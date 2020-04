Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt die de maanden januari, februari en maart 2020 omvatten. Het gaat hier om het tweede fiscale kwartaal van Apple in 2020, dat niet gelijk loopt met de kalenderkwartalen.

Dit zijn de belangrijkste cijfers (met tussen haakjes de getallen van hetzelfde kwartaal vorig jaar):



De omzet uit producten daalde in een jaar tijd wel van $46,6 miljard naar $45,0 miljard (-4,3%) maar dit werd goedgemaakt door een groei in diensten van $11,5 miljard naar (+16,6%). De verkoop in Noord- en Zuid-Amerika en Japan groeide, maar in andere markten ging de omzet achteruit.

Met de omzet uit iPhones en Macs gaat het minder, maar er werd wel meer omzet met iPads gebroekt. Verder maakte de omzet uit wearables, home en accessoires ook dit kwartaal weer een flinke groei door, net als bij de al eerder genoemde diensten.

De reactie van Tim Cook:

Despite COVID-19’s unprecedented global impact, we’re proud to report that Apple grew for the quarter, driven by an all-time record in Services and a quarterly record for Wearables.

In this difficult environment, our users are depending on Apple products in renewed ways to stay connected, informed, creative, and productive. We feel motivated and inspired to not only keep meeting these needs in innovative ways, but to continue giving back to support the global response, from the tens of millions of face masks and custom-built face shields we’ve sent to medical professionals around the world, to the millions we’ve donated to organizations like Global Citizen and America’s Food Fund.