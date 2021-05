Mac Pro-concept met Apple Silicon

Bij de iMac en MacBooks is goed te voorspellen hoe het eindresultaat eruit komt te zien. De opvolger van de 27-inch iMac zal niet veel afwijken van de vernieuwde kleurige 24-inch modellen en bij de MacBooks zullen we waarschijnlijk wat plattere randen gaan zien, zoals bij de iPad. Maar met de professionele Mac Pro kan Apple nog alle kanten op. Omdat dit een vrijstaande desktopcomputer is, heeft Apple veel meer vrijheden om het design radicaal om te gooien. Een designer heeft nu een concept gemaakt van de volgende generatie Mac Pro, in een kleinere variant.



Daarbij putte hij niet zomaar uit zijn eigen fantasie, maar gaat af op uitspraken van Jon Prosser van afgelopen februari. Die beweert dat Apple naast het huidige formaat Mac Pro ook een kleiner model wil uitbrengen, die vergelijkbaar is met drie tot vier op elkaar gestapelde Mac mini’s. Hij noemde het dan ook de Mac Pro mini.

Op basis daarvan bedacht Róbert Hallon van de website svetapple.sk onderstaande concepten. Het levert een simpele kubus met afgeronde hoeken op.

Om duidelijk te maken dat het nog steeds om een Mac Pro gaat heeft de designer wat herkenbare elementen toegevoegd, zoals de metalen handgrepen bovenop en het ventilatierooster dat eruit ziet als een kaasrasp. Het rooster kan de hitte afvoeren als het te heet wordt.

Het eindresultaat lijkt op een liefdesbaby van de huidige Mac Pro uit 2019 en de Mac mini. De Mac Pro zal een van de meest interessante upgrades zijn, wat de keuzes van Apple betreft. Gebruikers willen dat het modulair is, iets wat bij de huidige M1-chip niet het geval is. Die is volledig geïntegreerd op het moederbord, waardoor je zaken als GPU, geheugen en opslag niet meer achteraf kunt aanpassen.

Een andere vraag is welke M-chip erin gaat. De huidige M1 heeft nogal wat beperkingen en voor de professionelere Macs verwachten we dat Apple een opvolger uitbrengt met meer performance en meer kernen. Die zou dan een andere naam krijgen, met M1X en M2 als de grootste kanshebbers. Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple al bezig met een nieuwe Mac Pro, die rondom een Apple M-processor wordt gebouwd, voorzien van tientallen CPU- en GPU-cores.

Gurman:

De vernieuwde Mac Pro heeft volgens de planning 20 of 40 computing core-varianten, bestaande uit 16 of 32 high-performance cores en vier of acht high-efficiency cores. De chips zouden ook 64- of 128-core opties voor grafische verwerking bevatten.

Uiteraard heeft het concept een flink aantal poorten, zodat je nooit misprikt. De ontwerper heeft bedacht dat je zes usb-c-poorten met Thunderbolt 3 nodig hebt, vier usb-a-poorten, tweemaal HDMI en tweemaal Ethernet. Aansluiten op het lichtnet doe je met een MagSafe-aansluiting. Deze kleinere versie van de Mac Pro is voor mensen die geen reeks Radeon Pro Vega II Duo MPX-modules hoeven aan te sluiten.