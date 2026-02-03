Opinie: Waarom je beter kunt stoppen met iDEAL (in ruil voor dit alternatief)

De laatste weken gaat het online veel over iDEAL en de overgang naar het nieuwe Wero. Er zijn veel veranderingen op komst, maar wat mij betreft kun je misschien maar beter stoppen met iDEAL. Voor zover dat kan natuurlijk.

Als we online shoppen, is iDEAL verreweg de populairste betaalmethode voor Nederlanders. Het begon in 2005, maar staat aan de vooravond van enkele grote veranderingen. Momenteel zitten we nog volop in de overgang van iDEAL naar Wero, een nieuw Europabreed online betaalsysteem. Op de site van Wero wordt flink promotie gemaakt met alle nieuwe mogelijkheden die eraan komen en dat het “hetzelfde gemak biedt als iDEAL”. Maar eigenlijk biedt iDEAL helemaal niet zoveel gemak, als je het mij vraagt. iPhone-gebruikers hebben bijna altijd een veel handigere betaalmethode op zak die ook online werkt: Apple Pay. Ik ben zelf al jaren (zoveel mogelijk) gestopt met iDEAL en het maakt online winkelen echt veel eenvoudiger.

Stoppen met iDEAL? Kies Apple Pay als alternatief

Nagenoeg alle online winkels in Nederland bieden ondersteuning voor iDEAL. Het is zelfs voor veel mensen een soort symbool van vertrouwen geworden. Biedt een webshop iDEAL? Dan zal het wel een betrouwbare winkel zijn. Het werkt samen met de app van je bank, zodat het betalen relatief makkelijk gaat. Relatief is daarbij het sleutelwoord, want wat mij betreft kan online betalen echt tien keer handiger en slimmer.

Problemen waar ik zelf de afgelopen jaren met iDEAL vaak tegenaan liep, is dat de hele flow van het kiezen van de betaalmethode tot de bevestiging van je bestelling soms moeizaam gaat. Shop je vanuit je browser, dan word je eerst naar een webpagina doorgestuurd waar je moet kiezen welke bank je wil gebruiken. Daarna opent de app van je bank om de betaling af te ronden. Vervolgens keer je terug van de app van je bank naar je browser. Maar vaak in een ander tabblad, waardoor je browser weer bevuild wordt met overbodige tabbladen. Voor je het weet heb je drie tabbladen open staan voor een enkele online bestelling. Uitermate onhandig, wat mij betreft.

De flow voor het betalen met iDEAL: van browser naar bankapp, met meerdere tabbladen

Dat gewissel van je browser naar je bankapp kan soms ook nog voor problemen zorgen, bijvoorbeeld door een foutje in de app van je bank. Het betaalscherm verschijnt niet of je moet meermaals opnieuw inloggen: het gebeurt niet vaak, maar als het gebeurt, vind ik het eigenlijk al meteen vervelend. Het relatief nieuwe iDEAL-profiel maakt het hele proces al iets makkelijker, omdat je dan niet meer telkens je bank hoeft te kiezen. Maar ook daar zitten weer allemaal haken en ogen aan. Ik winkel vaak op verschillende apparaten (iPhone, iPad, Mac) en dan is zo’n iDEAL-profiel niet altijd bruikbaar. Het werkt ook op basis van cookies, wat niet iedereen altijd een veilig gevoel geeft.

Mijn advies is dan ook: kies voor Apple Pay indien een webshop dit aanbiedt. Met Apple Pay vanuit de browser kun je direct je digitale betaalpas gebruiken die je al aan Apple Pay toegevoegd hebt. Het scheelt flink wat stappen in het gehele betaalproces. Kies bij je webshop de Apple Pay-knop, druk twee keer op de zijknop van je iPhone en je hebt betaalt. Eventueel kun je ook nog een andere betaalkaart kiezen die je reeds aan je iPhone (of ander Apple-apparaat) hebt toegevoegd. Geen gedoe dus met het kiezen van je bank, switchen naar je bankapp en inloggen, betaling goedkeuren en weer terug naar de browser.

Apple Pay wordt online door steeds meer webshops aangeboden. Veel winkels ondersteunen zowel de betaalpas als je opgeslagen creditcard. Sommige winkels ondersteunen zelfs een snelle check-out: je contact- en adresgegevens worden rechtstreeks vanuit je Apple Pay-instellingen gehaald, zodat je bij de winkel geen account hoeft aan te maken of handmatig adresgegevens in hoeft te vullen. Zeker als je maar sporadisch of eenmalig bij een bepaalde winkel shopt, is dat uitermate handig.

Apple Pay staat bovendien lokaal op je toestel en is daardoor ook erg veilig. Bij iDEAL is regelmatig sprake van phishing, waardoor oplichters met neppagina’s proberen de gegevens van je internetbankieren buit te maken. Er gaat dan ook veel phishing rond door de overstap van iDEAL naar Wero. Als je nooit via iDEAL betaalt, zul je ook niet zo snel in deze steeds geloofwaardig wordende phishing trappen.

iDEAL: je komt er nooit helemaal vanaf

Een groot nadeel van Apple Pay online is dat dit nog lang niet door alle webshops aangeboden wordt. Hoewel het aanbod met de maand groter wordt, zijn er nog altijd grote partijen die nog niet mee doen (*kuch* Bol *kuch*). Bovendien wordt iDEAL nog altijd gebruikt voor het onderling betalen via betaalverzoekjes als Tikkie en de betaalverzoekfunctie van je bankapp. Helaas biedt Apple in Europa überhaupt geen onderlinge betalingen via Apple Pay aan. Dus als diegene niet in je financiële adresboek staat, kun je nog niet volledig stoppen met iDEAL.

Kijk dus in het vervolg eens verder tijdens het online shoppen. Tik niet meteen de bovenste iDEAL-optie aan, maar scroll iets verder naar de overige betaalmethodes.