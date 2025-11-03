iOS 26.1 en iPadOS 26.1 nu voor iedereen beschikbaar: hele grote update met veel nieuws
De eerstvolgende middengrote update van de jaarlijkse iOS-versie is vaak nog veel interessanter dan de allereerste versie. Niet alleen worden er talloze bugs opgelost, maar er komen ook nog met enige regelmaat handige nieuwe functies aan de hand van feedback van gebruikers. Zo ook met iOS 26.1 en iPadOS 26.1, de eerste grote update van iOS 26. iOS 26.1 is nu beschikbaar en brengt naast allerlei handige nieuwe functies en verbeteringen, ook nog wat anders zeer interessants: de Nederlandse Apple Intelligence.
iOS 26.1 beschikbaar: dit is er nieuw
De grootste trekpleister van iOS 26.1 en iPadOS 26.1 is zonder twijfel de Nederlandse Apple Intelligence. Met deze update kun je nagenoeg alle functies van Apple’s AI-systeem in het Nederlands gebruiken. Van Schrijfhulp tot Visual Intelligence en van Genmoji tot samenvattingen van meldingen. Dit zijn in het kort alle functies als onderdeel van Apple Intelligence die nu beschikbaar zijn:
- Schrijfhulp: laat AI je teksten in bijvoorbeeld Mail schrijven, herschrijven of de fouten eruit halen
- Visual Intelligence: krijg informatie over producten, objecten en locaties om je heen met de camera
- Image Playground en Image Wand: maak zelf eigen afbeeldingen in verschillende stijlen
- Genmoji: creeer je eigen emoji met een woordcommando
- Siri-verbeteringen: een nieuwe animatie, typen naar Siri, kennis over Apple-producten en meer. De meer persoonlijke Siri voor veel slimmere antwoorden, komt pas in 2026.
- ChatGPT koppelen aan Siri: Siri kan ingewikkeldere vragen doorsturen naar ChatGPT
- Slimme antwoorden in Mail en Berichten: Krijg automatisch inhoudelijke antwoordsuggesties
- Samenvattingen in Mail, Berichten en Safari: Laat berichten, e-mails en webpagina’s samenvatten
- Meldingensamenvattingen: Krijg een bondigere samenvatting van de inhoud van een melding
- Meldingen met prioriteit: Zie alleen de meldingen die echt belangrijk zijn
- Live vertalingen in iMessage, Telefoon en FaceTime: Krijg in real-time vertalingen voor gesprekken
- Terugblikken maken in Foto’s-app met natuurlijke taal: Op commando zelf een fototerugblik maken
- Natuurlijk taalgebruiken voor zoeken in Foto’s: Makkelijker zoeken door natuurlijk taalgebruik
- Herinneringensuggesties en automatisch indelen: Krijg voorgestelde herinneringen en laat ze automatisch categoriseren (bijvoorbeeld voor boodschappen)
- Beperk onderbrekingen-focusmodus: Een nieuwe focusmodus die kijkt naar de inhoud van meldingen en kiest of deze doorkomen of niet
- Pollsuggesties in Berichten: Krijg suggesties om een poll te maken afhankelijk van de inhoud van een bericht
- iMessage-achtergronden maken met AI: Maak je eigen iMessage-achtergronden rechtstreeks in de Berichten-app
Om dit met iOS 26.1 en iPadOS 26.1 in het Nederlands te kunnen gebruiken, heb je wel een iPhone 15 Pro of nieuwer of een iPad met M1-chip (of iPad mini met A17 Pro-chip) of nieuwer nodig. In onze tip lees je hoe je Apple Intelligence kunt activeren.
Heb je geen geschikt toestel voor Apple Intelligence? Dan is er nog genoeg ander nieuws te ontdekken in iOS 26.1. Zo kun je de weergave van Liquid Glass aanpassen, waarbij je via Scherm & helderheid de keuze hebt tussen Helder en Getint. Ook kun je het vegen om de camera te openen vanaf het toegangsscherm uitschakelen, is er een nieuwe interface voor wekkers (zodat je je hopelijk niet verslaapt), de terugkeer van Slide Over op de iPad, nieuwe opties voor de Muziek-app en nog veel meer. Zie ook ons artikel over alle iOS 26.1 functies.
Releasenotes iOS 26.1 en iPadOS 26.1
Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 26.1 en iPadOS 26.1:
iOS 26.1
Deze update biedt Apple Intelligence, het persoonlijke intelligentiesysteem dat krachtige nieuwe manieren biedt om te communiceren, te werken en jezelf te uiten, terwijl je gegevens beschermd blijven met een buitengewone stap voorwaarts voor privacy in Al. Functies zijn onder andere Schrijfhulp voor het herschrijven, corrigeren en samenvatten van tekst, Siri-verbeteringen zoals de mogelijkheid om met Siri te spreken of typen en een beter taalbegrip, visuele intelligentie om je te helpen meer te weten te komen over objecten in je omgeving of op het scherm van je iPhone, Image Playground waarmee je prachtige en leuke afbeeldingen kunt maken, genmoji’s waarmee je originele emoji’s kunt maken om te delen met familie en vrienden, geïntegreerde ChatGPT-ondersteuning in Siri en Schrijfhulp, en nog veel meer. Deze versie voegt ook een nieuwe getinte optie voor Liquid Glass toe plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone.
Apple Intelligence (iPhone 15 Pro en nieuwer)
- Schrijfhulp om bijna overal waar je typt tekst te herschrijven, te corrigeren en samen te vatten
- Image Playground voor het maken van unieke afbeeldingen aan de hand van concepten, beschrijvingen en personen uit je Foto’s-bibliotheek Je kunt ook kiezen uit verschillende stijlen, zoals ‘Animatie’, ‘Illustratie’ en ‘Schets’, of kiezen uit stijlen met ChatGPT, zoals ‘Olieverf’ en ‘Anime’
- Met genmoji’s kun je de perfecte genmoji maken die past bij het moment door een beschrijving te gebruiken of door emoji’s te combineren
- Met ‘Live vertaling’ in Berichten worden berichten automatisch vertaald wanneer je communiceert met mensen die een andere taal gebruiken
- Visuele intelligentie maakt gebruik van Apple Intelligence en helpt je meer te weten te komen over de wereld om je heen of over de inhoud in een app op je iPhone
- Tot de Siri-verbeteringen behoren onder andere een beter taalbegrip, de mogelijkheid om context tussen verzoeken te behouden, ‘Typ vragen aan Siri’, een natuurlijkere stem en kennis over de functies en instellingen van je Apple producten
- Opdrachten kan gebruikmaken van antwoorden van Apple Intelligence-modellen en functies als Schrijfhulp en Image Playground
- Dankzij de integratie met ChatGPT kun je de brede algemene kennis van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten
- Met ‘Retoucheer’ in Foto’s kun je storende elementen uit je foto’s verwijderen
- In Foto’s kun je nu in natuurlijke taal zoeken naar foto’s en video’s en een aangepaste terugblikfilm aanmaken met een eenvoudige prompt
- Meldingenoverzichten maken het gemakkelijk om je meldingen te lezen met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste informatie
Deze update bevat nu ook de volgende functies en verbeteringen:
- Met een Liquid Glass-instelling kun je kiezen tussen de standaard heldere weergave of een nieuwe getinte weergave die de ondoorzichtigheid van materiaal in apps en meldingen op het toegangsscherm verhoogt
- Veegbeweging in de minispeler van Apple Music om naar het volgende of vorige nummer te gaan
- Ondersteuning voor AutoMix in Apple Music via AirPlay
- Versterkingsregeling is beschikbaar voor externe USB-microfoons wanneer je opneemt met lokale opname
- ‘Lokale opname’-bestanden kunnen op een specifieke locatie worden bewaard
- Handmatig vastleggen van work-outs is direct beschikbaar vanuit de Conditie-app
- Nieuwe instelling in Camera om vegen op het toegangsscherm voor het openen van Camera in of uit te schakelen
- Verbeterde FaceTime-audiokwaliteit bij lage bandbreedte
- ‘Communicatieveiligheid’ en webmateriaalfilters om websites voor volwassenen te beperken zijn standaard ingeschakeld voor bestaande kinderaccounts voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar (leeftijd varieert per land of regio)
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100
En dit zijn de releasenotes van iPadOS 26.1:
iPadOS 26.1
Apple Intelligence [iPad Air en Pro (M1-chip en nieuwer), iPad mini (A17 Pro)]
- Schrijfhulp om bijna overal waar je typt tekst te herschrijven, te corrigeren en samen te vatten
- Image Playground voor het maken van unieke afbeeldingen aan de hand van concepten, beschrijvingen en personen uit je Foto’s-bibliotheek Je kunt ook kiezen uit verschillende stijlen, zoals ‘Animatie’, ‘Illustratie’ en ‘Schets’, of kiezen uit stijlen met ChatGPT, zoals ‘Olieverf’ en ‘Anime’
- Met genmoji’s kun je de perfecte genmoji maken die past bij het moment door een beschrijving te gebruiken of door emoji’s te combineren
- Met ‘Live vertaling’ in Berichten worden berichten automatisch vertaald wanneer je communiceert met mensen die een andere taal gebruiken
- Tot de Siri-verbeteringen behoren onder andere een beter taalbegrip, de mogelijkheid om context tussen verzoeken te behouden, ‘Typ vragen aan Siri’, een natuurlijkere stem en kennis over de functies en instellingen van je Apple producten
- Opdrachten kan gebruikmaken van antwoorden van Apple Intelligence-modellen en functies als Schrijfhulp en Image Playground
- Dankzij de integratie met ChatGPT kun je de brede algemene kennis van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten
- Met ‘Retoucheer’ in Foto’s kun je storende elementen uit je foto’s verwijderen
- In Foto’s kun je nu in natuurlijke taal zoeken naar foto’s en video’s en een aangepaste terugblikfilm aanmaken met een eenvoudige prompt
- Meldingenoverzichten maken het gemakkelijk om je meldingen te lezen met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste informatie
Slide Over
- Met Slide Over kun je een venster boven andere vensters houden en het gemakkelijk buiten het scherm verbergen wanneer het niet in gebruik is
- Met aanpasbare vensters in Slide Over kun je de gewenste grootte en beeldverhouding kiezen
Lokale opname
- Versterkingsregeling is beschikbaar voor externe USB-microfoons wanneer je opneemt met lokale opname
- Optie waarmee je kunt kiezen waar ‘Lokale opname’-bestanden worden bewaard
Deze update bevat ook de volgende functies en verbeteringen:
- Met een Liquid Glass-instelling kun je kiezen tussen de standaard heldere weergave of een nieuwe getinte weergave die de ondoorzichtigheid van materiaal in apps en meldingen op het toegangsscherm verhoogt
- Veegbeweging in de minispeler van Apple Music om naar het volgende of vorige nummer te gaan
- Ondersteuning voor AutoMix in Apple Music via AirPlay
- Nieuwe instelling in Camera om vegen op het toegangsscherm voor het openen van Camera in of uit te schakelen
- Verbeterde FaceTime-audiokwaliteit bij lage bandbreedte
- ‘Communicatieveiligheid’ en webmateriaalfilters om websites voor volwassenen te beperken zijn standaard ingeschakeld voor bestaande kinderaccounts voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar (leeftijd varieert per land of regio)
Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:
https://support.apple.com/100100
Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle iPad-modellen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https:/apple.com/nl/ios/feature-availability/
In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar:
https://support.apple.com/125039
iOS 26.1 downloaden
Om iOS 26.1 te downloaden, doe je het volgende:
- Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt.
- Tik op Download en installeer.
- Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.
Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.
Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.
Waarom zie ik de update (nog) niet?
Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.
iPadOS 26
iPadOS 26 is de aankomende grote iPad-update van 2025 en is de opvolger van iPadOS 18. In iPadOS 26 heeft Apple de multitaskingfuncties flink uitgebreid. Zo kun je nu alle apps in aanpasbare vensters gebruiken en ook meerdere apps tegelijk op het scherm tonen en ze vrij verplaatsen. Ook de menubalk van de Mac komt naar de iPad, evenals de bekende stoplichtknoppen linksboven. iPadOS 26 krijgt ook alle functies van iOS 26, waaronder de vernieuwde Berichten-app. Tot slot komen er nieuwe standaardapps naar de iPad, zoals Telefoon, Dagboek en Games. En alles in een nieuw Liquid Glass-design. Lees ook ons overzicht van de beste iPadOS 26-functies en geschikte iPads voor iPadOS 26. De beta van iPadOS 26 is beschikbaar voor testers.
Koppel ChatGPT even aan Siri in het Apple Itelligence menu om alles te activeren en die nieuwe Siri interface/rand te krijgen. Ook het objeceten verwijderen op een foto werkt uitstekend.
Is de aanpassing aan de wekker toch niet doorgevoerd? In IOS26.1 zit het er niet in terwijl het in de beta wel zat.
Had de RC vorige week al geïnstalleerd maar deze officiële versie is toch anders dan de RC versie. Kreeg deze update gisterenavond binnen en meteen geupdated…
Oa SOT was al top met de RC versie, verwacht dan ook geen wijzigingen hierin
Na de Bèta 4 en daarna de RC nu de officiële geïnstalleerd
Een paar veranderingen en het werkt gewoon goed
Enigste foutje sinds de beta 4 was voor mij dat als ik via Apple CarPlay Siri opdrachten gaf door te praten , dat als ik een Whatsappje wou versturen Siri zegt ik zoek dat op op het internet zodra je klaar bent met autorijden
Maar verder geen bijzonderheden ondervonden
Kan aan mij liggen. Maar ik vind dez iOS vrij smooth. Werkt prima.
Na installatie van iPadOs 26.1 op mijn iPad Air M1 werkt het touchscherm niet meer.
Wat moet ik nu doen?
Ik mis nog steeds split screen
Sinds update naar ios 26.1 vraagt mijn iphone 14pro telkens om mijn toegangscode te wijzigen.