Apple TV+ en Apple One hebben een nieuw logo (en intro)

Apple heeft zijn streamingdienst nu officieel omgedoopt tot Apple TV. Dit brengt alles rondom videocontent samen onder één naam (en app), maar het kan ook verwarrend zijn. Wij leggen het uit.

Apple TV+ stopt per direct en heet voortaan slechts Apple TV. Eerder kondigde Apple de naamswijziging van Apple TV+ al aan, maar het is doorgevoerd in alle apps en apparaten. Maar de vraag blijft: heeft dit ook gevolgen voor die andere Apple TV die bij je televisie staat?

Update 4 november 2025: Apple TV en Apple One hebben een fris nieuw uiterlijk gekregen Met ingang van iOS 26.1 heeft de Apple TV-app een nieuwe logo gekregen, passend bij de nieuwe identiteit van Apple’s streamingdienst. Nu komt daar ook een gloednieuwe intro bij. In de animatie verschijnt het Apple-logo in een reeks levendige regenboogkleuren, begeleid door een melodieuze jingle. Deze herkenbare tune is gecomponeerd door Finneas en zal voortaan bij elke film en serie op Apple TV te horen zijn. Apple laat weten: “This is just the beginning.” In totaal zijn er nu drie varianten van dit introdeuntje: deze versie die je ziet voor het afspelen van films en series, een kortere versie die voor trailers afgespeeld word ten een langere variant van zo’n twaalf seconden die gebruikt wordt in bioscopen, bij films die mede door Apple TV gemaakt zijn. Naast de vernieuwde intro en logo van Apple TV heeft Apple One heeft ook een fris nieuw logo gekregen. Het nieuwe ontwerp splitst het iconische Apple-logo op in zes kleurrijke segmenten, die elk een dienst binnen het Apple One-abonnement symboliseren. Bovenaan prijkt rood voor Apple Music, gevolgd door groen voor Apple Fitness+, zwart voor Apple TV, roze voor Apple News+, oranje voor Apple Arcade en als sluitstuk blauw voor iCloud.

Hieronder volgt het originele bericht van 14 oktober 2025:

Apple TV+ krijgt een nieuwe naam

Apple heeft aangekondigd dat Apple TV+ voortaan simpelweg Apple TV heet. Die naamswijziging lijkt klein, maar kan voor verwarring zorgen – want Apple gebruikt ‘Apple TV’ al jaren voor meerdere dingen. In dit artikel leggen we uit wat er verandert en hoe je het verschil herkent tussen de vier varianten: het kastje, de app, de store voor huren & kopen en de streamingdienst met exclusieve content.

Apple meldt in een persbericht dus dat de streamingdienst een nieuwe identiteit krijgt en verdergaat onder de naam Apple TV. Zoals in de bovenstaande afbeelding te zien heeft het nieuwe logo van Apple TV allerlei kleuren in het logo, in tegenstelling tot de kleurloze letters op dit moment nog.

Wat is nu allemaal Apple TV?

Op het moment van schrijven is deze verandering nog niet op alle plaatsen doorgevoerd. Het is een kwestie van tijd voordat deze overal is doorgevoerd. Deze benaming kan – met alle andere Apple TV-producten – enigszins onduidelijk zijn, omdat Apple TV naar meerdere dingen verwijst. Daarom de vier betekenissen op een rij:

Apple TV: het kastje (hardware)

Dit is de fysieke mediaspeler die je aansluit op je tv: de Apple TV 4K. Het kastje draait tvOS, heeft een Siri‑Remote en geeft toegang tot apps, games, AirPlay en de Apple TV‑app. Denk aan het apparaat dat je koopt in de winkel of bij Apple om je tv “slim” te maken.

Apple TV: de app (mediacentrum)

De Apple TV‑app is de centrale hub op iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K en talloze smart‑tv’s en streamingsticks. In deze app kijk je je gekochte of gehuurde films, blader je door kanalen, en start je de streamingdienst van Apple. De app presenteert alles bij elkaar, inclusief aanbevelingen en ‘Up Next’.

Apple TV: de plek waar je films kan huren en kopen (store)

Binnen de Apple TV‑app vind je ook de store waar je films en soms series kunt huren of kopen. Dit is transactie‑gebaseerde content: je betaalt per titel en bouwt een eigen bibliotheek op. Belangrijk verschil: deze store staat los van een abonnement. Je bezit (of huurt tijdelijk) individuele titels, onafhankelijk van wat een streamingdienst aanbiedt.

Apple TV: de streamingdienst van Apple met exclusieve films en series (subscription)

Tot nu toe heette dit Apple TV+. Dat wordt nu Apple TV. Dit is de abonnementsdienst met Apple Originals: exclusieve series, films, documentaires en live‑evenementen. Je betaalt maandelijks en krijgt toegang tot de hele catalogus binnen het abonnement. Dit is dus niet hetzelfde als huren/kopen in de store: hier stream je wat binnen de dienst beschikbaar is.

Wat betekent dit voor jou?

In de praktijk verandert er vrij weinig aan wat je gebruikt: het kastje blijft het kastje, de app blijft de app, en de store blijft een aparte sectie voor transactie‑aankopen. De grootste verandering zit in de naam van de streamingdienst en in hoe Apple die presenteert. Let in communicatie en menu’s dus op context: gaat het om hardware, de app, de store of het abonnement? In de praktijk zul je vooral merken dat “Apple TV+” in tekst en labels wordt vervangen door “Apple TV”, terwijl de app en het kastje hun eigen benaming (waarschijnlijk) behouden.