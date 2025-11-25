IKEA heeft een tweetal nieuwe Bluetooth-speakers aangekondigd. Een rond-model met drie formaten en een lampvormige speaker die doet denken aan een voorgaand model.

IKEA is de samenwerking aangegaan met ontwerper Tekla Evelina Severin, waaruit een hele reeks aan kleurrijke en unieke producten zijn gerold. Hieruit zijn een tweetal Bluetooth-speakers gerold. Deze producten zijn later in Nederland en België te vinden. Een van de twee lijkt de rechtstreekse opvolger te zijn van de SYMFONISK-speakers van Sonos, want het ontwerp komt bijna een-op-een overeen.

IKEA komt met SOLSKYDD en KULGLASS

Als eerste product komt IKEA met SOLSKYDD. Onder deze noemer verschijnt een drietal ronde Bluetooth-speakers met elk een eigen formaat en uitstraling. De compacte, draagbare oranje versie krijgt een opvallend patroon en kan je ophangen of neerzetten met de bijbehorende poot. De middelgrote variant is groen en is uitgevoerd met diagonale strepen met bruin en beige die eveneens geschikt is om op te hangen en plaatsen. De grootste variant van de drie is alleen bedoeld voor wandmontage en is heeft een oranjerode afwerking en kan gecombineerd worden met een scherm.

IKEA SOLSKYDD speakers

Daarnaast komt IKEA met KULGLASS, een tafellampspeaker. De lampenkap van deze Bluetooth-speaker heeft een swirl-vormig design dat doet denken aan de vorm van softijs en komt beschikbaar in groentinten en rood-bruin met roze accenten. Deze nieuwe speakers werken met Bluetooth, Spotify Tap en zijn ook aan elkaar te koppelen in een soort van multi-room setup. Echter bieden deze speakers geen ondersteuning voor AirPlay. Hierdoor zijn het geen echte slimme speakers, maar wel een interessante oplossing voor mensen die een speaker zoeken.

De IKEA KULGLASS speaker

Het design van de KULGLASS heeft verdacht veel weg van de SYMFONISK-speaker die IKEA langere tijd verkocht toen zij nog een samenwerking hadden met Sonos. In deze lijn werden hoge kwaliteit audioproducten verwerkt in huiselijke objecten zoals een tafellamp. Kijk je naar de voet (het speakergedeelte) van de nieuwe KULGLASS, dan lijkt deze bijna identiek te zijn aan het speakerdeel van de meest recente SYMFONISK. De kap lijkt dan weer meer op de gesloten bolvormige glazen kap van de eerste generatie SYMFONISK-tafellampspeaker.

IKEA Symfonisk tafelspeaker 2021

Het grootste verschil is dat de SYMFONISK-speakers te integreren waren in het Sonos-ecosysteem en het IKEA Home Smart-platform en daardoor dus ook via AirPlay te gebruiken zijn. Dat ontbreekt dus bij de nieuwe KULGLASS. Ook kon je de laatste SYMFONISK mixen en matchen met verschillende soorten kappen, maar bij de KULGLASS is er maar een soort. In de nieuwe tafellampspeaker kun je wederom zelf een lamp naar keuze gebruiken.

IKEA KULGLASS tafelspeaker met lamp

Prijs en beschikbaarheid IKEA-speakers

De SOLSKYDD komt beschikbaar in drie maten. Het kleinste model kost €49.99, het middelgrote model kost €69,99 (€49,99 in België) en het allergrootste model gaat in de verkoop voor €110,99 (€99,99 in België). De KULGLASS lampspeaker krijgt een prijskaartje mee van €110,99 (€99,99 in België). Beide producten zijn vanaf januari 2026 te vinden in de IKEA-winkels in Nederland en België.

Verder komt IKEA in samenwerking met dezelfde ontwerper met nieuwe varianten van onder andere de LILLHULT-kabeltjes. Deze kabels zijn verkrijgbaar met verschillende aansluitingen.

Onlangs kondigde IKEA nog een hele reeks aan smart home-producten aan: maar liefst 21 in totaal. Van lampen tot sensoren en allemaal via Matter-over-Thread. In ons eerdere artikel lees je daar meer over.