We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Selena Gomez, My Mind and Me

Selena Gomez brengt op Apple TV+ haar nieuwe documentaire uit. De 90 minuten durende film werd geregisseerd door Alek Keshishian en onderzoekt Gomez’s strijd met haar fysieke en mentale toestand. Gomez groeide dankzij Disney Channel al vroeg uit tot een kindster en ontwikkelde zich later als actrice en zangeres. Ze won een Emmy voor haar rol in de comedy ‘Only Murders in the Building’.

In ‘My Mind & Me’ wordt het persoonlijk. Het draait niet om haar hele levensverhaal, maar bevat beelden uit de laatste zes jaar en laat zien wat de roem met iemand doet. Daarnaast worstelt ze met een bipolaire stoornis en met lupus, een auto-immuun ontstekingsziekte waarbij antistoffen tegen het eigen lichaam worden ontwikkeld en in alle organen afwijkingen kunnen veroorzaken. De ziekte treft vooral jonge vrouwen. De eerste reviews zijn laaiend enthousiast en op Rotten Tomatoes krijgt de film een perfecte 100% score.

Bekijken: Selena Gomez, My Mind and Me

Nieuw op Apple TV+: Causeway

Geen fan van Selena Gomez, maar wel van Jennifer Lawrence? Dan is Causeway iets voor jou. Deze dramafilm is eveneens nieuw op Apple TV+. Lynsey, een Amerikaanse soldaat, heeft moeite om terug te keren in het normale leven na een traumatische hersenbeschadiging tijdens haar tijd in Afghanistan. In de film zien we ook Brian Tyree Henry (bekend van o.a. Bullet Train), die Lynsey helpt om weer op de rails te komen. Klinkt allemaal wat mat en het verhaal gaat ook niet echt vlot, maar het zou best wel eens wat prijzen in de wacht kunnen slepen.

Bekijken: Causeway

Reboot (S01)

Te zien bij: Disney+

Volgt een familiesitcom uit begin jaren 2000 die Hulu heeft gereboot en hun disfunctionele cast die moet omgaan met hun onopgeloste problemen in de snel veranderende wereld van vandaag.

Blockbuster (S01)

Te zien bij: Netflix

In de laatste Blockbuster vecht een hardwerkende manager om zijn videotheek open en het personeel tevreden te houden te midden van concurrentie en ingewikkelde gevoelens.

Marokkaanse Bruiloft

Te zien bij: Netflix

Yasmine heeft maar één droom: een succesvol advocaat te worden. Ze werkt er keihard voor, maar haar omgeving maakt zich zorgen om haar vrijgezelle status. Een man vang je nu eenmaal eerder met een kookboek dan met een wetboek.

Elesin Oba: The King’s Horseman

Te zien bij: Netflix

Na de dood van zijn koning moet een ruiter zich opofferen om hem in het hiernamaals te dienen, maar onverhoedse afleidingen leiden tot een onverwachte tragedie.

The Winchesters (S01)

Te zien bij: HBO Max

Voor Sam en Dean waren er hun ouders, John en Mary. THE WINCHESTERS, verteld vanuit het perspectief van verteller Dean Winchester, is het epische, onvertelde liefdesverhaal van hoe John Winchester Mary Campbell ontmoette en alles op het spel zette om niet alleen hun liefde te redden, maar de hele wereld.

My Policeman

Te zien bij: Amazon Prime Video

My Policeman is een prachtig verhaal over verboden liefde en veranderende sociale conventies. My Policeman volgt drie jonge mensen – politieagent Tom (Harry Styles), lerares Marion (Emma Corrin) en museumconservator Patrick (David Dawson) – terwijl ze een reis maken in het Groot-Brittannië van de jaren 1950. Wanneer in de jaren ’90 terugblikken op veertig jaar geleden zijn Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) en Patrick (Rupert Everett) nog steeds vol van verlangens en spijt, maar nu hebben ze een laatste kans om de schade van het verleden te herstellen. Gebaseerd op het boek van Bethan Roberts, maakt regisseur Michael Grandage een visueel betoverend, ontroerend portret van drie mensen die gevangen zitten in de verschuivende stromingen van de geschiedenis, vrijheid en vergeving.

Get Shorty (S01-S03)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een duistere komedie met Chris O’Dowd en Ray Romano over een huurmoordenaar (O’Dowd) uit Nevada die een regisseur wil worden in Hollywood om zo zijn criminele leven achter zich te laten. Maar hij neemt dit leven per ongeluk mee naar Los Angeles.

The Outpost

Te zien bij: Videoland

In 2009 zijn 53 Amerikaanse soldaten in Afghanistan gestationeerd om de afgelegen buitenpost Keating te verdedigen. Als het leger besluit om Keating te sluiten, worden de soldaten overmand door een onverwachte aanval op de post.

Thor: Love and Thunder

Te zien bij: Pathé Thuis

In “Thor: Love and Thunder” van Marvel Studios vinden we de God van de Donder (Chris Hemsworth) terug op een reis die hij nog nooit heeft meegemaakt: een zoektocht naar innerlijke vrede. Maar het pensioen van Thor wordt abrupt onderbroken door een galactische moordenaar die bekend staat als Gorr de Godenslachter, die de uitroeiing van de goden nastreeft. Om de dreiging het hoofd te bieden roept Thor de hulp in van koning Valkyrie, Korg en zijn ex-vriendin Jane Foster, die – tot Thors verbazing – op onverklaarbare wijze zijn magische hamer, Mjolnir, hanteert als de Machtige Thor. Samen beginnen ze aan een aangrijpend kosmisch avontuur om het mysterie rondom de wraak van de Godenslachter te ontrafelen. Ze proberen hem te stoppen voordat het te laat is. “Thor: Love and Thunder” is geregisseerd door Taika Waititi en geproduceerd door Kevin Feige en Brad Winderbaum.