

Voorheen had Apple voor iPhones lang niet zoveel werkgeheugen nodig als bij Android-toestellen het geval is, omdat de hardware, chip en software zo efficiënt op elkaar afgestemd is. Maar nu AI-functies de overhand nemen, verhoogt Apple ook bij haar apparaten het meegeleverde werkgeheugen. Apple heeft geprobeerd goede deals te sluiten en zegt ook bereid te zijn om de financiële reserves aan te spreken om te zorgen voor voldoende voorraad, maar dat er meer nodig is om tot voldoende capaciteit te komen.

Welke producten worden duurder?

In het interview zegt Tim Cook niet welke Apple-producten duurder worden. Het is de verwachting dat het in ieder geval gaat om de aankomende iPhone 18 Pro-modellen en de iPhone Fold, die allemaal in september verwacht worden. Maar we verwachten dat ook huidige producten in prijs gaan stijgen, waaronder de iPad en Macs. Recent werd de Mac mini al duurder, omdat Apple het instapmodel met minder opslag uit het assortiment gehaald had.

Volgens berekeningen van TechInsights kan een iPhone 18 Pro in de VS zo’n $270 duurder worden, als Apple de verhoogde RAM-prijzen wil compenseren met behoud van winstmarge. Of Apple alles ook zo een op een gaat doorberekenen, is nog de vraag. We weten dus ook nog niet hoeveel duurder Apple-producten worden. Wel verwachten we dat de prijsstijgingen wereldwijd gelden.

Kan Apple zelf geen werkgeheugen maken?

Apple staat erom bekend zelf steeds meer hardware-onderdelen te maken. Zo wordt de chip van Apple-producten door Apple zelf ontworpen, evenals het draadloze modem. Maar de fabricage zelf wordt niet door Apple gedaan maar door partners als TSMC. Op de vraag of Apple haar reserves niet kan gebruiken om zelf fabrieken te maken en de geheugenchips zelf te produceren, zegt Tim Cook: “We kunnen niet alles doen. We weten waar we goed in zijn”.

Zodra duidelijk wordt welke Apple-producten duurder worden, lees je dat op iCulture.