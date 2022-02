Er komt een nieuwe, landelijke proef voor inchecken in het OV. Deze keer wordt gebruik gemaakt van GPS in de smartphone. Wanneer gaat de OV-chipkaart nu echt verdwijnen?

Nog een OV-pilot

Er zijn al heel wat pilots en andere tests uitgevoerd voor het openbaar vervoer. Eén ding wordt daarbij wel duidelijk: de OV-chipkaart gaat nog lang niet verdwijnen. In 2019 claimde de toenmalig staatssecretaris Van Veldhoven nog dat de techniek van de huidige OV-chipkaart toe is aan vervanging. De kaart zou in 2023 moeten zijn vervangen door een eigentijdser systeem. Maar zover is het voorlopig niet: er komen meer initiatieven en nog meer proeven bij, maar de OV-chipkaart is nog lang niet weg te denken. Ook in 2023 niet. Ondertussen is er wel opnieuw een proef, namelijk met in- en uitchecken op basis van GPS. Daarvoor moet je wel je locatie bekendmaken.



Inchecken met GPS in het OV

Voorstanders van privacy zien deze nieuwe proef waarschijnlijk niet echt zitten. Om deel te kunnen nemen moet je je live GPS-locatie delen, zodat op basis daarvan kan worden bepaald welke ritten je hebt gemaakt. In- en uitchecken bij verschillende vervoerders is niet meer nodig. Voor het openen van poortjes moet je een QR-code gebruiken. Aan het einde van de rit wordt berekend welk traject je hebt afgelegd en welke vervoerder een vergoeding moet ontvangen. Het systeem werkt automatisch, aldus Gerbrant Corbee van OV-betalen.

De oplossing lijkt een uitkomst voor mensen die vaak (per ongeluk) vergeten om in en uit te checken. Ook mensen die maar weinig met bus of trein reizen en niet op de juiste manier in- en uitchecken kunnen er baat bij hebben. Het voorkomt dat je een boete krijgt door vergeetachtigheid of onhandig gedrag bij het overstappen tussen verschillende vervoerders.

De proef begint over tien dagen en geldt landelijk. Honderd reizigers doen mee: vijftig abonnementhouders van Arriva en vijftig van NS. Zij konden zich de afgelopen tijd aanmelden bij OV-betalen. Zoals altijd bij proeven zal er later een evaluatie volgen. Werkt het goed, dan wordt gekeken of het breder kan worden uitgerold.

Maar dat gebeurde al eerder, want dit is zeker niet de eerste proef met GPS: in Gelderland werd op de Valleilijn enkele jaren terug al getest met reizen op basis van GPS. Dit beviel goed en zou vervolgens landelijk worden ingevoerd, beloofde staatssecretaris Van Veldhoven. Maar dat gebeurde niet. Het is afwachten of deze nieuwe proef wel iets oplevert. Het papieren kaartje blijft in ieder geval gewoon bestaan, zo valt te lezen op de website van OVpay.nl.