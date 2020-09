De Logitech MX Vertical is een verticale muis, die je dus op een andere manier vasthoudt dan een standaard muis. Is dit net zo handig en inderdaad beter voor je houding?

Als je op zoek bent naar een geschikte muis voor je Mac, dan denk je misschien meteen aan Apple’s eigen Magic Mouse. Deze muis staat bekend om de uitgebreide mogelijkheden met veegbewegingen en meer Mac-functies, maar een stuk minder om het ergonomische design. Logitech heeft met de MX Vertical bijna het tegenovergestelde: minder specifieke Mac-functies, maar wél een ergonomisch design. In deze review van de Logitech MX Vertical lees je onze ervaringen met deze verticale muis.



Logitech MX Vertical in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Logitech MX Vertical:

Verticale muis met ergonomisch design

Design met een hoek van 57 graden

Knoppen: linker en rechter muisknop, klikbaar scrollwiel, terug- en vooruitknop voor de browser en bewegingsknop bovenop

Geleverd met usb-c-naar-usb-c-kabel van 1 meter

4000 dpi tracking

Instellingen aan te passen met Logitech Options

Batterijduur van zo’n vier maanden

Beschikbaar vanaf €70,99

Niet alle producten die we op de iCulture-redactie testen krijgen een uitgebreide bespreking. Voor hoesjes, kabels en andere accessoires hebben we de beknoptere ‘iCulture bekijkt’ reviews. Deze Logitech MX Vertical is beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Ik werk inmiddels al vijf jaar bij iCulture op de redactie. In die vijf jaar heb ik drie verschillende muizen geprobeerd: Apple’s eigen Magic Mouse, de Logitech MX Master 2S en sinds kort de Logitech Vertical. Ik ben een fan van Apple’s eigen muis vanwege de vele Mac-mogelijkheden, maar op lange werkdagen kan het ontwerp op den duur wel wat tegenstaan. De Logitech MX Master 2S is dan ook een fijn alternatief, maar qua zithouding is dit nagenoeg hetzelfde als Apple’s eigen muis. De MX Vertical is wat dat betreft een stukje comfortabeler, al moet je er in het begin wel flink aan wennen.

Doordat de muis verticaal is, rust je arm in een natuurlijkere positie. Je armspieren hoef je niet te draaien zoals bij een gewone muis, wat volgens Logitech 10% minder kans op spierpijn oplevert. Na de eerste dag gebruik was ik nogal sceptisch. Het voelde behoorlijk onwennig om na jarenlang een gewone muis te hebben gebruikt, nu ineens een verticaal model te gebruiken. Het bewegen van de cursor over het scherm voelde daarom ook nog wat gek, ook omdat je het idee hebt dat je een behoorlijk groot toestel in je hand hebt.

Na bijna twee weken testen merk ik daar niks meer van. Ik bedien de verticale muis nu met hetzelfde gemak als een standaardmuis, al heb ik soms wel nog wat meer moeite met het positioneren van de cursor. Gelukkig kun je met Logitech Options allerlei instellingen aanpassen. Het is in mijn geval lastig te zeggen of de muis daadwerkelijk zorgt voor een betere houding. Ik had nooit last van mijn arm, maar als dat voor jou wel het geval is kan deze Logitech MX Vertical daar een oplossing voor zijn.

Knoppen op de MX Vertical

Naast de gewone linker- en rechtermuisknop (die hier dus aan de zijkant zitten), heeft de muis ook een scrollwiel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de MX Master 2S, kun je hier alleen klikgewijs mee scrollen. Bij de MX Master 2S kun je van modus wisselen tussen supersnel scrollen en klikgewijs scrollen. We vinden het jammer dat dit ontbreekt bij deze MX Vertical, omdat je nu vooral op lange webpagina’s eindeloos aan het scrollen bent.

Bovendien ontbreekt een horizontaal scrollwieltje. Bij de MX Master 2S vind je naast de terug- en vooruit-knop een extra scrollwieltje, waarmee je bijvoorbeeld gemakkelijk horizontaal door een Excel-bestand kan bladeren. We vinden het erg zonde dat de MX Vertical dit niet heeft, omdat hij daardoor wat minder geschikt is voor apps waarbij je veel horizontaal moet scrollen. De andere knoppen op de muis kun je naar eigen smaak aanpassen. Wij gebruiken de knop bovenop bijvoorbeeld in combinatie met het bewegen van de muis om tussen bureaubladen te wisselen. Wel vinden we dat deze knop op een wat onhandige plek zit.

MX Vertical verbinden en batterijduur

De muis maakt verbinding via Bluetooth. Er zit ook een USB-adaptertje bij, maar die heb je op de Mac eigenlijk niet nodig. De muis kan met drie apparaten gekoppeld zijn en met de knop onderop wissel je tussen apparaten. De MX Vertical heeft een batterijduur van zo’n vier maanden, wat behoorlijk lang is voor een draadloze muis. Door hem één minuut op te laden, kun je hem weer drie uur gebruiken. Over de batterijduur hoef je je dus geen zorgen te maken.

Het voordeel wat betreft het opladen is dat de Logitech MX Vertical gebruikmaakt van usb-c. Je kan hem dus gemakkelijk aansluiten op de nieuwste MacBooks, zonder dat je een adapter of en andere kabel hoeft te gebruiken. Het onhandige is wel dat je op de muis zelf niet kunt zien hoeveel stroom er nog in zit.

Belangrijk om rekening mee te houden, is dat de muis niet geschikt is voor linkshandigen. Heb je hele grote handen, dan kan het ook zo zijn dat je pink op je bureau rust. Maar voor kleinere, gemiddelde en middelgrote handen is het formaat van de muis prima.

Score 7.8 MX Vertical €70,99 Voordelen + Comfortabele muis

Makkelijk verbinden

Lange batterijduur Nadelen – Supersnel scrollen ontbreekt

Geen horizontaal scrollwieltje

Alleen aan te raden als je last hebt van een gewone muis

Conclusie Logitech MX Vertical review

De Logitech MX Vertical is een aardige verticale muis. Of het iets voor jou is, is een kwestie van proberen. Zorgt een gewone muis voor spier- of gewrichtspijn, dan kan deze verticale Logitech-muis een oplossing zijn. Het design zorgt voor een iets ergonomischere houding ten opzichte van een traditionele muis. In het begin is zo’n model wel flink wennen, maar na een week of anderhalf bedien je de muis eigenlijk net zoals een gewone muis. Toch is zo’n verticale muis niet voor iedereen geschikt.

Het grootste gemis vinden we een horizontaal scrollwieltje en het supersnel scrollen met de normale scrollwiel. Ook vinden we het wat onhandig dat je niet snel kan zien of de muis bijna leeg is of niet. We vinden de MX Vertical dan ook alleen een aanrader als je bij langdurig werken met een gewone muis last krijgt van je spieren of gewrichten (de welbekende muisarm). Heb je dat niet, dan is er eigenlijk geen reden om voor de MX Vertical te kiezen.

