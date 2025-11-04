Apple TV+ en Apple One hebben een nieuw logo (en intro)

Apple TV+ stopt per direct en heet voortaan slechts Apple TV. Eerder kondigde Apple de naamswijziging van Apple TV+ al aan, maar het is doorgevoerd in alle apps en apparaten. Maar de vraag blijft: heeft dit ook gevolgen voor die andere Apple TV die bij je televisie staat?
Hieronder volgt het originele bericht van 14 oktober 2025:
Apple TV+ krijgt een nieuwe naam
Apple heeft aangekondigd dat Apple TV+ voortaan simpelweg Apple TV heet. Die naamswijziging lijkt klein, maar kan voor verwarring zorgen – want Apple gebruikt ‘Apple TV’ al jaren voor meerdere dingen. In dit artikel leggen we uit wat er verandert en hoe je het verschil herkent tussen de vier varianten: het kastje, de app, de store voor huren & kopen en de streamingdienst met exclusieve content.
Apple meldt in een persbericht dus dat de streamingdienst een nieuwe identiteit krijgt en verdergaat onder de naam Apple TV. Zoals in de bovenstaande afbeelding te zien heeft het nieuwe logo van Apple TV allerlei kleuren in het logo, in tegenstelling tot de kleurloze letters op dit moment nog.
Wat is nu allemaal Apple TV?
Op het moment van schrijven is deze verandering nog niet op alle plaatsen doorgevoerd. Het is een kwestie van tijd voordat deze overal is doorgevoerd. Deze benaming kan – met alle andere Apple TV-producten – enigszins onduidelijk zijn, omdat Apple TV naar meerdere dingen verwijst. Daarom de vier betekenissen op een rij:
- Apple TV: het kastje (hardware)
Dit is de fysieke mediaspeler die je aansluit op je tv: de Apple TV 4K. Het kastje draait tvOS, heeft een Siri‑Remote en geeft toegang tot apps, games, AirPlay en de Apple TV‑app. Denk aan het apparaat dat je koopt in de winkel of bij Apple om je tv “slim” te maken.
- Apple TV: de app (mediacentrum)
De Apple TV‑app is de centrale hub op iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K en talloze smart‑tv’s en streamingsticks. In deze app kijk je je gekochte of gehuurde films, blader je door kanalen, en start je de streamingdienst van Apple. De app presenteert alles bij elkaar, inclusief aanbevelingen en ‘Up Next’.
- Apple TV: de plek waar je films kan huren en kopen (store)
Binnen de Apple TV‑app vind je ook de store waar je films en soms series kunt huren of kopen. Dit is transactie‑gebaseerde content: je betaalt per titel en bouwt een eigen bibliotheek op. Belangrijk verschil: deze store staat los van een abonnement. Je bezit (of huurt tijdelijk) individuele titels, onafhankelijk van wat een streamingdienst aanbiedt.
- Apple TV: de streamingdienst van Apple met exclusieve films en series (subscription)
Tot nu toe heette dit Apple TV+. Dat wordt nu Apple TV. Dit is de abonnementsdienst met Apple Originals: exclusieve series, films, documentaires en live‑evenementen. Je betaalt maandelijks en krijgt toegang tot de hele catalogus binnen het abonnement. Dit is dus niet hetzelfde als huren/kopen in de store: hier stream je wat binnen de dienst beschikbaar is.
Wat betekent dit voor jou?
In de praktijk verandert er vrij weinig aan wat je gebruikt: het kastje blijft het kastje, de app blijft de app, en de store blijft een aparte sectie voor transactie‑aankopen. De grootste verandering zit in de naam van de streamingdienst en in hoe Apple die presenteert. Let in communicatie en menu’s dus op context: gaat het om hardware, de app, de store of het abonnement? In de praktijk zul je vooral merken dat “Apple TV+” in tekst en labels wordt vervangen door “Apple TV”, terwijl de app en het kastje hun eigen benaming (waarschijnlijk) behouden.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- 5 functies die je meteen aan moet zetten om het meeste uit Apple Intelligence te halen (04-11)
- Apple Intelligence vanaf nu in het Nederlands: deze functies zijn wel en niet beschikbaar (03-11)
- Nederlandse Apple Intelligence getest: nuttig of niet? (03-11)
- De 4 hoogtepunten uit Apple's FQ4 2025 kwartaalcijfers die je moet weten (31-10)
- Apple’s programmeertaal Swift komt naar Android: dit is wat jij daaraan hebt (27-10)
Qua marketing vond ik het al onduidelijk. Maar dat lijkt het nu alleen maar meer te worden. Voor mij staat Apple TV+ voor originals van Apple. Waarschijnlijk zal er binnen de naamgeving van de Apple TV app wel wat veranderen.
Blijft de vraag: kun je Apple TV (streaming) en Apple TV (store) gebruiken via Apple TV (app) op je Apple TV (kastje)?
Ja, maar alleen als je Apple TV gebruikt. 😎