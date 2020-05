Hoogtepunten uit de kwartaalcijfers FQ2 2020

Tim Cook en Apple’s CFO Luca Maestri gingen woensdagavond vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd in gesprek met analisten. Vorig kwartaal waren er veel vragen over 5G, maar deze keer draaide alles om een heel ander thema: hoe gaat Apple om met het coronavirus en welke impact kunnen we daarvan verwachten. Opvallend was dat de omzet beter was dan verwacht – er was zelfs nog wat groei ten opzichte van een jaar geleden. Alle belangrijke punten vind je hier.

Apple heeft geen omzetschatting gegeven voor het lopende kwartaal, vanwege alle onzekerheden door de coronacrisis.



#1 Apple’s totale omzet was beter dan verwacht

Apple waarschuwde in februari dat het coronavirus grote invloed zou hebben op de omzet en toeleveringsketen voor producten. Toch bleek er dit kwartaal opnieuw een omzetrecord te zijn gebroken. Met een omzet van $58,3 miljard tijdens de periode januari tot maart is er sprake van een bescheiden groei van 1%. Maar groei is het wel.

Cook legde uit dat er drie fasen te onderscheiden waren:

Eerste 5 weken: Enorm goede cijfers, Apple leek af te stevenen op een record.

Tweede 5 weken: iPhone-leveringen verliepen moeizaam en vraag in China zakte in.

Laatste 3 weken: Wereldwijde verspreiding van het coronavirus met minder vraag naar iPhones en wearables. In Europa en de VS nam de online verkoop toe omdat de winkels gesloten waren.

#2 Apple Stores in Oostenrijk en Australië gaan weer open

Voor iedereen die moeite heeft om ‘Austria’ en ‘Australia’ uit elkaar te houden heeft Apple het extra makkelijk gemaakt. De Apple Stores in beide landen gaan weer open, al gaat het in Oostenrijk om slechts één vestiging. Er zal maar een beperkt aantal klanten worden toegelaten, ze moeten voldoende afstand tot elkaar houden en een mondkapje dragen. De opening vindt binnen 1 tot 2 weken plaats. In Oostenrijk zijn de coronamaatrdegelen onlangs versoepeld.



Apple CEO Tim Cook vertelde het vlak vóór de bespreking van de kwartaalcijfers in een interview met Bloomberg. In Australië zijn 20 winkels. Op dit moment zijn alleen Apple Stores in Groot-China en Zuid-Korea geopend. Het hoofdkwartier van Apple in Cupertino zal echter tot begin juni en misschien zelfs langer gesloten blijven. In de regio Santa Clara County moeten mensen tot eind mei thuisblijven.

#3 Records bij iMessage, FaceTime en Apple News

Er is nog nooit zoveel gebruik gemaakt van iMessage en FaceTime. Ook dat heeft te maken met de pandemie. Mensen willen op afstand met elkaar in contact blijven en gaan privé dan vaker chatten en videobellen.

Exacte cijfers gaf Cook niet. Wel vertelde hij dat Apple News een nieuwe mijlpaal van 125 miljoen actieve maandelijkse gebruikers heeft gehaald. Dit betekent een groei van ongeveer 25 miljoen in het eerste kwartaal. Ook andere betaalde diensten van Apple deden het goed. Apple News is nog steeds maar in een beperkt aantal landen beschikbaar, niet in Nederland en België.

#4 Apple verwacht groei in iPad en Mac door thuiswerken

Het afgelopen kwartaal zakte Apple’s omzet uit fysieke producten zoals iPhones, iPads en Macs. Maar voor het volgende kwartaal heeft Tim Cook goede verwachtingen. Er zijn hoge verwachtingen voor de verkoop van iPads en Macs, omdat veel mensen thuis moeten werken. In maart viel de verkoop tegen, maar in april was te merken dat steeds meer mensen aankopen gingen doen.

Ook de release van nieuwe producten zoals de MacBook Air zal in het lopende kwartaal zorgen voor meer omzet, denkt Apple. Omdat veel mensen nog wel even thuis moeten blijven, kopen ze meer spullen om het thuiswerken prettiger te maken. Maar de verkoop van iPhones en wearables zal in het junikwartaal minder zijn, voorspelt CFO Luca Maestri.

#5 Diensten en wearables doen het goed

Een groot deel van de groei in omzet is te danken aan de App Store, Apple TV+, Apple Arcade en andere diensten. “Onze langlopende investeringen in onze dienstenstrategie is geslaagd”, aldus Tim Cook. “Deze business groeit en is een afspiegeling van onze trouwe, grote en groeiende klantenkring.” Er werd niet gezegd hoeveel de nieuwe diensten voor games en tv-shows precies in het laatje brengen.

#6 Meer Apple Watches en AirPods verkocht

De categorie ‘wearables, home and accessories’ doet het goed. Het zijn de enige fysieke producten die wél zijn gegroeid in omzet. Er is 23 procent meer verkocht. Hoeveel stuks er per product zijn verkocht rapporteert Apple niet meer, maar de populariteit van de AirPods Pro zal zeker hebben meegespeeld.

Ook de verkoop van Apple Watches loopt lekker door en Apple ziet daarbij vooral kansen in gezondheid. De aandacht voor gezondheid biedt volgens Tim Cook een “fantastische mogelijkheid om mensen te helpen met onze producten”.

Apple’s wearables business is volgens CFO Luca Maestri nu zo groot als een Fortune 140-bedrijf.

#7 Meer dan 7,5 gezichtsmaskers verspreid

Het ging zoals verwacht vooral over COVID-19 en hoe Apple daarmee te maken heeft. Daarbij was er ook positief nieuws: terwijl toeleveranciers bezig waren met de nieuwe iPad Pro en iPhone SE was er ook tijd voor extra activiteiten. Er werden meer dan 30 miljoen maskers voor de zorg bij elkaar gesprokkeld en Apple ontwierp een eigen gezichtsscherm. Daarvan zijn nu meer dan 7,5 miljoen stuks gemaakt en onder zorgpersoneel verspreid.

Ondertussen werkt Apple ook aan een systeem om de verspreiding van het coronavirus te traceren. De COVID-19 screening-app is meer dan 2 miljoen keer gedownload, terwijl de webversie 3 miljoen keer is geraadpleegd.

#8 Onderwijs en creatieve professionals kiezen voor Apple tijdens coronacrisis

Apple zegt dat gezondheidszorg en creatieve professionals massaal voor Apple hebben gekozen tijdens de coronacrisis. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanschaf van iPads en het gebruik van software zoals Final Cut Pro X. “In deze periode van social distancing en gesloten scholen vinden we nieuwe manieren voor sociaal contact”, aldus Tim Cook. Hij ziet bewijs dat de bepaalde producten opeens veel belangrijker zijn geworden voor Apple’s gebruikers, zoals leraren die de technologie van Apple gebruiken om les te geven. Er is daardoor een “ongekende groei” voor professionele apps van studenten en creatieve professionals. Apple maakte Final Cut Pro X en Logic Pro X 90 dagen gratis voor iedereen.

Ook blijken artsen en zorgprofessionals veel meer gebruik te maken van de Apple Watch, om bijvoorbeeld met patiënten te communiceren en op afstand metingen te kunnen behandelen. Cook denkt dat leren en werken op afstand de komende maanden nog wel populair blijft en daar profiteert Apple van mee.

#9 Tim Cook verwacht dat iPhone SE Android-gebruikers trekt

De iPhone SE is “sneller dan de snelste Android-telefoons”, zei Tim Cook. Hij verwacht dan ook dat veel mensen zullen overstappen. Cook reageerde daarmee op een vraag hoe goed de iPhone SE in bepaalde regio’s zal verkopen. Hij denkt dat het toestel het goed zal doen in regio’s met lagere gemiddelde inkomens, maar denkt ook dat een grote groep Android-overstappers aan boord zal komen. Het grote voordeel aldus Cook is dat het de “motor van de iPhone 11” combineert met een kleiner en betaalbaarder chassis. In elke regio zijn wel mensen die dat aanspreekt.

Op de vraag of de iPhone SE er toe zal leiden dat Apple de prijzen van de iPhones over de hele linie gaat verlagen, antwoordde Cook ontkennend. Apple heeft volgens hem altijd geprobeerd om goede producten te maken voor een goede prijs.

#10 Apple kijkt naar de toekomst

Nu moet er worden gefocust op een wereldwijde gezondheidscrisis, maar Apple kijkt ook alweer verder. Tim Cook:

We hebben bij Apple altijd gefocust voor de langere termijn. Het is op deze momenten dat we ons onderscheiden. We hebben altijd moeilijke momenten doorstaan door extra in te zetten en te investeren in de volgende innovaties. Dat is ook vandaag onze strategie. En hoewel we niet zeker weten hoeveel hoofdstukken er in dit boek staan, we kunnen erop vertrouwen dat het tot een goed einde komt.

Tim Cook belooft vaak dat er spannende nieuwe producten aankomen en ook deze keer was dat het geval. “We have our heads down and are working”, beloofde Cook om duidelijk te maken dat er hard gewerkt wordt en er geen tijd is voor frivoliteiten. Apple werkt gewoon door en medewerkers raken eraan gewend om dat vanuit huis te doen. “In sommige onderdelen van het bedrijf zijn mensen zelfs productiever”, aldus Cook. “Nieuwe producten zijn ons levensbloed. We blijven doorwerken, omdat we weten dat onze klanten de producten willen die we aan het maken zijn. Zij zijn in deze tijden nog belangrijker.”

Die producten worden tegenwoordig overal gemaakt, waardoor Apple de risico’s heeft gespreid.