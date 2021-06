Weekend-kijktips: Lisey’s Story, Raya en de Laatste Draak en meer

We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Lisey’s Story

Lisey’s Story is een nieuwe tv-serie op Apple TV+ waar we maar moeilijk de aandacht bij konden houden. Aan de cast ligt het niet: Julianne Moore en Clive Owen spelen de hoofdrollen, aangevuld door andere bekende namen. En aan de schrijver ligt het ook niet: Stephen King heeft zijn boek uit 2006 aangepast voor deze serie en volgens de schrijver is dit een van zijn favorieten. In acht afleveringen krijgen we het persoonlijke verhaal te zien van Lisey, die al in de eerste minuten haar grote liefde verliest. De acteurs zetten een prima performance neer en de scenes zijn mooi gefilmd, ondersteund door passende muziek. Maar het tempo van het verhaal laat wel wat te wensen over. Net als de acteerkunsten van de booswicht in het verhaal.

Lisey’s Story is een prima kennismaking met het werk van Stephen King, mocht je nog nooit een van zijn boeken hebben gelezen. Het bevat veel thema’s uit zijn eerdere boeken, zoals worstelende schrijvers, geobsedeerde fans en verlaten huizen in Maine. Ook zijn er parallellen met het leven van de schrijver zelf. In Lisey’s Story probeert King zich een beeld te vormen hoe het zou zijn als hij zelf overlijdt. Toen hij in 2003 met longontsteking in het ziekenhuis belandde, bleek zijn echtgenote zijn kantoor grondig te hebben opgeruimd. Dat zette hem aan het denken wat er met persoonlijke spullen en met onafgemaakte manuscripten moet gebeuren, als hij daadwerkelijk zelf dood is. Het riep ook allerlei vragen op over echtelijke en zakelijke conflicten die daardoor kunnen ontstaan. Al dat niet-gepubliceerde verhaal zou in verkeerde handen kunnen komen, iets wat hem met afschuw vervult.

Lisey (Julianne Moore) is de weduwe van de beroemde schrijver Scott Landon (Clive Owen). In de eerste afleveringen worstelt ze jaren na zijn dood nog steeds met de gevolgen. Ook zijn er constant spanningen met een van haar zussen (Jennifer Jason Leigh), terwijl haar andere zus (Joan Allen) een geestesziekte heeft. Daarbij wordt ze telkens lastig gevallen door twee personen: een fanatieke fan (Dane DeHaan) en een wetenschappelijke archivaris (Ron Cephas Jones), die het achtergelaten aantekeningen en het ongepubliceerde werk van de overleden auteur wil zien. In de serie krijgen we regelmatig flashbacks te zien naar het huwelijk van de twee.

Julianne Moore en Clive Owen werkten in 2006 al samen in de post-apocalyptische thriller ‘Children of Men’. Als getrouwd stel zijn ze in Lisey’s Story geloofwaardig, maar de slechterik Dane DeHaan (die een geobsedeerde fan speelt) telt teleur. En dat is jammer, want aan de overige betrokkenen ligt het niet. Zo is J.J. Abrams aangetrokken als een van de uitvoerend producenten en is de Chileense regisseur Pablo Larrain ook niet de minste.

Bekijken: Lisey’s Story

Raya and the Last Dragon

Te zien bij: Disney+

Eerder alleen te zien als VIP-film tegen betaling van €21, nu vrijgegeven voor alle abonnees. Deze animatiefilm speelt zich af in een oude wereld, genaamd Kumandra. De dappere Raya (Kelly Marie Tran) moet op zoek naar de laatste draak (Awkwafina).

Genius: Aretha

Te zien bij: Disney+

Biografische dramaserie over het leven van Aretha Franklin. De beroemde soulzangeres gespeeld wordt door Cynthia Erivo terwijl Courtney B. Vance te zien is als haar vader.

Breaking Boundaries: The Science of our Planet

Te zien bij: Netflix

David Attenborough lijkt op hoge leeftijd nog plankgas te willen geven met alwéér een nieuwe documentaire. Deze keer onderzoekt hij met wetenschapper Johan Rockström de ineenstorting van de biodiversiteit op aarde en hoe deze crisis nog kan worden afgewend.

Xtremo

Te zien bij: Netflix

In deze dynamische thriller boordevol actie neemt een gepensioneerde huurmoordenaar, samen met zijn zus en een tiener met problemen, wraak op zijn dodelijke stiefbroer.

Carnaval

Te zien bij: Netflix

Als haar relatie stukloopt, neemt een influencer haar vriendinnen mee naar het carnaval in Bahia en ontdekt dat er meer is in het leven dan ‘likes’ op social media. Gezellige comedy voor als je niet op moeilijke materie zit te wachten.

The Walking Dead S10B

Te zien bij: Netflix

De resterende zeven afleveringen van seizoen 10 zijn nu op Netflix te zien. Vanaf augustus kun je het elfde en tevens laatste seizoen verwachten op televisie.

Human: The World Within

Te zien bij: Netflix

Documentaireserie over de complexe werking van het menselijk lichaam. Persoonlijke verhalen worden daarbij in verband gebracht met de wetenschappelijke uitleg.

Dom (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dom vertelt het verhaal van Pedro, een knappe jongen uit de middenklasse van Rio de Janeiro die in zijn tienerjaren in aanraking komt met cocaïne, waardoor hij de leider wordt van een criminele bende die in het begin van de jaren 2000 de roddelbladen in Rio beheerste: Pedro Dom. Dom volgt ook Pedro’s vader Victor Dantas, die als tiener een ontdekking doet op de bodem van de zee, dit meldt bij de autoriteiten en uiteindelijk in dienst treedt bij de inlichtingendienst van de politie. De serie toont de reis van vader en zoon die tegenovergestelde levens leiden, elkaar vaak spiegelen en aanvullen, terwijl beiden geconfronteerd worden met situaties die de grenzen tussen goed en kwaad doen vervagen.

Oslo

Te zien bij: Ziggo

Oslo beschrijft het proces van de waargebeurde, voorheen geheime, onderhandelingen via achterkamertjes bij de totstandkoming van de cruciale Oslo Vredesakkoorden van 1990 tussen Israël en de Palestijnen.

The Miseducation of Cameron Post

Te zien bij: Videoland

Cameron trekt, na de dood van haar ouders, bij haar conservatieve tante in. Wanneer zij erachter komt dat Cameron op vrouwen valt, stuurt ze haar nichtje naar therapie om ‘bekeerd’ te worden.

Gli Indifferenti

Te zien bij: Pathé Thuis

Als haar man komt te overlijden, staat de welgestelde Italiaanse Mary er ineens slecht voor. Niet alleen moet ze de dood van haar geliefde verwerken, maar de kersverse weduwe komt na jaren welvaart en weelde op zwart zaad te zitten.