Nieuw bij Apple TV+: Invasion (seizoen 2)

Een van de beste Apple TV+ series keert dit weekend terug voor het langverwachte tweede seizoen. In het eerste seizoen maakten we kennis met de zeer menselijke personages, zonder je te vermoeien met eindeloze acties waarin buitenaardse wezens worden gedood. In Invasion seizoen 2 wordt de apocalyptische titel wat meer waargemaakt. Reken op veel buitenaardse spanning en onrust. Elke week zijn er nieuwe afleveringen te zien.

Bekijken: Invasion

Star Wars: Ahsoka

Te zien bij: Disney+

De nieuwste in de alsmaar groeiende reeks nieuwe Star Wars TV-shows is Star Wars: Ahsoka. De eerste twee afleveringen zijn nu te zien op Disney+. Ahsoka speelt zich af in hetzelfde tijdsbestek als The Mandalorian (dus na de val van het Galactic Empire) en volgt de voormalige leerlinge van Anakin Skywalker terwijl ze een opkomende bedreiging voor het sterrenstelsel onderzoekt. Met live-action van Rosario Dawson en daarnaast Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, Ray Stevenson en Lars Mikkelsen in belangrijke rollen. Hayden Christensen keert terug in zijn rol als Darth Vader van Obi-Wan Kenobi. De reviews van de eerste twee afleveringen zijn redelijk positief en wekken de indruk dat je het gevoel terugkrijgt van een ouderwetse Star Wars-film, die toch goed toegankelijk is voor nieuwe Star Wars-kijkers. Je hoeft niet alle Star Wars-films te hebben gezien om de verhaallijn te kunnen volgen.

Explorer: Lost in the Arctic

Te zien bij: Disney+

Deze lange National Geographic-productie vertelt over de noodlottige reis van Sir John Franklin in 1845, die probeerde om als eerste de Noordwestelijke Doorvaart te navigeren. De zoektocht door de verraderlijke Arctische zeestraat tussen de Atlantische en Stille Oceaan kostte 129 mannen het leven.

Moving

Te zien bij: Disney+

Disney+ heeft een nieuwe Koreaanse thrillerserie die het succes van Squid Game wel eens zou kunnen evenaren. De serie heet Moving en is een spionagethriller met veel Koreaanse sterren, waaronder Ryu Seung-ryong (Life is Beautiful), Han Hyo-joo (20th Century Girl) en Zo In-sung (Smugglers). Het is tevens de grootste première van een serie die Disney+ ooit heeft gehad in Korea en het is wereldwijd te bekijken, ook bij Disney+ in Nederland. De serie is gebaseerd op een razend populaire webcomic en gaat over spionnen met superkrachten die hun kinderen proberen te beschermen tegen sinistere overheidsinstanties. De kinderen zelf hebben ook superkrachten. Moving staat bijna op 100% op Rotten Tomatoes. De maker van de webcomic, Kang Full, heeft ook de tv-serie geschreven, dus het blijft trouw aan het originele verhaal.

Who is Erin Carter?

Te zien bij: Netflix

Het rustige leven van een Britse vrouw in Barcelona loopt uit de hand wanneer een gewapende overval op een supermarkt haar geheime en gewelddadige verleden blootlegt. Spionagethrillers boordevol actie zijn de afgelopen maanden wel vaker te zien geweest en in deze nieuwkomer, die voorheen Palomino heette, vliegen opnieuw de kogels om onze oren. Deze serie van acht afleveringen draait om een Britse lerares, gespeeld door Evin Ahmad. Critici waren minder enthousiast en beschreven het als dodelijk saai en vol afschuwelijke dialogen. Je zou het niet verwachten, aangezien het productiebedrijf dezelfde is als die van The Crown.

Ragnarok (seizoen 3)

Te zien bij: Netflix

De eindtijd lijkt nabij in een Noors stadje dat zwaar is vervuild en wordt bedreigd door smeltende gletsjers. Alleen een legende kan een oud kwaad bestrijden.

You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah

Te zien bij: Netflix

Grappenmaker Adam Sandler speelt samen met een aantal leden van zijn echte familie in deze nieuwe coming-of-age komedie You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah op Netflix. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Fiona Rosenbloom en draait om BFF’s Stacy en Lydia. Hun gezamenlijke droom over een epische bat mitswa komt in gevaar komen wanneer een populaire jongen – en de politiek van de middelbare school – tussen hen in komt. De hoofdrollen worden vertolkt door Luis Guzman en Idina Menzel. Grappig en aangrijpend.

BS High

Te zien bij: HBO Max

Voor de fans van American football. Vorige week schreven we over de nieuwe serie Ballers en BS High sluit daar mooi op aan. Deze documentaire van uitvoerend producent Adam McKay (The Big Short) gaat over het beruchte incident met de Bishop Sycamore Centurions, waarbij een niet bestaand highschool footballteam in 2021 een wedstrijd speelde die landelijk live op ESPN werd uitgezonden. Als je je afvraagt hoe dat heeft kunnen gebeuren, moet je BS High kijken. De antwoorden zijn moeilijk te geloven.

The Flash

Te zien bij: HBO Max

Barry Allen is The Flash, die zo snel kan rennen dat hij zelfs door de tijd kan reizen. In de film probeert Barry, gespeeld door Ezra Miller, zijn familie te redden maar raakt verstrikt in een alternatieve realiteit waar generaal Zod de overhand heeft. Zonder de aanwezigheid van andere superhelden moet Barry alles op alles zetten om de wereld en het universum te redden. Daarvoor moet hij zelfs een gepensioneerde superheld terugroepen en een gevangen Kryptonian vinden. De superheldenfilm sloeg in juni niet aan bij het bioscooppubliek, wat past in een bredere trend van afnemende interesse in dit genre. Misschien doet hij het beter op streamingdienst HBO Max.

Wayne Shorter: Zero Gravity

Te zien bij: Amazon Prime Video

De documentaire Wayne Shorter: Zero Gravity is nu te zien op Prime Video. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt deze driedelige Amazon documentaire het leven van jazzgigant Wayne Shorter in kaart. Hij wordt alom beschouwd als een van de grootste nog levende moderne Amerikaanse muzikanten. Fans van muziek – en met name jazz – kunnen hier hun hart ophalen.

Knock at the Cabin

Te zien bij: SkyShowtime

Een gezin probeert in een afgelegen hutje tot rust te komen. Maar dan worden de vakantiegangers ontvoerd door een gewapende groep die gelooft dat de apocalyps aanstaande is. Een spannende film van M. Night Shyamalan (Servant, Sixth Sense, Old) met onder andere Dave Bautista, Rupert Grint en Jonathan Groff.

A Million Little Things (seizoen 5)

Te zien bij: Videoland

Het vijfde en laatste seizoen van de Amerikaanse tragikomische serie A Million Little Things is nu in Nederland te streamen via Videoland. Deze serie, bedacht door DJ Nash en met acteurs zoals David Giuntoli en Romany Malco, volgt een groep vrienden uit Boston. Ze gaan anders naar het leven kijken na de zelfmoord van een van hen. Dit slotseizoen telt 13 afleveringen en focust op het belang van familie en vriendschap na een tragische gebeurtenis.

Transformers: Rise of the Beasts

Te zien bij: Pathé Thuis

In de jaren 90 voegen de Maximals, Predacons en Terrorcons zich in de strijd op aarde tussen de Autobots en de Decepticons. Noah is een doodgewone jongen uit Brooklyn die samen met de ambitieuze researcher Elena bij dit gevecht betrokken raakt. Intussen nemen Optimus Prime en de Autobots het op tegen Scourge, een nieuwe aartsvijand die het op hun ondergang gemunt heeft.

