In iOS 18 en macOS 15 heeft Apple een nieuwe functie toegevoegd aan de Foto’s-app, namelijk ‘Verbeterd visueel zoeken’. Dit is standaard ingeschakeld en maakt het mogelijk om foto’s op basis van bezienswaardigheden en markante plaatsen te doorzoeken. Daarvoor worden de foto’s vergeleken met een algemene index op de servers van Apple. Dit gebeurt versleuteld en anoniem, zodat je privacy niet in gevaar komt. Maar toch is het een beetje vreemd dat de functie standaard aan staan.

Data naar Apple-servers verstuurd

Ontwikkelaar Jeff Johnson bracht het ter sprake in een blogposting, waarin hij duidelijk maakt dat persoonlijke fotodata ondanks versleuteling toch je toestel verlaten en op de servers van Apple worden verwerkt. Die data zouden lokaal op het toestel moeten blijven, vindt Johnson. Apple vindt echter dat de functie de gebruikservaring verbeterd en dat er moderne technologieën aan te pas komen om je data te beschermen. Toch zal niet iedereen ervan op de hoogte zijn.

Verbeterd Visueel Zoeken kan in het Nederlands nog geen herkenningspunten detecteren

Je vindt de instelling hier:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Apps > Foto’s. Blader helemaal omlaag en je ziet de schakelaar Verbeterd visueel zoeken.

De situatie doet denken aan een voorval in 2019, waarbij Apple Siri-opnames gebruikte om de spraakassistent te verbeteren. Destijds bood Apple excuses aan en sindsdien krijg je expliciet de vraag of je je Siri-date wilt delen.

Standaard ingeschakeld, maar werkt nog niet in het Nederlands

Het is een uitbreiding van de Visual Lookup-functie in de Foto’s-app, die sinds iOS 15 bestaat en waarmee je bijvoorbeeld planten en waslabels kunt herkennen. Dit werkt nog steeds niet in het Nederlands. Je moet je toestel en Siri op een geschikte taal instellen (bijvoorbeeld Engels) en ook de regio moet kloppen (bijvoorbeeld VS). Je hebt er dus nog helemaal niets aan, tenzij je allerlei aanpassingen doet. Dat geldt ook voor deze nieuw functie Verbeterd visueel zoeken: je kunt het wel inschakelen, maar bij het openen van een foto van de Eiffeltoren zal deze in het Nederlands nog niet als bezienswaardigheid worden herkend.

Apple schrijft bij de schakelaar dat je toestemming geeft om “je foto’s te matchen met een werelwijde index die door Apple wordt onderhouden”. Hoe dit werkt is te lezen in een blogposting op het Apple machine learning-blog van Apple. Een machine learning-model op het toestel zelf analyseert de foto om te bepalen of er een “interessegebied” (ROI) is dat een oriëntatiepunt kan bevatten. Als dit inderdaad wordt gedetecteerd, dan wordt er een vectorinbedding berekend voor die regio van de afbeelding. Die vectorinbedding wordt vervolgens versleuteld naar Apple gestuurd om te vergelijken met de centrale database. Jouw persoonlijke kiekje bij een monument wordt dus niet als origineel naar Apple gestuurd. Apple lijkt veel moeite te hebben gedaan om de gegevens goed te beveiligen, maar het zou beter zijn geweest als je zelf had kunnen kiezen, net zoals je bij de ingebruikname van een nieuw toestel moet aangeven of je data met Apple en met ontwikkelaars wilt delen.