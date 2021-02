Weekend-kijktips: Billie Eilish, Black-out, The Interview en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nu bij Apple TV+: The World’s a Little Blurry

Een van de belangrijkste nieuwkomers van Apple TV+ en wij hebben ‘m alvast gekeken. Stop met lezen als je geen spoilers wilt weten. De documentaire leidde op vrijdagavond in ieder geval al tot zo’n grote hoeveelheid kijkers, dat mensen spontaan werden uitgelogd bij Apple’s tv-dienst. Regisseur R.J. Cutler volgde de zangeres meer dan een jaar en dat levert een boeiende documentaire op, met veel materiaal dat gefilmd is in het ouderlijk huis van de familie Eilish.

Billie Eilish brak al op jonge leeftijd door, op een manier die doet denken aan de spectaculaire opkomst van Justin Bieber als kindster. Een van de leukste fragmenten uit de documentaire is dan ook het moment dat ze Bieber ontmoet, de ster waar ze al van jongs af aan verliefd op was. Bieber duikt op meerdere momenten op in de documentaire, onder andere toen Eilish in 2020 meerdere Grammy Awards won.

Apple liet eerder documentaires maken over veel meer gevestigde sterren, zoals Bruce Springsteen en de Beastie Boys. Deze nieuwe documentaire volgt een artiest die nog aan het begin van haar carrière staat en die weer een heel ander publiek zal aanspreken. R.J. Cutler maakte voor Apple TV+ eerder al de serie Dear, een documentaireserie waarin beroemde mensen zoals Spike Lee vertellen hoe ze met hun fans omgaan. Deze docu is echter een stuk persoonlijker: het bevat veel zelfgeschoten materiaal en bespreekt ook de donkere kanten van Eilish persoonlijkheid, zoals depressie en het omgaan met het syndroom van Tourette. Een mislukt concert in Italië waarbij Eilish haar enkel verstuikt zal ook niet de geschiedenis ingaan als een herinnering waar de zangeres graag op terugkijkt. En tijdens een meet & greet met de muziekindustrie heeft Eilish er even helemaal geen zin in.

Wat ons betreft ook de moeite om te kijken als je nog geen grote Billie Eilish-fan bent!

Bekijken: The World’s a Little Blurry

Scrubs seizoen 1-9

Te zien bij: Disney+

Hou je van komische ziekenhuisseries, dan is Scrubs wat je wilt kijken. Je streamt nu alle 9 seizoenen van deze serie met de onhandige co-assistenten JD, zijn vriend Chris Turk en zijn knappe collega Elliot Reid. Veel dramatische ontwikkelingen en misverstanden in het Sacred Heart-ziekenhuis staan je te wachten!

Deadpool

Te zien bij: Disney+

Beide Deadpool-films zijn nu toegevoegd aan het aanbod van Disney Plus. Gebaseerd op de meest onconventionele antiheld van Marvel, vertelt dit het verhaal van Wade Wilson. Hij is voormalig lid van een speciale eenheid, die huurling is geworden en na duistere experimenten versnelde genezingskrachten heeft gekregen. Hij neemt het alter ego Deadpool aan. Een parodie op Marvel, gemaakt door Marvel.

The Girl on the Train

Te zien bij: Netflix

Een gekwelde gescheiden vrouw raakt van een afstand gefixeerd op een ogenschijnlijk ideaal stel tot een schokkende observatie haar in een ingewikkelde moordzaak sleept.

Ginny & Georgia (S01)

Te zien bij: Netflix

De vrijgevochten Georgia en haar kinderen Ginny en Austin verhuizen naar het noorden om een frisse start te maken, maar merken dat de weg niet is geplaveid met rozen.

Milionari

Te zien bij: Amazon Prime Video

Gebaseerd op een waargebeurd verhaal. De opkomst en ondergang van een Camorra-groep in Napels, verteld door een maffiabaas en zijn familie. Veertig jaar in het leven van een man, veertig jaar in de geschiedenis van een van de meest prachtige en controversiële steden op aarde: Napels.

The Interview

Te zien bij: Film1

Dave Skylark is een succesvolle talkshowhost met zijn eigen late talkshow ‘Skylark Tonight’. Echter, het brein achter dit succes van Dave is de producer en tevens zijn beste vriend Aaron. Aaron, die altijd op zoek is naar een nieuwe uitdaging, weet voor Dave een interview te strikken met de mysterieuze en meedogenloze dictator van nucleair bewapend Noord-Korea: Kim Jong-Un. Wanneer de twee zich voorbereiden op het vertrek naar Noord-Korea, worden ze benaderd door de CIA met een plan om de dictator te vermoorden. Dave en Aaron accepteren de opdracht van de CIA, maar blijken nou niet bepaald moordmachines te zijn die de gevaarlijkste man op aarde kunnen ombrengen.

Black-out (S01)

Te zien bij: Videoland

De sabotage van een kerncentrale veroorzaakt een black-out in België. Premier Annemie Hillebrand heeft vlak daarvoor een filmpje ontvangen waarin ze haar ontvoerde dochter ziet met de boodschap: ‘Als het licht aangaat, sterft uw dochter.’ Annemie besluit één persoon in te lichten: teamleider van de anti-terreurdienst Michael Dendoncker. Hij gaat op zoek naar de dochter en de daders.

Who Am I

Te zien bij: Netflix

Nadat Russische gangsters zijn landgenoten hebben vermoord, bekent een hacker aan een Europol-rechercheur wat zijn elitaire groep in het verleden allemaal heeft gedaan.

Scooby Doo: The Sword and the Scoob

Te zien bij: Pathé Thuis

Reis terug in de tijd naar het hof van koning Arthur in deze legendarische sage vol tovenaars, ridders, draken… en Scooby-Doo! Een boosaardige heks probeert de macht over te nemen in Camelot. Koning Arthur heeft dan ook de hulp nodig van onze favoriete superspeurders om zijn troon veilig te stellen. Maar maken ze de boel niet royaal erger met hun verwoede pogingen?