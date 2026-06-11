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MacBook Neo gebruiken

macOS 27 bevat opvallende hints naar een MacBook met touchscreen

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Apple werkt naar verluidt al langere tijd aan een MacBook met touchscreen. In de nieuwste versie van macOS lijkt Apple al voor te sorteren op de eerste touchscreen MacBook.
Sasha Koevoets -

Apple heeft onlangs macOS 27 Golden Gate aangekondigd en daarin zitten een aantal nieuwe functies, bijvoorbeeld op het gebied van Apple Intelligence. Maar er zijn ook wat nieuwe toevoegingen die bijzonder goed van pas zullen komen op een Mac met touchscreen. Apple lijkt hiermee dus vooral zelf te hinten naar de eerste touchscreen-Mac.

macOS 27 verwijst naar touchscreen Mac

De eerste aanwijzing heeft te maken met Sidecar, de functie waarmee je een iPad als tweede scherm voor je Mac kunt gebruiken. In macOS Golden Gate ondersteunt Sidecar nu directe aanraakbediening. Daardoor kun je macOS-elementen op het iPad-scherm met je vinger bedienen. Dit was voorheen niet mogelijk. Het lijkt erop dat Apple de software alvast geschikt maakt voor een Mac met touchscreen. 

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Een tweede verandering is de introductie van pull-to-refresh op de Mac. Net als op de iPhone kun je in apps zoals Safari, Mail en Nieuws de pagina naar beneden vegen om inhoud te vernieuwen. Hoewel dit ook met een trackpad werkt, voelt deze interactie erg natuurlijk op een touchscreen. Het kan een voorbereiding zijn op toekomstige hardware. 

Tot slot is er de vernieuwde ‘Search or Ask’-interface van Siri in Spotlight. Deze verschijnt als een langwerpige, pilvormige balk bovenin het scherm. Volgens de geruchten zou dit ontwerp mooi kunnen aansluiten rondom een eventuele Dynamic Island in een toekomstige MacBook, zoals dat ook op de iPhone is. Volgens bronnen krijgt de eerste Mac met touchscreen ook een Dynamic Island, waar je dus ook op zou kunnen tikken om de interface uit te klappen.

Wanneer komt de MacBook Ultra?

De vermeende MacBook met touchscreen krijgt mogelijk de noemer Ultra mee en daarbij wordt deze volgens de geruchten boven de huidige MacBook Pro gepositioneerd. Daarbij wordt gesproken over een OLED-scherm. Verder zou er ondersteuning voor touchbediening zijn, een dunner ontwerp, een Dynamic Island en nieuwe M6 Pro- en M6 Max-chips. Een introductie zou pas later dit jaar of zelfs pas in 2027 plaatsvinden. 

Onlangs kwamen we ook al tot de conclusie dat iOS 27 de komst van een opvouwbare iPhone verklapt, doordat er allerlei verwijzingen in zitten die uitermate geschikt zijn voor een breder iPhone-scherm.

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