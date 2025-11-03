De volgende grote updates voor iPhone en iPad zijn uit. Met iOS 26.1 en iPadOS 26.1 zijn er veel nieuwe functies bijgekomen, zowel voor gebruikers met een nieuwer toestel als iedereen met een geschikt iOS 26-model.

De eerstvolgende middengrote update van de jaarlijkse iOS-versie is vaak nog veel interessanter dan de allereerste versie. Niet alleen worden er talloze bugs opgelost, maar er komen ook nog met enige regelmaat handige nieuwe functies aan de hand van feedback van gebruikers. Zo ook met iOS 26.1 en iPadOS 26.1, de eerste grote update van iOS 26. iOS 26.1 is nu beschikbaar en brengt naast allerlei handige nieuwe functies en verbeteringen, ook nog wat anders zeer interessants: de Nederlandse Apple Intelligence.

iOS 26.1 beschikbaar: dit is er nieuw

De grootste trekpleister van iOS 26.1 en iPadOS 26.1 is zonder twijfel de Nederlandse Apple Intelligence. Met deze update kun je nagenoeg alle functies van Apple’s AI-systeem in het Nederlands gebruiken. Van Schrijfhulp tot Visual Intelligence en van Genmoji tot samenvattingen van meldingen. Dit zijn in het kort alle functies als onderdeel van Apple Intelligence die nu beschikbaar zijn:

Om dit met iOS 26.1 en iPadOS 26.1 in het Nederlands te kunnen gebruiken, heb je wel een iPhone 15 Pro of nieuwer of een iPad met M1-chip (of iPad mini met A17 Pro-chip) of nieuwer nodig. In onze tip lees je hoe je Apple Intelligence kunt activeren.

Heb je geen geschikt toestel voor Apple Intelligence? Dan is er nog genoeg ander nieuws te ontdekken in iOS 26.1. Zo kun je de weergave van Liquid Glass aanpassen, waarbij je via Scherm & helderheid de keuze hebt tussen Helder en Getint. Ook kun je het vegen om de camera te openen vanaf het toegangsscherm uitschakelen, is er een nieuwe interface voor wekkers (zodat je je hopelijk niet verslaapt), de terugkeer van Slide Over op de iPad, nieuwe opties voor de Muziek-app en nog veel meer. Zie ook ons artikel over alle iOS 26.1 functies.

Releasenotes iOS 26.1 en iPadOS 26.1

Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 26.1 en iPadOS 26.1:

iOS 26.1 Deze update biedt Apple Intelligence, het persoonlijke intelligentiesysteem dat krachtige nieuwe manieren biedt om te communiceren, te werken en jezelf te uiten, terwijl je gegevens beschermd blijven met een buitengewone stap voorwaarts voor privacy in Al. Functies zijn onder andere Schrijfhulp voor het herschrijven, corrigeren en samenvatten van tekst, Siri-verbeteringen zoals de mogelijkheid om met Siri te spreken of typen en een beter taalbegrip, visuele intelligentie om je te helpen meer te weten te komen over objecten in je omgeving of op het scherm van je iPhone, Image Playground waarmee je prachtige en leuke afbeeldingen kunt maken, genmoji’s waarmee je originele emoji’s kunt maken om te delen met familie en vrienden, geïntegreerde ChatGPT-ondersteuning in Siri en Schrijfhulp, en nog veel meer. Deze versie voegt ook een nieuwe getinte optie voor Liquid Glass toe plus andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone. Apple Intelligence (iPhone 15 Pro en nieuwer) Schrijfhulp om bijna overal waar je typt tekst te herschrijven, te corrigeren en samen te vatten

Image Playground voor het maken van unieke afbeeldingen aan de hand van concepten, beschrijvingen en personen uit je Foto’s-bibliotheek Je kunt ook kiezen uit verschillende stijlen, zoals ‘Animatie’, ‘Illustratie’ en ‘Schets’, of kiezen uit stijlen met ChatGPT, zoals ‘Olieverf’ en ‘Anime’

Met genmoji’s kun je de perfecte genmoji maken die past bij het moment door een beschrijving te gebruiken of door emoji’s te combineren

Met ‘Live vertaling’ in Berichten worden berichten automatisch vertaald wanneer je communiceert met mensen die een andere taal gebruiken

Visuele intelligentie maakt gebruik van Apple Intelligence en helpt je meer te weten te komen over de wereld om je heen of over de inhoud in een app op je iPhone

Tot de Siri-verbeteringen behoren onder andere een beter taalbegrip, de mogelijkheid om context tussen verzoeken te behouden, ‘Typ vragen aan Siri’, een natuurlijkere stem en kennis over de functies en instellingen van je Apple producten

Opdrachten kan gebruikmaken van antwoorden van Apple Intelligence-modellen en functies als Schrijfhulp en Image Playground

Dankzij de integratie met ChatGPT kun je de brede algemene kennis van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten

Met ‘Retoucheer’ in Foto’s kun je storende elementen uit je foto’s verwijderen

In Foto’s kun je nu in natuurlijke taal zoeken naar foto’s en video’s en een aangepaste terugblikfilm aanmaken met een eenvoudige prompt

Meldingenoverzichten maken het gemakkelijk om je meldingen te lezen met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste informatie Deze update bevat nu ook de volgende functies en verbeteringen: Met een Liquid Glass-instelling kun je kiezen tussen de standaard heldere weergave of een nieuwe getinte weergave die de ondoorzichtigheid van materiaal in apps en meldingen op het toegangsscherm verhoogt

Veegbeweging in de minispeler van Apple Music om naar het volgende of vorige nummer te gaan

Ondersteuning voor AutoMix in Apple Music via AirPlay

Versterkingsregeling is beschikbaar voor externe USB-microfoons wanneer je opneemt met lokale opname

‘Lokale opname’-bestanden kunnen op een specifieke locatie worden bewaard

Handmatig vastleggen van work-outs is direct beschikbaar vanuit de Conditie-app

Nieuwe instelling in Camera om vegen op het toegangsscherm voor het openen van Camera in of uit te schakelen

Verbeterde FaceTime-audiokwaliteit bij lage bandbreedte

‘Communicatieveiligheid’ en webmateriaalfilters om websites voor volwassenen te beperken zijn standaard ingeschakeld voor bestaande kinderaccounts voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar (leeftijd varieert per land of regio) Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

En dit zijn de releasenotes van iPadOS 26.1:

iPadOS 26.1 Apple Intelligence [iPad Air en Pro (M1-chip en nieuwer), iPad mini (A17 Pro)] Schrijfhulp om bijna overal waar je typt tekst te herschrijven, te corrigeren en samen te vatten

Image Playground voor het maken van unieke afbeeldingen aan de hand van concepten, beschrijvingen en personen uit je Foto’s-bibliotheek Je kunt ook kiezen uit verschillende stijlen, zoals ‘Animatie’, ‘Illustratie’ en ‘Schets’, of kiezen uit stijlen met ChatGPT, zoals ‘Olieverf’ en ‘Anime’

Met genmoji’s kun je de perfecte genmoji maken die past bij het moment door een beschrijving te gebruiken of door emoji’s te combineren

Met ‘Live vertaling’ in Berichten worden berichten automatisch vertaald wanneer je communiceert met mensen die een andere taal gebruiken

Tot de Siri-verbeteringen behoren onder andere een beter taalbegrip, de mogelijkheid om context tussen verzoeken te behouden, ‘Typ vragen aan Siri’, een natuurlijkere stem en kennis over de functies en instellingen van je Apple producten

Opdrachten kan gebruikmaken van antwoorden van Apple Intelligence-modellen en functies als Schrijfhulp en Image Playground

Dankzij de integratie met ChatGPT kun je de brede algemene kennis van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten van ChatGPT gebruiken in Siri of Schrijfhulp, afbeeldingen maken in Image Playground en er toegang toe krijgen in je opdrachten

Met ‘Retoucheer’ in Foto’s kun je storende elementen uit je foto’s verwijderen

In Foto’s kun je nu in natuurlijke taal zoeken naar foto’s en video’s en een aangepaste terugblikfilm aanmaken met een eenvoudige prompt

Meldingenoverzichten maken het gemakkelijk om je meldingen te lezen met een overzichtelijke samenvatting van de belangrijkste informatie Slide Over Met Slide Over kun je een venster boven andere vensters houden en het gemakkelijk buiten het scherm verbergen wanneer het niet in gebruik is

Met aanpasbare vensters in Slide Over kun je de gewenste grootte en beeldverhouding kiezen Lokale opname Versterkingsregeling is beschikbaar voor externe USB-microfoons wanneer je opneemt met lokale opname

Optie waarmee je kunt kiezen waar ‘Lokale opname’-bestanden worden bewaard Deze update bevat ook de volgende functies en verbeteringen: Met een Liquid Glass-instelling kun je kiezen tussen de standaard heldere weergave of een nieuwe getinte weergave die de ondoorzichtigheid van materiaal in apps en meldingen op het toegangsscherm verhoogt

Veegbeweging in de minispeler van Apple Music om naar het volgende of vorige nummer te gaan

Ondersteuning voor AutoMix in Apple Music via AirPlay

Nieuwe instelling in Camera om vegen op het toegangsscherm voor het openen van Camera in of uit te schakelen

Verbeterde FaceTime-audiokwaliteit bij lage bandbreedte

‘Communicatieveiligheid’ en webmateriaalfilters om websites voor volwassenen te beperken zijn standaard ingeschakeld voor bestaande kinderaccounts voor kinderen van 13 tot en met 17 jaar (leeftijd varieert per land of regio) Informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle iPad-modellen beschikbaar. Ga voor meer informatie naar: https:/apple.com/nl/ios/feature-availability/

In software-updates, zoals deze, worden nieuwe functies en verbeteringen toegevoegd die invloed kunnen hebben op de prestaties en/of de batterijduur. Ga voor meer informatie naar:

https://support.apple.com/125039

iOS 26.1 downloaden

Om iOS 26.1 te downloaden, doe je het volgende: Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder. Windows-gebruikers openen Apple Devices. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.