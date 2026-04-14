Grote verandering voor iPhone-release in aantocht, maar iPhone 18 Pro komt gewoon dit najaar: wat wordt de datum?

Apple gaat dit jaar de release van de iPhone 18-serie omgooien. Voor het eerst in jaren lijkt het erop dat het standaardmodel niet meer in het najaar komt, maar doorschuift naar het aankomende voorjaar. Daarentegen lijkt het er wel op dat we eindelijk de opvouwbare iPhone krijgen. Maar de iPhone Fold is niet alleen: ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden, zoals gebruikelijk, nog dit najaar verwacht.
iPhone 18 Pro datum: wanneer komt hij uit?
Je hebt misschien eerder op iCulture al gelezen dat de iPhone 18 niet dit jaar uit komt, maar pas in het voorjaar van 2027 verschijnt. Volgens de laatste geruchten is dit nog steeds het geval, maar dat roept wellicht ook de vraag op wat dat betekent voor de release van de iPhone 18 Pro. Maar we hebben goed nieuws: er zijn geen aanwijzingen dat de iPhone 18 Pro later komt dan de rest.
Dat betekent dat je de iPhone 18 Pro gewoon op het gebruikelijke moment kan verwachten, namelijk in september 2026. Een exacte datum hebben we uiteraard nog niet, maar we kunnen wel een goede voorspelling geven. Als we een blik op de agenda werpen en kijken naar de data van afgelopen jaren, verwachten we dat Apple op 7, 8 of 9 september de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max gaat aankondigen. Apple zou het ook een weekje later kunnen doen, maar we verwachten dat het niet later wordt dan 14 september 2026.
De aankondiging zal gebeuren tijdens Apple’s jaarlijkse septemberpresentatie, vermoedelijk tegelijkertijd met de aankondiging van de iPhone Fold. Je hoeft hier dit jaar, zoals het er nu uit ziet, dus geen gewone iPhone 18 te verwachten. Die aankondiging volgt pas in het voorjaar, mogelijk tegelijk met een iPhone 18e en iPhone Air 2.
Na de aankondiging, volgt doorgaans nog de pre-order. We verwachten dat de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max vanaf vrijdag 11 of vrijdag 18 september 2026 te bestellen zijn. De daadwerkelijke release, dus het moment dat hij in de winkels ligt en de eerste bestellingen bezorgd worden, is vervolgens op vrijdag 18 (in het geval van pre-order op 11 september) of vrijdag 25 september (in het geval van pre-order op 18 september).
Dit is in het kort de verwachte datum en planning van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max:
- Aankondiging iPhone 18 Pro (Max): 7 of 14 september 2026
- Pre-order iPhone 18 Pro (Max): 11 of 18 september 2026
- Releasedatum iPhone 18 Pro (Max): 18 of 25 september 2026
Of deze exacte planning ook geldt voor de iPhone Fold, is nog even de vraag. Volgens de meest recente info is de aankondiging in ieder geval tegelijkertijd, maar het zou kunnen dat de release van de iPhone Fold iets later is.
Dit zijn de verwachte iPhone-modellen van 2026:
- 6,1-inch iPhone 17e: maart 2026 (reeds verschenen)
- 6,3-inch iPhone 18 Pro: najaar 2026
- 6,9-inch iPhone 18 Pro Max: najaar 2026
- Eerste opvouwbare iPhone Fold: najaar 2026
De iPhone 18 Pro is het aankomende Pro-model van 2026. De iPhone 18 Pro wordt in het najaar van 2026 verwacht en brengt vermoedelijk verbeteringen aan de camera, chip, draadloze verbindingen en de Cameraregelaar. Ook komen er nieuwe kleuren en wordt het design iets aangepast. Het 6,3-inch display krijgt een kleiner Dynamic Island, waarbij sommige sensoren van Face ID achter het scherm geplaatst zijn.