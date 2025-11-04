iOS 26.1 is uit en daarmee een grote nieuwe update voor je iPhone en iPad. Met iOS 26.1 is onder andere Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar, maar er zit nog veel meer in. We nemen alle functies van iOS 26.1 met je door.

iOS 26.1 en iPadOS 26.1 zijn beschikbaar en daarin zit in ieder geval iets zeer interessants voor ons in Nederland, namelijk ondersteuning voor Apple Intelligence. Daarmee komt er meteen een berg aan functies beschikbaar op je iPhone, mits je een geschikt toestel hebt. Maar iOS 26.1 biedt ook veel andere functies en verbeteringen waar iedereen wat aan heeft. Van een nieuwe Liquid Glass-instelling tot een wijziging voor je camera: dit is er allemaal nieuw.

Bekijk de volledige releasenotes van iOS 26.1 en iPadOS 26.1 iOS 26.1 Deze update biedt Apple Intelligence, het persoonlijke intelligentiesysteem dat krachtige nieuwe manieren biedt om te communiceren, te werken en jezelf te uiten, terwijl je gegevens beschermd blijven met een buitengewone stap voorwaarts voor privacy in Al. Functies zijn onder andere Schrijfhulp voor het herschrijven, corrigeren en samenvatten van tekst, Siri-verbeteringen zoals de mogelijkheid om met Siri te spreken of typen en een beter taalbegrip, visuele intelligentie om je te helpen meer te weten te komen over objecten in je omgeving of op het scherm van je iPhone, Image Playground waarmee je prachtige en leuke afbeeldingen kunt maken, genmoji’s waarmee je originele emoji’s kunt maken om te delen met familie en vrienden, geïntegreerde ChatGPT-ondersteuning in Siri en Schrijfhulp, en nog veel meer. Deze versie voegt ook een nieuwe getinte optie voor Liquid Glass toe plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Apple Intelligence (iPhone 15 Pro en nieuwer) Schrijfhulp om bijna overal waar je typt tekst te herschrijven, te corrigeren en samen te vatten

Image Playground voor het maken van unieke afbeeldingen aan de hand van concepten, beschrijvingen en personen uit je Foto’s-bibliotheek Je kunt ook kiezen uit verschillende stijlen, zoals ‘Animatie’, ‘Illustratie’ en ‘Schets’, of kiezen uit stijlen met ChatGPT, zoals ‘Olieverf’ en ‘Anime’

Met genmoji’s kun je de perfecte genmoji maken die past bij het moment door een beschrijving te gebruiken of door emoji’s te combineren

Met ‘Live vertaling’ in Berichten worden berichten automatisch vertaald wanneer je communiceert met mensen die een andere taal gebruiken

Visuele intelligentie maakt gebruik van Apple Intelligence en helpt je meer te weten te komen over de wereld om je heen of over de inhoud in een app op je iPhone

Tot de Siri-verbeteringen behoren onder andere een beter taalbegrip, de mogelijkheid om context tussen verzoeken te behouden, ‘Typ vragen aan Siri’, een natuurlijkere stem en kennis over de functies en instellingen van je Apple producten

Opdrachten kan gebruikmaken van antwoorden van Apple Intelligence-modellen en functies als Schrijfhulp en Image Playground

Dankzij de integratie met ChatGPT kun je de brede algemene kennis van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten

Met ‘Retoucheer’ in Foto’s kun je storende elementen uit je foto’s verwijderen

In Foto’s kun je nu in natuurlijke taal zoeken naar foto’s en video’s en een aangepaste terugblikfilm aanmaken met een eenvoudige prompt

Meldingenoverzichten maken het gemakkelijk om je meldingen te lezen met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste informatie Deze update bevat nu ook de volgende functies en verbeteringen: Met een Liquid Glass-instelling kun je kiezen tussen de standaard heldere weergave of een nieuwe getinte weergave die de ondoorzichtigheid van materiaal in apps en meldingen op het toegangsscherm verhoogt

Veegbeweging in de minispeler van Apple Music om naar het volgende of vorige nummer te gaan

Ondersteuning voor AutoMix in Apple Music via AirPlay

Versterkingsregeling is beschikbaar voor externe USB-microfoons wanneer je opneemt met lokale opname

‘Lokale opname’-bestanden kunnen op een specifieke locatie worden bewaard

Handmatig vastleggen van work-outs is direct beschikbaar vanuit de Conditie-app

Nieuwe instelling in Camera om vegen op het toegangsscherm voor het openen van Camera in of uit te schakelen

Verbeterde FaceTime-audiokwaliteit bij lage bandbreedte

#1 Apple Intelligence in het Nederlands

De grootste nieuwe toevoeging in iOS 26.1 is ondersteuning voor Apple Intelligence in het Nederlands. De release van de Nederlandse Apple Intelligence was al aangekondigd voor dit najaar en met iOS 26.1 is het daadwerkelijk beschikbaar. En daarmee vind je meer dan vijftien functies van Apple Intelligence in een keer op je toestel. We nemen ze kort met je door:

Schrijfhulp: laat AI je teksten in bijvoorbeeld Mail schrijven, herschrijven of de fouten eruit halen

Visual Intelligence: krijg informatie over producten, objecten en locaties om je heen met de camera

Image Playground en Image Wand: maak zelf eigen afbeeldingen in verschillende stijlen

Genmoji: creeer je eigen emoji met een woordcommando

Siri-verbeteringen: een nieuwe animatie, typen naar Siri, kennis over Apple-producten en meer. De meer persoonlijke Siri voor veel slimmere antwoorden, komt pas in 2026.

ChatGPT koppelen aan Siri: Siri kan ingewikkeldere vragen doorsturen naar ChatGPT

Slimme antwoorden in Mail en Berichten: Krijg automatisch inhoudelijke antwoordsuggesties

Samenvattingen in Mail, Berichten en Safari: Laat berichten, e-mails en webpagina’s samenvatten

Meldingensamenvattingen: Krijg een bondigere samenvatting van de inhoud van een melding

Meldingen met prioriteit: Zie alleen de meldingen die echt belangrijk zijn

Live vertalingen in iMessage, Telefoon en FaceTime: Krijg in real-time vertalingen voor gesprekken

Terugblikken maken in Foto’s-app met natuurlijke taal: Op commando zelf een fototerugblik maken

Natuurlijk taalgebruiken voor zoeken in Foto’s: Makkelijker zoeken door natuurlijk taalgebruik

Herinneringensuggesties en automatisch indelen: Krijg voorgestelde herinneringen en laat ze automatisch categoriseren (bijvoorbeeld voor boodschappen)

Beperk onderbrekingen-focusmodus: Een nieuwe focusmodus die kijkt naar de inhoud van meldingen en kiest of deze doorkomen of niet

Pollsuggesties in Berichten: Krijg suggesties om een poll te maken afhankelijk van de inhoud van een bericht

iMessage-achtergronden maken met AI: Maak je eigen iMessage-achtergronden rechtstreeks in de Berichten-app

Daarnaast komen er nog enkele functies beschikbaar die voorlopig nog alleen in het Engels werken, namelijk het volgen van pakketjes in de Wallet-app en Workout Buddy.

#2 Pas zelf de Liquid Glass-look aan

In iOS 26.1 is er een nieuwe instelling voor Liquid Glass. Nadat Apple de weergave van het nieuwe design de afgelopen maanden regelmatig heeft aangepast na de vele kritieken, heb je met iOS 26.1 zelf de keuze. Je kan kiezen tussen Helder en Getint, voor een meer transparante look of juist een wat meer matte weergave van meldingen, menu’s en knoppen. Het is na de Nederlandse Apple Intelligence misschien wel de grootste verandering in iOS 26.1.

#3 Vegen om camera te openen uitschakelen

In de loop der jaren zijn er tal van manieren bijgekomen om snel de camera te openen: van de actieknop tot de speciale cameraregelaar. En vergeet ook de knoppen op het toegangsscherm niet. De veegactie naar links op het toegangsscherm om de camera te openen is daardoor een beetje overbodig geworden. Bovendien kan het wel eens gebeuren dat je daarmee per ongeluk de camera opent, bijvoorbeeld bij het uit je broekzak halen van je iPhone. Met iOS 26.1 kun je het vegen op het toegangsscherm om de camera te openen uitschakelen.

#4 Nieuwe interface voor wekkers en timers

In iOS 26 paste Apple de interface aan voor het afgaan van wekkers en timers. Waar de knoppen voor snoozen (wekker)/herhalen (timer) en het stoppen nog ver van elkaar af stonden, staan ze sinds iOS 26 dichter bij elkaar. Ook zijn de knoppen allebei even groot. Dat kan ervoor zorgen dat je per ongeluk je wekker stopt als je wil snoozen. In iOS 26.1 lost Apple dit op. De stopknop is veranderd in een schuifknop, vergelijkbaar met het beantwoorden van een inkomende oproep. Je moet dus de knop van links naar rechts schuiven om je wekker te stoppen. Dat geldt ook voor een aflopende timer. Heb je geen snooze ingeschakeld, dan moet je ook over de stopknop vegen.

#5 Verbeterde workouttoevoeging via iPhone

Het is sinds iOS 26 en watchOS 26 al mogelijk om direct op je iPhone een aangepaste workout aan te maken voor de Workout-app op de Apple Watch. Zo hoef je niet meer op het kleine scherm van je Apple Watch te priegelen. Maar in iOS 26.1 is dit verder gestroomlijnd. Er is nu een nieuwe knop rechtsboven in het Work-out tabblad waarmee je vanaf het begin helemaal een eigen workout maakt. Je kiest het soort workout, de afstand, duur, actieve calorieën en meer. Voorheen moest je eerst een bestaande workoutsoort kiezen en daar apart de doelen voor instellen.

#6 Slide Over komt terug in iPadOS 26.1

Hoewel dit niet voor iOS 26.1 geldt en alleen terug te vinden is in iPadOS 26.1, vinden we het belangrijk genoeg om te melden: Slide Over is terug. De functie verdween met ingang van iPadOS 26, maar daar waren veel gebruikers niet blij mee. In de nieuwe versie kun je maximaal een app in Slide Over-weergave gebruiken, dus de optie om tussen de apps te wisselen ontbreekt.

#7 Nieuw ontwerp voor de Mail-app

Hoewel dit niet per se een Apple Intelligence-functie is, hangt het er wel mee samen. De Mail-app ziet er in iOS 26.1 heel anders uit als je je iPhone op Nederlands hebt. Bij elke e-mail zie je nu de profielfoto van de persoon of het bedrijf waar de e-mail van afkomstig is. Maar e-mails worden ook automatisch ingedeeld in categorieen: belangrijk (denk aan persoonlijke e-mails), transacties (webshopbestellingen), updates (nieuws, abonnementen en social media) en reclame (nieuwsbrieven, deals, aanbiedingen). Ook is er een knop Alle berichten, waarbij je gewoon alles ziet. En ook handig: in de lijstweergave wordt alvast een korte samenvatting van de inhoud gegeven, meteen onder de onderwerpregel.

Deze vernieuwing werd in iOS 18.2 al ingevoerd als je je iPhone op Engels hebt, maar het is nu dus ook beschikbaar als je iPhone in het Nederlands staat.

#8 Nieuwe muziekbediening in Muziek-app

In de Muziek-app is er een nieuwe manier bijgekomen om naar een volgend of vorig nummer te gaan. Je kan namelijk naar links of rechts vegen over de minispeler onderaan om naar het vorige of volgende nummer te gaan. Dat werkt zelfs als de minispeler op z’n kleinst is en de knop om naar het volgende nummer te gaan niet te zien is. Je voelt een klein tikje om je actie te bevestigen. Het werkt ook in het Huidige-scherm, door over de titel van een nummer te vegen.

#9 AutoMix nu ook via AirPlay

Met iOS 26.1 kun je AutoMix in Apple Music, waarmee muzieknummers soepel in elkaar overlappen met aangepaste beats en ritme zoals bij een dj, ook beschikbaar bij het gebruik van AirPlay. Daardoor kun je de functie ook gebruiken bij draadloze speakers, wat het gebruik een stuk praktischer maakt op bijvoorbeeld feestjes.

#10 Telefoon-app met iets meer Liquid Glass

De Telefoon-app kreeg in iOS 26 al een nieuw ontwerp, maar in iOS 26.1 wordt er nog een likje meer Liquid Glass toegevoegd. De knoppen op het Toetsen-tabblad (dus de cijfers waarmee je een nummer intoetst) zijn nu ook transparant. Zodra je een toets indrukt, wordt deze ook wat groter. Zo zie je beter dat je hem correct aantikt.

#11 Trillingen voor oproepen uitschakelen

Sinds iOS 26 geeft de iPhone een trilling als een telefoongesprek wordt verbonden of afgebroken. Met iOS 26.1 kun je deze haptische feedback voor deze specifieke functie uitschakelen. Je vindt dit via Instellingen > Apps > Telefoon > Voelen.

#12 Nieuwe videospeler en gewijzigde weergave in Foto’s-app

De videospeler in de Foto’s-app heeft een gewijzigd uiterlijk gekregen. Met de nieuwste versie staat deze niet over de gehele breedte, maar in een apart langwerpig balkje. Zodra je er doorheen scrollt, wordt deze iets groter en zie je de tijdsaanduidingen. Qua werking is er geen verschil, maar het ziet er visueel wel wat aantrekkelijker uit.

Daarnaast zijn de interfaceknoppen van de Foto’s-app nu mat gemaakt, wat zorgt voor betere leesbaarheid. Ook het menu bij het selecteren van meerdere foto’s en video’s is aangepast: bovenaan staan nu de optie voor een diavoorstelling, markeren als favoriet en de verbergoptie naast elkaar.

In iOS 26 voerde Apple al een wijziging door waardoor tekst in bijvoorbeeld meldingen links uitgelijnd is. Maar dat was nog niet overal doorgetrokken. In iOS 26.1 past Apple dat aan. In de Instellingen-app zijn titels van sommige menu’s nu ook links uitgelijnd. Dat geldt ook voor titels van appmappen op het beginscherm. In plaats van dat deze nu gecentreerd boven de map staan, zijn ze links uitgelijnd.

#14 Overige kleine veranderingen

Background Security Improvement : Apple heeft de snelle beveiligingsupdates (in het Engels Rapid Security Updates) in hernoemd naar Background Security Improvement. Deze functie installeert beveiligingsupdates los van iOS-updates.

: Apple heeft de snelle beveiligingsupdates (in het Engels Rapid Security Updates) in hernoemd naar Background Security Improvement. Deze functie installeert beveiligingsupdates los van iOS-updates. Nieuwe modellen in Image Playground : Uit de code van iOS 26.1 blijkt dat Apple bezig is met het implementeren van meer AI-modellen voor het maken van afbeeldingen in Image Playground. Apple’s eigen modellen en die van ChatGPT worden al ondersteund, maar er komt mogelijk ook ondersteuning voor andere modellen aan. Dit zit uiteindelijk nog niet in de definitieve versie van iOS 26.1.

: Uit de code van iOS 26.1 blijkt dat Apple bezig is met het implementeren van meer AI-modellen voor het maken van afbeeldingen in Image Playground. Apple’s eigen modellen en die van ChatGPT worden al ondersteund, maar er komt mogelijk ook ondersteuning voor andere modellen aan. Dit zit uiteindelijk nog niet in de definitieve versie van iOS 26.1. Weergaveranden in Toegankelijkheid : De optie Knopvormen bij Weergave en tekstgrootte in Toegankelijkheid is hernoemd naar Toon randen. De schakelaar doet verder hetzelfde: het voegt een randje toe rondom knoppen en andere elementen.

: De optie Knopvormen bij Weergave en tekstgrootte in Toegankelijkheid is hernoemd naar Toon randen. De schakelaar doet verder hetzelfde: het voegt een randje toe rondom knoppen en andere elementen. Nieuwe wallpapers bij donkere modus-instelling : Bij het kiezen van de instelling voor de donkere modus bij Instellingen > Scherm en helderheid, gebruikt Apple in het voorbeeld nu de iOS 26-achtergrond. Dit was voorheen nog de iOS 18-achtergrond.

: Bij het kiezen van de instelling voor de donkere modus bij Instellingen > Scherm en helderheid, gebruikt Apple in het voorbeeld nu de iOS 26-achtergrond. Dit was voorheen nog de iOS 18-achtergrond. Lokale opname : Als je met lokale opname via een externe usb-microfoon iets opneemt, kun je daar de versterkingsregeling voor gebruiken. Ook kun je kiezen waar het bestand bewaard moet worden.

: Als je met lokale opname via een externe usb-microfoon iets opneemt, kun je daar de versterkingsregeling voor gebruiken. Ook kun je kiezen waar het bestand bewaard moet worden. FaceTime: De audiokwaliteit van FaceTime-gesprekken is verbeterd bij verbindingen met een lage bandbreedte.

De audiokwaliteit van FaceTime-gesprekken is verbeterd bij verbindingen met een lage bandbreedte. Liquid Glass-wijzigingen: De lichtreflectie rondom appicoontjes is iets subtieler gemaakt, met name in de donkere modus. Ook is het doorschijnende effect van de dock op het beginscherm aangepast.

Liquid Glass in Dock in iOS 26 vs iOS 26.1

iOS 26.1 is, samen met iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 en visionOS 26.1, beschikbaar voor ieder geschikt toestel.

