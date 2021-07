iCulture Vandaag: dit was donderdag 22 juli 2021

Vandaag bespreken we op iCulture de IKEA Symfonisk schilderijlijst met speaker, die je zo aan de muur hangt. Hoe klinkt zo’n speaker die vermomd is als schilderij? Ook laten we je zien wat er nieuw is voor Apple Pay in iOS 15 en geven we tips als je je Apple Watch-pincode vergeten bent. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Lees onze uitgebreide review van de IKEA Symfonisk schilderijlijst, waar een speaker vermomd zit in een schilderij aan de muur.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Je kan nu je eigen knotsgekke weerverslag maken. Bovendien kun je nu de verschillende lay-outs automatisch laten wisselen.

+ , iOS 13.0+) - Je kan nu je eigen knotsgekke weerverslag maken. Bovendien kun je nu de verschillende lay-outs automatisch laten wisselen. Eventbrite (gratis, iPhone, iOS 14.0+) - Volg makers van evenementen en log sneller in voor al je tickets en favorieten.